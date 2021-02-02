Россия указывает, что если США это сделают, они могут вернуться к договору.

Президент России Владимир Путин проведет совещание по видеоконференции в Москве, Россия, в понедельник, 1 февраля 2021 г. (Михаил Клементьев, Sputnik, Кремлевский бассейн, фото через AP)

МОСКВА (Рейтер). Россия может рассмотреть вопрос о возвращении к международному соглашению, разрешающему наблюдение за самолетами на военных объектах, если Соединенные Штаты изменят свое решение, заявил во вторник посол России.

В прошлом месяце Москва объявила, что выходит из Соглашения об открытом небе после того, как США вышли из соглашения в прошлом году, и что союзники Вашингтона отнеслись к российским предложениям сохранить сделку в силе после выхода США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во вторник в Москве, что переговоры с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, нынешним главой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, могут помешать возвращению Москвы.

«Если Соединенные Штаты полностью вернутся к соблюдению этого соглашения, Российская Федерация будет готова конструктивно рассмотреть новую ситуацию», – сказал Лавров.

Он отметил, что, хотя Россия объявила о своем намерении выйти, она еще не представила формального уведомления другим сторонам.

Доклад Лаврова появился всего через несколько дней после того, как Москва и Вашингтон достигли заключенного в последний момент соглашения о запуске ядерного оружия, нового соглашения о старте, срок действия которого истекает 5 февраля.

Когда на прошлой неделе к нему обратились президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин, Кремль заявил, что обсудил другие вопросы, связанные со сделкой по открытому небу. Он не вдавался в подробности.

Соглашение об открытом небе было призвано укрепить доверие между Россией и Западом, позволив более чем трем десяткам сторон, подписавших соглашение, проводить разведывательные полеты в регионах друг друга для сбора информации о вооруженных силах и операциях. С момента вступления в силу соглашения в 2002 году было задействовано более 1500 самолетов с целью повышения транспарентности военных операций и помощи в мониторинге контроля над вооружениями и других соглашений.

Президент США Дональд Трамп отказался от сделки, заявив, что нарушения со стороны России неприемлемы для Вашингтона как стороны. Соединенные Штаты завершили свой выход из соглашения в ноябре.

Россия настаивала на том, чтобы ограничения на самолеты наблюдения, которые она ввела в прошлом, разрешалась по соглашению, и что Соединенные Штаты наложили больше ограничений на самолеты наблюдения над Аляской.