Россия угрожает коммерческим спутникам, от которых зависят Пентагон и Украина

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В четверг вечером SpaceX запустила в космос еще одну из своих ракет Falcon 9, 49-ю в 2022 году, что является рекордом, поскольку она продолжает запускать ракеты примерно раз в шесть дней. скачать это 53 спутник Старлинк на орбиту, добавив к созвездию, которое сейчас управляет более чем 3000 лун — больше, чем весь остальной мир вместе взятый, по мнению аналитиков.

Во вторник SpaceX запустит гораздо более мощную ракету. Сокол Хэви. На этот раз заказчиком являются Космические силы США, и полезная нагрузка тщательно оценивается.

Запуски сопровождаются напряженностью между США и Россия на фоне российского вторжения в Украину и всего через несколько дней после того, как Россия пригрозила атаковать коммерческие спутники, что оказалось благом для Украины и ее союзников во время войны.

Запуски — еще один признак растущей зависимости Пентагона от коммерческого космического сектора, который стал более способным, в то время как космос становится все более оспариваемой областью. Это товарищество было узаконено еще в Стратегия национальной обороны Министерство обороны опубликовало ранее на этой неделе: «Мы будем расширять сотрудничество с частным сектором в приоритетных областях, особенно с коммерческой космической отраслью, используя технологические достижения и предпринимательство для создания новых возможностей».

Но поскольку эти технологии — более дешевые, многоразовые и часто летающие ракеты, а также небольшие спутники, которые можно запускать десятками, — играют более широкую роль в оборонном и разведывательном арсенале страны, представители национальной безопасности знают, что они могут представлять угрозу. Но что будет дальше, не ясно.

Об этом заявил заместитель командующего Космическим командованием США генерал-лейтенант Джон Шоу. космическая конференция Понедельник. «И с коммерческими изображениями, такими как продукты Maxar, которые разбросаны по всему миру с новостями о происходящем, я не думаю, что они очень довольны этим. И мы знаем, что они, вероятно, предпримут шаги, чтобы попытаться прекратить эти коммерческие услуги, потому что это противоречит национальным интересам России». READ США предупреждают союзников о возможном вторжении России в связи с наращиванием войск возле Украины

Спустя несколько дней высокопоставленный российский чиновник оказался пророком и угрожал коммерческим спутникам во время встреча в ООН.

Константин Воронцов, заместитель директора Департамента нераспространения и вооружений МИД России, заявил в своем выступлении, что распространение частных спутников является «очень опасной тенденцией, выходящей за рамки безвредного использования космических технологий и проявившейся в ходе вторая мировая война.» Последние события в Украине.

Он предупредил, что «полугражданская инфраструктура может стать законной целью возмездия».

На вопрос об угрозе пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер в четверг Она повторила предыдущие комментарии своего коллеги в Пентагоне и сказала, что «любая атака на американскую инфраструктуру будет встречена ответом, как я слышала от своего коллеги, в то время и таким образом, как мы выберем. И это остается. стараться всеми средствами исследовать, сдерживать и привлекать Россию к ответственности за такие атаки. Понятно, что я бы не стал размещать их здесь … публично. Но мы очень четко заявили о себе ».

Угрозы не замедлили использование Пентагоном коммерческих космических технологий, которые продолжают быстро развиваться.

«Основная часть инноваций в космосе исходит от коммерческого сектора, а не от правительства, и это значительный сдвиг по сравнению с предыдущими десятилетиями», — сказал Брайан Уиден, директор по программному планированию аналитического центра Safe World Foundation. Большая проблема заключается в том, какую пользу от этого получают военные США? Это совершенно другой способ ведения бизнеса».

Украина и ее западные союзники полагались на ряд коммерческих компаний из США, в том числе Planet и Maxar Technologies, которые предоставляли спутниковые снимки поля боя в режиме реального времени, и SpaceX Илона Маска, которая управляет спутниковой группировкой Starlink, обеспечивающей доступ в Интернет. поддерживать Украину в сети, несмотря на российские атаки на системы наземной связи. READ Министр экономики Германии заявил, что финский владелец Uniper должен помочь ее спасти

Пентагон ищет не только большие ракеты для запуска больших причудливых спутников. Он проявлял необычайный интерес к небольшим ракетам, предназначенным для частого и быстрого запуска, что позволяло быстро реагировать на ситуации на земле.

Пентагон и спецслужбы США проявили большой интерес к Virgin Orbit, небольшой компании по запуску, основанной Ричардом Брэнсоном. Вместо того, чтобы запускать свои ракеты со стартовой площадки вертикально к земле, компания размещает свои ускорители под крылом находящегося в воздухе Боинга-747. Затем ракета, которая запускает свои двигатели, падает и летит в космос. Это позволяет авиакомпании летать с любой взлетно-посадочной полосы, на которой может разместиться самолет размером 747.

Официальные лица США заявили, что Россия умеет нарушать работу спутников и неоднократно пыталась заглушить систему Starlink, хотя она оставалась в сети. В прошлом году Россия запустила ракету, которая уничтожила мертвый спутник в ходе испытаний, продемонстрировавших ее способность нацеливаться на чувствительные космические аппараты.

Вот почему Пентагон все больше делает ставку на группировки малых спутников. Умножьте один или два, и вы найдете десятки, чтобы компенсировать слабину. и с тех пор Это относительно недорогоИх место могут занять другие.

Использование этой технологии также отмечено в документе Пентагона о стратегии национальной обороны: «В космической сфере министерство уменьшит стимулы противника к ранней атаке за счет развертывания разнообразных, гибких и дублирующих группировок спутников».