Россия ужесточает контроль над Арменией

Протестующие оппозиции скандировали антиправительственные лозунги во время марша премьер-министра Армении Николь Башинян в среду, 3 марта 2021 года, в Ереване, Армения, с требованием его отставки. (Аби)

Кризис в Армении ожидался после войны в Нагорном Карабахе 2020 года, и он не заставил себя долго ждать. Это началось как схватка между гражданскими лицами Армении и военными, но развилось с целью дальнейшего усиления влияния России в стране.

Надежды были большими, когда Николь Пашинян выиграла выборы 2018 года с 70 процентами голосов. Люди ожидают чудес от такого сильного правительства, но в конечном итоге они будут разочарованы поражением в войне в Нагорном Карабахе. В какой-то момент должно было возникнуть недовольство, и премьер-министр Пашинян предложил прекрасную возможность для этого.

Когда бывший президент Армении Сергей Сергей поднял вопрос о том, почему российские ракеты «Искандер» не использовались в начале войны, Пашинян заметил, что ракеты «не взорвались и не взорвались на 10 процентов». Хотя проверить подлинность этого заявления непросто, можно предположить, что любую информацию Башиняну должны были предоставить военные эксперты. Взгляд Пашиняна спровоцировал цепочку событий, которые привели к нынешним потрясениям во внутренней политике страны.

Российские парламентарии и военные эксперты присоединились к хору, чтобы оспорить заявление Башиняна, поскольку качество оборонной техники российского производства вызывает озабоченность. Спровоцированы ли они или по его собственной инициативе, первый заместитель командующего Общей службой Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Тран Каччатрян ответил вздохом, указав, что комментарий премьер-министра ненадежен. В ответ на этот оскорбительный жест Пашинян уволил генерала.

По мере роста напряженности в Ереване Пашинян и президент России Владимир Путин несколько раз разговаривали по телефону. Россия ожидает окончательного объяснения вопроса об эффективности ракет российского производства.

В минувший понедельник пресс-секретарь Пашиняна заявил: «Анализируя имеющиеся факты и данные, он пришел к выводу, что премьер-министр Армении не получал должных отчетов по этому поводу». Он также добавил, что Пашинян и Путин обсудили этот вопрос во время телефонного разговора 25 февраля.

Пашинян подтвердил, что был введен в заблуждение военными, и извинился перед Путиным, признав заявление официального представителя Кремля Дмитрия Песко: «Восстановление правды по этому вопросу очень важно».

Не утихает реакция оппозиции Армении. 70-процентный рейтинг, который Башинян получил в 2018 году, возможно, к настоящему времени уже упал, но он все равно его ломает. Как будет развиваться грань между военными и гражданскими властями в Армении, предсказать сложно.

Что касается российско-армянских отношений, можно предположить, что каждый шаг с участием России во внутренних делах Армении может еще больше усилить былую хватку страны. Теперь одно можно сказать наверняка, насколько крепкой будет эта хватка и сколько боеприпасов будет у пасчинянина в Москве, чтобы противостоять давлению.

Ясир Якис – бывший министр иностранных дел Турции и один из основателей правящей партии АК. Twitter: akyakis_yasar

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