Россия угрожает крупномасштабным нападением на Украину, поскольку США настаивают на военной позиции Китая

Блинкен выразил обеспокоенность тем, что Китай объединится с Москвой

Луганский и донецкий губернаторы рассказали о боях и забастовках

В Харьков попала ракета, трое ранены — Губернатор

Министр иностранных дел Украины поддерживает призывы к западным вооружениям

Киев (Рейтер) — Украинские защитники сражались в субботу, чтобы сдержать российские войска на нескольких фронтах, заявили официальные лица, поскольку Соединенные Штаты призвали Китай встать на сторону Запада в противодействии вторжению после бурной встречи Группы 20 стран.

Губернатор города заявил, что в результате ракетного удара по Харькову на северо-востоке были ранены трое мирных жителей, хотя основные российские удары, по-видимому, были сосредоточены на юго-востоке, в Луганске и Донецке.

Эти две провинции, части которых до начала конфликта в феврале находились под контролем пророссийских сепаратистов, составляют восточный промышленный район Донбасса.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Украинские официальные лица сообщили об ударах по обоим объектам в субботу, а министерство обороны Великобритании заявило, что Москва стягивает резервистов со всей России вблизи Украины. Читать далее.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко сообщил в мессенджере Telegram, что российская ракета попала в населенный пункт Дружковка, расположенный за линией фронта, и сообщила о бомбардировках других населенных пунктов.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил в Telegram, что российские войска «вели огонь по всей линии фронта», хотя последующая украинская контратака, поразившая склады оружия и боеприпасов, вынудила Москву приостановить наступление.

Россия, которая на прошлой неделе заявила о своем контроле над всей Луганской областью, отрицает, что наносила удары по мирным жителям.

В пятницу Украина потребовала от Запада более современного вооружения, которое, по словам Киева, позволило ей замедлить продвижение России.

Через несколько часов президент США Джо Байден подписал для Украины соглашение о поставках оружия на сумму до 400 миллионов долларов, включая четыре дополнительных высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса (HIMARS). (нL1N2YP1NH)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вооружение является приоритетной потребностью. «Это то, что помогает нам оказывать давление на врага», — написал он в Twitter.

В ответ посольство России в Вашингтоне заявило, что США хотят «затянуть конфликт любой ценой».

Разногласия между Китаем и США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу призвал международное сообщество объединить усилия для осуждения российской агрессии, заявив журналистам, что он выразил обеспокоенность своему китайскому коллеге Ван И по поводу перехода Пекина на сторону Москвы. Читать далее

Они провели переговоры, которые длились более пяти часов в кулуарах встречи министров иностранных дел G20 на индонезийском острове Бали. В пятницу россиянин Сергей Лавров отказался от встречи там, осудив «бешеную критику» Запада.

В МИД Китая заявили, не вдаваясь в подробности, что Ван и Блинкен обсуждали «украинский вопрос».

Украинские солдаты едут на самоходной гаубице во время нападения России на Украину, Донецкая область, Украина, 8 июля 2022 года. REUTERS/Gleb Garanish Читать далее

Он также процитировал слова Вана о том, что китайско-американские отношения находятся под угрозой дальнейшего «заблуждения», поскольку многие люди считают, что «Соединенные Штаты переживают все более опасный приступ «китайофобии».

Незадолго до российского вторжения Пекин и Москва объявили о «безграничном» партнерстве, хотя официальные лица США заявили, что они не видели, чтобы Китай уклонялся от санкций США против России или поставлял ей военную технику.

Помимо ракетного удара, боевики отразили две российские атаки в районе населенного пункта Дементьевка, расположенного между городом и границей с Россией, сообщил в Telegram губернатор Харькова Олег Синихопов.

Минобороны заявило, что его силы разбомбили «две базы иностранных наемников, дислоцированные под Харьковом».

Пресс-секретарь министерства Игорь Конашенков заявил, что войска уничтожили склады с боеприпасами в Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Поддерживаемые Россией силы в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что за последние 24 часа в результате обстрела 10 объектов украинскими войсками три человека были убиты и 17 ранены.

Агентство Reuters не смогло независимо проверить отчеты о боевых действиях.

Санкции по делу о признании вины

После жесткого обмена мнениями в G20 в пятницу президент Владимир Путин также указал, что Кремль не настроен на компромисс, заявив, что санкции против России могут вызвать «катастрофический» рост цен на энергоносители. Читать далее

В четверг Путин указал, что перспективы разрешения конфликта на данный момент невелики, заявив, что российская кампания в Украине только началась.

В субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что санкции работают, и повторил призывы к увеличению поставок высокоточного оружия с Запада.

«Русские очень стараются отменить те санкции, которые доказывают, что они им вредят. Поэтому санкции должны быть ужесточены, чтобы Путин отказался от своих агрессивных планов», — заявил Кулеба на видеофоруме в Дубровнике.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в пятницу высказал мало надежд на вывод войск из частей Украины, находящихся под контролем России, и заявил, что российские войска захватят остальную часть Донбасса. Читать далее

С тех пор, как Россия, которая также захватила значительную часть территории на юге Украины, начала так называемую «спецоперацию» по разоружению Украины, города были разбомблены до руин, тысячи убиты и миллионы перемещены.

Украина и ее западные союзники заявляют, что Россия занимается ничем не спровоцированным захватом земель.

READ Россия переносит военно-морские учения из-за беспокойства Ирландии Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

(Отчетность офисов Reuters) Автор: Джон Стоунстрит. Редактирование: Фрэнсис Керри.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.