science

Россия угрожает выйти из программы МКС (опять)

5 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Россия снова пригрозила прекратить сотрудничество с Западом по программе Международной космической станции (МКС).

Дмитрий Рогозин, руководитель Федерального космического агентства России РоскосмосОн осудил санкции, введенные против его страны Соединенными Штатами, Японией, Канадой и Европейским Союзом — другими партнерами Международной космической станции — за ее вторжение в Украину.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.