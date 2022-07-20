Россия угрожает добраться до роботизированного манипулятора Международной космической станции в Европе

Астронавты Европейского космического агентства Томас Песке и астронавты космического агентства США Аки Хошиед совершают выход в открытый космос за пределами Международной космической станции. картина : НАСА

Вторжение в Украину повлияло на продолжающееся партнерство России с США и Европой в космосе. Вчера Европейское космическое агентство объявило о полном прекращении сотрудничества со своим российским коллегой в предстоящей миссии на Марс, что побудило Роскосмос поставить под угрозу доступ к новому европейскому манипулятору.

Европейское космическое агентство и Россия планировали запустить посадочный модуль и посадочный модуль на Марс в сентябре в рамках миссии ExoMars, но вчера правление Европейского космического агентства объявило, что не будет сотрудничать с Россией в этой миссии из-за вторжения России в Украину. Об этом заявил генеральный директор ЕКА Джозеф. Ашбахер Написал в Твиттере во вторник.

Космическое агентство опубликовало утверждение Ранее в феврале он осудил войну, заявив, что это «оценка последствий для каждой из наших текущих программ, проводимых в сотрудничестве с российским государственным космическим агентством «Роскосмос». Европейское космическое агентство приостановило миссию ExoMars, но в недавнем решении Совета было объявлено, что Европейское космическое агентство официально прекращает сотрудничество с Российским космическим агентством в рамках миссии на Марс. В апреле Европейское космическое агентство объявить Они не будут участвовать в трате Русской Луны на Луну по тем же причинам.

Вскоре после оглашения решения правления директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин принялся восторженно отзываться о Европейском космическом агентстве. кабель страница. Рогозин писал: «Задумывался ли глава Европейского космического агентства о том, сколько тысяч ученых и инженеров в Европе и России он перечеркнул своим решением?» «Готов ли он ответить на саботаж совместной миссии на Марс?» Он добавил, что Роскосмос работает над восстановлением файла Казачук Посадочный модуль, построенный Россией для миссии ExoMars и доставленный в Италию в 2019 году в рамках подготовки к запуску.

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Затем Рогозин приступил к «приказу» космонавтам Роскосмоса на борту Международной космической станции прекратить работу над Европейский робот-манипулятор Он прикрепляется к российской орбитальной части космической станции и бросает вызов Ашбахеру из Европейского космического агентства «летать в космос» и делать это самому. Рукав длиной 37 футов был запущен в космос в июле 2021 года и предназначен для работы за пределами российской части космической станции. Но роботизированная рука еще не полностью установлена; Космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев из Российского космического агентства. Выход в открытый космос в апреле, чтобы начать установку гигантской руки. Артемьев должен отправиться в еще один космический полет 21 июля вместе с астронавтом ЕКА Самантой Христофорити, чтобы помочь завершить монтажные работы. Этот предстоящий космический полет сейчас под вопросом, но неясно, будут ли космонавты выполнять «приказ» Рогозина. Что касается будущего миссии «ЭкзоМарс», то оно также вызывает сомнения, но Ашбахер сказал, что ЕКА будет больше говорить по этому вопросу во время брифинга 20 июля.

В последнее время напряженность между Россией и ее партнерами по Международной космической станции была высокой. Российское космическое агентство недавно Распространять Фотографии на ее официальном канале Telegram от Три космонавта поднимают флаги пророссийских регионов Украины В явной поддержке продолжающегося вторжения. В результате НАСА выступило с редким заявлением, осуждающим использование орбитальной позиции в качестве места для ведения политической пропаганды.

В феврале президент США Джо Байден объявить Что международные санкции, введенные против России, коснутся и ее космической программы, отметив, что санкции «приведут к ухудшению состояния ее авиационной отрасли». Россия не может позволить себе потерять своих европейских и американских коллег, поэтому главе Роскосмоса, возможно, следует успокоиться и обеспечить бесперебойную работу орбитальной космической станции.

более: Вывозить мусор с Международной космической станции стало намного проще.