Россия ударила по Украине и большей части Киева без воды и электричества

Массированный шквал российских ударов в понедельник утром нанес удар по жизненно важной инфраструктуре в Киеве, Харькове и других городах, отключив подачу воды и электроэнергии в отместку за то, что, по утверждениям Москвы, было украинским нападением на ее Черноморский флот в выходные.

Мэр столицы Украины заявил, что 80 процентов потребителей Киева остались без водоснабжения из-за повреждения электростанции недалеко от города в результате российских военных ударов в понедельник.

Мэр Виталий Кличко заявил, что местные власти работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить подачу, и в то же время проинформировал киевлян о необходимости запасаться водой из ближайших бюветов и точек продажи.

В отдельном посте в Telegram Кличко добавил, что подача воды будет восстановлена ​​в некоторых районах Киева в течение трех-четырех часов, а в одном из районов города уже восстановлено электричество.

Сегодня рано утром в украинской столице раздались громкие взрывы, когда жители собирались на работу. Многим приходили СМС-сообщения от экстренных служб об угрозе ракетного обстрела, три часа подряд выли сирены.

Нападения произошли до того, как премьер-министр Чехии Петр Фиала и несколько высокопоставленных членов его правительства, в том числе министры иностранных дел, обороны и внутренних дел, прибыли в Киев в последней демонстрации поддержки Украины со стороны европейских лидеров.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нет никакого оправдания запуску Россией ракет, направленных на причинение больших страданий гражданскому населению.

Не оправдывайте эти атаки, называя их «ответом». Он сказал в Твиттере, что Россия делает это, потому что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

К северу от Киева было сильное военное присутствие. Дым поднимался с левого берега Днепра то ли от ракетного удара, то ли там, где его сбросили украинские силы.

По словам местного жителя, он слышал четыре громких взрыва, которые сотрясли район.

Сархи, который отказался назвать свое полное имя, сказал, что сначала мне показалось, что я услышал пролетавший мимо самолет, но потом понял, что это ракета. Удары были такими громкими! Я считаю себя опытным и готовым к таким атакам. Но это было очень близко и громко. Я был напуган, действительно напуган.

В отдаленных районах власти предупредили людей, чтобы они готовились к длительным отключениям электроэнергии из-за аварийных отключений.

Губернатор Киевской области Алексей Кулеба также сообщил, что в результате утреннего обстрела пострадал один человек и несколько домов.

Власти заявили, что в восточном городе Харькове два удара по критически важным объектам инфраструктуры, и метро перестало работать. Чиновники также предупредили о возможных отключениях электроэнергии в городе Запорожье в результате проводимых там забастовок.

Губернатор Львова Максим Козицкий заявил, что Львовская область на западе Украины также была обстреляна, но ракеты были сбиты.

Также пострадали объекты критической инфраструктуры в Черкасской области к юго-востоку от Киева, взрывы зафиксированы и в других областях Украины. По данным местных властей, в Кировоградской области центральной Украины разбомбили электростанцию. По словам губернатора области Сергея Борзова, в Виннице ракета упала на жилые дома, причинив ущерб, но без жертв.

В корпорации «Укрзализныця» сообщили, что на некоторых участках украинских железных дорог не было электричества.

Атака произошла через два дня после того, как Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на российский флот в Черном море у побережья аннексированного Крыма.

Украина отрицала нападение, заявив, что Россия злоупотребила своим оружием, но Москва все же объявила, что прекращает свое участие в заключенном при посредничестве ООН соглашении, позволяющем безопасно проходить судам, перевозящим зерно из Украины.

Комментируя обстрелы в понедельник, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что российские силы продолжают боевые действия с гражданскими объектами.

Мы выстоим, и поколения россиян дорого заплатят за свой позор», — сказал Ермак.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что экстренное отключение электроэнергии происходит после того, как российские террористы в очередной раз предприняли масштабную атаку на объекты энергетики в ряде областей Украины.

Уже второй раз за месяц Россия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре.

10 октября аналогичная атака потрясла раздираемую войной страну после взрыва на Керченском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России. В этом инциденте Москва обвинила Киев.

Но на этот раз украинские силы заявили, что им удалось перехватить большую часть ракет, выпущенных Россией.

В ВВС Украины заявили, что с самолетов-ракетоносцев Ту-95/Ту-160 из северной части Каспийского моря и из района российского города Волгодонска в Ростовской области было выпущено более 50 крылатых ракет. Всего было сбито 44 из них.

Российские военные пока никак не прокомментировали нападение.

(Название и изображение для этого отчета могли быть переработаны только командой Business Standard; остальная часть контента автоматически генерируется из общего канала.)