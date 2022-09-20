Россия, Украина, Война, США, НАТО, Европа, Мировой Порядок, Экономические Санкции, МЗ, Связи с общественностью — Россия, Украина, Война

Украинско-российская война потрясла весь мир. Это изменит многое. С начала войны прошло семь недель. Все виды претензий, кажется, потерпели неудачу. Было высказано много утверждений и сомнений о начале страшной мировой войны, о том, что Россия уничтожит Украину, рухнет российская экономика. Но пока ничего не произошло. Война продолжается, как и конфликт между Россией и Украиной. Но теперь точно известно, что миропорядок уже не будет таким, каким он был раньше. Что произойдет в этом новом порядке, или Америка (США) сможет проявить себя в мире, как прежде? Есть много вопросов, на которые нужно ответить.

За последние 48 дней

Президент России Владимир Путин за последние полтора месяца поднял угрозу ядерной войны. 48 дней мир стоял на грани мировой войны. В Европе создалась атмосфера незащищенности. Доверие к Соединенным Штатам и их союзу с НАТО подрывается. Нет никаких указаний на то, когда произойдет раскол внутри самого НАТО. Америка сталкивается с самой большой проблемой со времен распада Советского Союза.

против старой системы

Нападение на Украину возродило надежды сторонников нового мирового порядка во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно отчету ForeignPolicy.com, лидеры, выступавшие за эту договоренность, хотели положить конец американской гегемонии. Они хотят отвергнуть идею о том, что мир связан международным правом и общими ценностями, установленными такими институтами, как Организация Объединенных Наций.

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Стремление к новому мировому порядку

В некотором смысле они верят, что мир больше не будет управляться правилами и институтами, в которых Америка слышится и действует. Эти люди хотят нового мирового порядка, наполненного все более конкурентоспособными и тираническими цивилизациями, в котором каждая страна имеет свое собственное геополитическое положение. Когда Путин говорит, что Россия не просто страна, а отдельная цивилизация.

Неизвестно, что и когда будет в результате

Запад глубоко обеспокоен успехом Путина. Также сложно предсказать, какой будет ситуация, если Путин выиграет эту войну. Вернется ли эпоха после Второй мировой войны к биполярному миру? Но все предполагают, что исход этой войны может растянуться на месяцы и годы.

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Сколько продержится Россия?

Как только началась война, многие страны мира во главе с США ввели экономические санкции против России и заявили, что Россия не сможет продержаться неделю и даже десять дней. Сейчас никто не говорит о том, когда санкции смогут заставить Россию капитулировать или капитулировать. Однако, по оценкам, санкции обходятся российской экономике в 8% в год.



Ситуация в Европе до сих пор неясна

Германия решила сломать 2-процентную привязку своего ВВП к расходам на оборону. Многие эксперты говорят, что Путин объединил Запад и НАТО, развязав войну. Но ситуация в Европе неспокойная, Германия и некоторые другие страны ждут момента, когда можно будет покончить с зависимостью от России. Но даже в России популярность Путина возросла. Хотя они получили поддержку от некоторых стран, такие страны, как Индия и Китай, также продемонстрировали нейтралитет. Страны ОПЕК также стремятся к сотрудничеству с Россией и не испытывают давления со стороны США. Конечно, на данный момент мир как бы раскололся на два полюса, так как Америка хочет видеть с нами все страны, кроме России. Но многие страны хотят вырваться из-под влияния США и могут присоединиться к России, когда придет время. Как бы то ни было, миропорядок уже не будет прежним, покажет только время.