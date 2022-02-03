Россия Украина: авианосец США поддерживает НАТО для противодействия угрозе вторжения, поскольку напряженность достигает апогея

Координатор полетов на авианосце ВМС США указывает на самолет, давая добро на систему, подобную катапульте, которая подбрасывает самолет к краю, казалось бы, невероятно короткой взлетно-посадочной полосы.

Через несколько секунд он уже в воздухе и почти скрылся из виду.

Этот сложный процесс пилоты и члены экипажа авианосца класса «Нимиц» — символа военной мощи США — повторяют снова и снова со сверхъестественной точностью. И они не обращают внимания на обстоятельства своего присутствия в Адриатическом море, поскольку напряженность в отношениях между США и Россией достигает апогея.

Это первый случай после окончания холодной войны, когда авианосная ударная группа, в которую входят «Трумэн» и пять сопровождающих его кораблей (плюс как минимум одна или две подводные лодки, чье присутствие никогда публично не признается), находится под командованием НАТО.

«Это первый раз, когда я работал с НАТО на авианосце», — сказал пилот истребителя F/A-18 лейтенант. Алекс Тидей сказал CNN. «Для многих наших пилотов это впервые — так что это был отличный опыт», — добавил он, казалось бы, не задетый напряженностью вокруг него. «Трумэн», который несет на борту 90 самолетов, в том числе парк F/A-18, в середине декабря направлялся на Ближний Восток, но Пентагон решил оставить его в Европе, поскольку напряженность начала нарастать. контр-адм. Курт Реншоу, командир восьмой ударной группы, в которую входит Трумэн, сказал CNN: «Я думаю, что это посылает союзникам сигнал о том, что они могут рассчитывать на нас. Мы привержены нашим альянсам или партнерским отношениям — мы можем. работать, подключать и играть в любой точке мира». Поскольку «Трумэн» находится недалеко от европейских берегов, его самолеты могут добраться до большей части Восточной Европы менее чем за час, а его присутствие в регионе дает членам НАТО, таким как Болгария, Румыния и Польша, дополнительные гарантии безопасности. Хотя президент США Джо Байден заявил, что США не будут вмешиваться военным путем, а скорее введут экономические санкции, если Россия продолжит вторжение в Украину, он решил усилить свои возможности сдерживания в Европе. READ Украина предупреждает, что Россия «почти» закончила строить войска у границы В среду Пентагон одобрил развертывание дополнительных войск на восточном фланге НАТО. «Это полностью согласуется с тем, что я сказал (российскому президенту Владимиру) Путину в начале», — сказал Байден в среду корреспонденту CNN Кейтлану Коллинзу. «Пока он действует агрессивно, мы будем убеждать наших союзников по НАТО и Восточную Европу, (что) мы там, и статья V является священным обязательством», — сказал Байден, имея в виду краеугольный камень альянса НАТО. : Атака против одного союзника считается атакой против всех. И вот к чему готовятся учения Трумэна. «Что мы даем лицам, принимающим стратегические решения, так это то, что мы можем работать абсолютно идеально, мы можем интегрироваться с партнерами», — сказал Реншоу, добавив: «Если на тактическом уровне мы в своей игре, то это это позволяет варианты, которые, как я думаю, должны сделать лица, принимающие решения». «Трумэн» только что завершил двухнедельные учения с союзниками по НАТО в Адриатическом море вместе с норвежскими и турецкими военными кораблями, дополнительными кораблями и самолетами из других стран-членов НАТО. По данным альянса, в учениях были задействованы тысячи военнослужащих НАТО. лейтенант Командир Жаннетт Лаззаро, которая летает на E-2 Hawkeye ВМС США — самолете раннего предупреждения, который играет ключевую роль в координации с союзниками по НАТО, — сказала CNN, что ее не беспокоит рост напряженности в отношениях между США и Россией. Тем не менее, она считает, что учения важны для того, чтобы гарантировать, что США и НАТО «работают вместе». «Если нам когда-нибудь придется что-то делать, мы все на одной волне», — сказала она.