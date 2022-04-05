Россия угрожает выйти из программы МКС (опять)

Россия снова пригрозила прекратить сотрудничество с Западом по программе Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Рогозин, руководитель Федерального космического агентства России Роскосмос Он осудил санкции, введенные против его страны Соединенными Штатами, Японией, Канадой и Европейским Союзом — другими партнерами Международной космической станции — за ее вторжение в Украину.

«Цель санкций — убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени», — заявил Рогозин. Об этом он сообщил в Twitter в субботу. (2 апреля). (Твит на русском языке; перевод предоставлен Google).

«Я думаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международная космическая станция А другие совместные предприятия возможны только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций». Добавлено в другом твите .

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Также представляется, что Рогозин подал эту жалобу или аналогичную жалобу в агентства-партнеры СИБ в официальном порядке 14 марта; В субботу он опубликовал в Твиттере то, что, по его словам, было ответом некоторых партнеров на письмо от этой даты.

Например, Рогозин поделился тем, что, по его словам, было сообщением от 30 марта от администратора НАСА Билла Нельсона.

В письме Нельсона, в частности, говорится, что «Соединенные Штаты продолжают поддерживать межправительственное космическое сотрудничество, особенно деятельность, связанную с эксплуатацией Международной космической станции, с Россией, Канадой, Европой и Японией». «Новые и существующие процедуры экспортного контроля США продолжают позволять сотрудничеству между Соединенными Штатами и Россией обеспечивать дальнейшую безопасную работу Международной космической станции».

Недавние твиты Рогозина не обязательно означают, что программе МКС грозит серьезная опасность распада; Глава аэрокосмической отрасли России — громогласная фигура с историей преувеличенных заявлений.

Например, 24 февраля — в день вторжения России в Украину — Рогозин заявил, что вновь введенные экономические санкции Это может «разрушить» партнерство с Международной космической станцией. . Но с тех пор он работает более или менее в обычном режиме на борту орбитальной лаборатории. 30 марта, например, астронавт НАСА Марк Ванде Хэй вернуться на землю В российском корабле «Союз» с двумя космонавтами. Высадка прошла беспрепятственно, несмотря на растущую геополитическую напряженность.