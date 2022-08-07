Россия уволила шестерых командующих армией за неподобающее поведение на Украине: Минобороны Великобритании

24 февраля Россия начала вторжение в Украину. Фото: А.П.

Лондон: Министерство обороны Великобритании сообщило в воскресенье, что Россия отстранила шесть военачальников от вторжения в Украину 24 февраля. Низкая эффективность российских вооруженных сил во время вторжения на Украину стоила их военному руководству: «по крайней мере шесть российских командиров, вероятно, будут уволены с начала войны в феврале 2022 года», — сообщило министерство, поделившись обновленной информацией разведки.

Россия надеялась на быструю победу над Украиной, но не могла рассчитывать на решимость бороться за украинскую нацию. Хотя Москве не удалось достичь своей первоначальной цели по захвату Киева, она захватила около 20 процентов промышленного центра Украины в восточном регионе, известном как Донбасс.

Командующие Восточным и Западным военными округами России, возможно, лишились командования, заявило сегодня министерство обороны Великобритании. В сообщении говорится, что генерал-полковник Александр Цайко был уволен с должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Генерал-полковник Александр Журавлев, возглавлявший Западный военный округ с 2018 года, не будет присутствовать на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года и может быть заменен генерал-лейтенантом Владимиром Кочетковым, говорится в сообщении.

«От командования всей операцией на Украине отстранен генерал Александр Владимирович Творников, а командующим южными войсками вместо генерала Геннадия Валерьевича Житкова назначен генерал Сергей Суровыкин», — говорится в сообщении.

Увольнения связаны как минимум с 10 российскими генералами, убитыми на поле боя в Украине. Он добавил, что кумулятивный эффект на стабильность командования усугубит тактические и оперативные проблемы России.