Кремль предупредил Уничтожено 32 спутника GPS. Его новая противоспутниковая технология, ASAT, Проверено 15 ноября на списанном советском спутнике «Селена-Д».

Ведущий российского государственного телевидения Дмитрий Кислев заявил по государственному телевидению, что его новые противоспутниковые ракеты могут уничтожить спутники НАТО и «ослепить все их ракеты, самолеты и корабли, не говоря уже о наземных войсках». Бесполезный. «Если НАТО пересечет нашу красную черту, это может означать потерю всех 32 спутников GPS одновременно».

Группа управления полетом Международной космической станции (МКС) была уведомлена о признаках крушения спутника, при этом станции угрожают 1500 обломков. «Астронавты и астронавты МКС выполнили аварийные процедуры в целях безопасности из-за обломков, образовавшихся в результате российских испытаний противоспутниковой системы (ASAT)», — сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

«Учитывая долгую и многослойную историю полетов человека в космос, невозможно себе представить, чтобы Россия представляла угрозу не только для американских и международных астронавтов на МКС, но и для их собственных астронавтов», — сказал Нельсон. «Их действия безответственны и опасны, они угрожают китайской космической станции и плотине на борту. Все страны несут ответственность за предотвращение преднамеренного образования космического мусора от противоспутниковых устройств и за создание безопасной и стабильной космической среды.

«Россия продемонстрировала сознательное пренебрежение вопросами безопасности, безопасности, стабильности и долговечности космического пространства для всех стран», — сказал генерал Джеймс Дикинсон, командующий Космическим командованием США. Сказал. «Российские испытания противоспутникового оружия с прямым набором высоты ясно демонстрируют, что Россия продолжает создавать системы противокосмического оружия, которые подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу для всех стран».