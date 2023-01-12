Россия уволила еще одного высокопоставленного украинского командира

приходи еще Внешняя политикаЧитреп! Джек здесь, пока Робби отдыхает.

Начнем с невероятно печальных новостей. Во вторник мы узнали, что Блейк Хуншель, бывший Внешняя политика Главный редактор умер в возрасте 44 лет. Хуншель работал лучшим учителем. Политика И это Нью-Йорк Таймс, привел FP к трем Национальным премиям журналов с 2009 по 2013 год и возглавил наш путь в эпоху Интернета. У него остались жена Сэнди и двое детей. Нью-Йорк раз И Политика Они написали красивые некрологи для Блейка и вместе написали A GoFundMe Пейдж, чтобы поддержать свою семью.

Ну что на сегодня: Россия это меняет Главный генерал в Украине (Опять же), Япония по-прежнему преуспевает Морские пехотинцы на ОкинавеИ Кремль принимает высокопоставленный дипломат Ирана На фоне стремления к увеличению количества баллистических ракет.

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Почему сейчас?

Этот вопрос занимает умы американских чиновников и аналитиков, когда министерство обороны России объявило в среду, что генерал Валерий Герасимов, глава российского Генерального штаба, станет главнокомандующим войной Кремля в Украине. , уволил нынешнего главнокомандующего Сергея Суровихина с поста одного из трех своих заместителей.

Россия добилась лучших успехов на поле боя за последние месяцы, сомкнув ряды вокруг донбасских городов Соледар и Багмут, смертельной спирали из соляных и гипсовых шахт, что может помочь объяснить интерес к военизированной группе Вагнера. России также удалось удержать украинские войска в боевых действиях на Донбассе, который не является центральным для военных целей Киева, истощая людские ресурсы Украины, когда они меньше всего расходуются.

«Ситуация с командованием и управлением, похоже, улучшилась», — сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Евразийской программы Института внешнеполитических исследований. «Это не тот момент, когда им явно нужны перемены».

У России также было два шанса назначить такого высокопоставленного командующего, как Керасимов: первый — в апреле 2022 года, когда генерал Александр Дворников возглавлял российские войска на Украине, после провала ее первоначального штурма Киева, и второй — в октябре. 2022. , после контрнаступления Украины на востоке Чуровыкин стал главнокомандующим.

«Если бы Герасимов собирался прийти к власти, это было бы в то время, когда война была критической ситуацией для России», — добавил Ли.

Но чиновники и аналитики считают, что за этими изменениями стоит внутренняя кремлевская политика. Как объединенный командующий Россией в Украине, Чуровихин играет важную роль, которая может дестабилизировать ядро ​​министра обороны Сергея Шойгу и Герасимова.

В среду разведывательное управление британского министерства обороны заявило, что этот шаг может разозлить российских ультранационалистов, которые использовали Герасимо как козла отпущения за плохое ведение войны Кремлем. «Это важное событие в подходе президента России Владимира Путина к управлению войной», — говорится в сообщении агентства. Он написал это в твиттере. «Развертывание [Gerasimov] Командующий театром военных действий является показателем серьезности ситуации, в которой оказалась Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России.

Бывшим американским чиновникам не ясно, улучшит ли приезд Герасимова военные показатели России. «Я чувствую, что он очень безупречный лидер», — сказал Джим Таунсенд, бывший заместитель министра обороны в администрации Обамы. «Но я не знаю, хорошо ли он разбирается во всех неправильных областях», — сказал Герасимов, предположив, что они, возможно, слишком привязаны к старой русской тактике, которая в значительной степени опирается на артиллерию и артиллерию для подавления своих врагов. Россия начала менять свою тактику после недавних поражений и посылает пехоту вперед своей бронетехники.

Этот шаг также может быть признаком усилий высшего руководства России по обузданию растущего влияния группы Вагнера, которая, по мнению представителей министерства обороны США, продвигается быстрее, чем любое другое подразделение российских вооруженных сил в Украине. Председатель группы Вагнера — доверенное лицо Путина Евгений ПригожинВ последние дни он приобрел широкую известность в обществе, появляясь на видном месте в Багмуте, выражая соболезнования семьям погибших российских военнослужащих. Они критикуют Кремлевское отношение к войне за кулисами.

Хотя официальные лица США хранят молчание о возможности российской военной мобилизации, которая, как надеется Украина, произойдет в ближайшие недели, представители Пентагона указали, что Россия, вероятно, продолжит наступление с группой Вагнера. Рисуем преступников, неподготовленных для использования в бою.

Но бывшие официальные лица США считают, что более высокие, чем ожидалось, военные действия Вагнера могут стать политическим вызовом для Путина.

«Он пытается остаться у власти», — сказал Таунсенд. «Группа Вагнера становится все более и более вовлеченной, и Путин все больше склоняется к этим людям. Лидер Вагнера и его люди сейчас конкурируют с военными. И это даст Путину, возможно, кого-то, кто сможет соперничать с ним.

Президент США Джо Байден повторно назначил несколько послов, которые не были утверждены на последнем Конгрессе: Ана экрохима Как посол США в Омане, Жан Манес Как посол США в Колумбии, Эрвин Масинга Как посол США в Эфиопии, Мэтью Мюррей Как высокопоставленный чиновник США по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Йель Ламберт Как посол США в Иордании, Стефани Сиптак-Рамнат как посол США в Перу и Дороти Ши Как заместитель представителя США в ООН.

Ханна Су Сейчас он советник по вопросам политики в Индо-Тихоокеанском управлении Совета национальной безопасности. Ранее он работал в офисе национального кибер-директора и WestExec Consultants. Уборка дома Несколько назначений администрации Байдена.

Исследователь Питер Солсбери имеет левый Международная кризисная группа.

Что должно быть высоко на вашем радаре, если это еще не так.

Энди вверх. В Японии есть система Утвержденные проекты Углубление связей между двумя союзниками вблизи Тайваня для новых сил быстрого реагирования ВМС США, базирующихся на Окинаве.

При премьер-министре Японии Фумио Кисида Япония хочет сыграть еще более активную наступательную роль после военных учений Китая возле Тайваня и визита на остров тогдашним спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси прошлым летом. Япония находится посередине Увеличение военных расходов Это обеспечит третий по величине военный бюджет в мире после США и Китая.

Темы для разговора. Откуда Джон Салливан, бывший посол США в России, знал, что Путин планировал вторгнуться в Украину осенью 2021 года? По словам Салливана, пока русские собирали войска вдоль границы, они читали свои записи, когда официальные лица США спросили о мотивах этого наращивания.

«Помолвки нет», — сказал Салливан Эми Маккиннон и Робби Крамеру из FP. «Я буду задавать вопросы. Они посмотрят вниз и увидят, что их записи имеют какое-то отношение к тому, что я спросил, и повторят эту строчку.

Салливан, который покинет свой пост в сентябре 2022 года. обеспечивает Захватывающий взгляд на здоровье Путина и после того, как Россия выслала сотни американских дипломатов, она была вынуждена управлять посольством США в Москве с небольшой командой.

отрезать Администрация Байдена настаивает на более целенаправленном и целенаправленном указе об ограничении инвестиций США в Китай. Аксиос отчетыОсобое внимание уделяется квантовым вычислениям, искусственному интеллекту и проверке транзакций, связанных с полупроводниками.

США являются частью плана по введению более жестких ограничений на исходящие транзакции, но в администрации официальные лица, такие как министр финансов США Джанет Йеллен, попросили больше времени, чтобы обсудить этот план с союзниками. Маловероятно, что этот приказ будет принят до визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, запланированного на февраль.









Пятеро одетых мужчин изображены внизу лестницы.

Сегодня: Премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился со своим канадским коллегой Джастином Трюдо в Оттаве, Канада, во время стремительного турне по странам Большой семерки. Завтра Кишида должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

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