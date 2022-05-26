Россия-Украина в прямом эфире: гнев на консультации Киев уступил территорию | Новости войны России и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг Генри Киссинджера и других на Западе, рекомендовав Украине отказаться от контроля над оккупированными территориями для достижения мирного соглашения.

Государственный департамент США заявляет, что количество доказательств российских военных преступлений в Украине продолжает расти.

Соединенные Штаты, Европейский союз и Великобритания запустили новый механизм, призванный обеспечить привлечение к ответственности за злоупотребления в Украине.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас сказал: «Трудно понять, как мы можем избежать рецессии.

Шведская и финская делегации проводят переговоры в Анкаре по поводу опасений Турции по поводу аукционов НАТО.

Вот все последние обновления:

1 час назад (22:55 по Гринвичу)

Зеленский осуждает предложения Украины отказаться от территории

Зеленский категорически отверг тех, кто предлагал на Западе, чтобы Украина отказалась от контроля над территориями, оккупированными российскими войсками, для достижения мирного соглашения.

Те «крупные геополитики», которые выдвигают этот совет, игнорируют интересы украинцев, «на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира, на самом деле проживают миллионы людей», — заявил Желенский в своем ночном видеообращении к нации. .

«Мы всегда должны думать о людях и помнить, что ценности — это не просто слова», — сказал он.

«В календаре г-на Киссинджера, кажется, 1938 год, а не 2022 год, и он думал, что в то время выступал перед аудиторией не в Давосе, а в Мюнхене», — сказал Желенский.

Он сказал, что в 1938 году Киссинджеру было 15 лет и что его семья покинула нацистскую Германию. «Никто не спросил его, нужно ли соглашаться с ними вместо того, чтобы бежать от нацистов или воевать с ними».

2 часа назад (21:48 по Гринвичу)

Украина не пойдет на уступки по региональной интеграции – экс-нардеп

Бывший украинский депутат Алена Хливко заявила, что ее страна не пойдет на уступки в отношении региональной целостности, настаивая на том, что любой прогресс России в восточном Донбассе будет тактической, а не стратегической победой Москвы.

«Украинцы до сих пор проявляли огромное мужество и полны решимости сделать все, что в наших силах, и мы готовы пожертвовать собой ради нашего суверенитета и территориальной целостности», — сказал Хливко «Аль-Джазире».

«Поэтому, конечно, мы верим в помощь Запада.

3 часа назад (20:47 по Гринвичу)

Путин объявил о повышении минимальной заработной платы

Президент России Владимир Путин объявил о 10-процентном повышении минимальной заработной платы и пенсий в ближайшие недели, поскольку российская экономика сталкивается с беспрецедентными международными санкциями.

Насос доведет минимальную зарплату до 250 долларов в месяц, а среднюю пенсию до 320 долларов, сообщает агентство «Интерфакс».

«Наш главный и неизменный приоритет — повышение благосостояния и качества жизни наших граждан», — сказал Путин.

Поскольку российское вторжение в Украину идет уже четвертый месяц, он призвал правительственных чиновников увеличить заработную плату российских солдат, служащих за границей.

3 часа назад (20:31 по Гринвичу)

США заявляют, что количество доказательств военных преступлений России продолжает расти

Государственный департамент США заявляет, что количество доказательств российских военных преступлений в Украине продолжает расти.

«Серия взрывов и ракетных ударов по густонаселенным районам привела к гибели тысяч мирных жителей, и мы продолжаем получать заслуживающие доверия сообщения о насилии разного рода», — заявил представитель организации Нейт Прайс.

«Безоружные гражданские лица были убиты выстрелами в спину; люди были убиты собственными руками со связанными руками; на телах видны следы пыток и ужасающие рассказы о сексуальном насилии в отношении женщин и девочек».

4 часа назад (20:20 по Гринвичу)

Президент Всемирного банка: война на Украине может спровоцировать глобальную рецессию

Президент Всемирного банка Дэвид Малпас предположил, что война в Украине и ее влияние на цены на продукты питания и энергоносители могут спровоцировать глобальную рецессию.

Малпасс сказал на мероприятии, организованном Торговой палатой США, что Германия, четвертая по величине экономика в мире, уже пережила значительную рецессию из-за более высоких цен на энергоносители. Он добавил, что ограниченный доступ к удобрениям ухудшит ситуацию в других местах.

«Глядя на мировой ВВП… сейчас трудно понять, как мы можем избежать рецессии», — сказал Мальпас.

4 часа назад (20:12 по Гринвичу)

Соединенные Штаты, Европейский союз и Соединенное Королевство объявляют о новой инициативе по борьбе с военными преступлениями.

США, Европейский союз и Великобритания объявили о запуске нового механизма, который поможет обеспечить ответственность за военные преступления в Украине.

Новая инициатива, получившая название Консультативная группа по преступлениям против зверств (ACA), направлена ​​на поддержку Генеральной прокуратуры Украины в расследовании военных преступлений, говорится в заявлении союзников.

«ACA стремится регулировать усилия по координации и коммуникации, обеспечивать лучшие практики, избегать дублирования усилий и поощрять быстрое использование финансовых ресурсов и квалифицированного персонала для удовлетворения потребностей OPG. [office of the prosecutor general]», — говорится в сообщении.

4 часа назад (20:06 по Гринвичу)

Зеленский завершает безвизовый режим для россиян

Президент Украины Владимир Желенский распорядился приостановить безвизовый въезд граждан России в Украину, сославшись на необходимость усиления безопасности на границе.

В указе, размещенном на сайте президента, Желенский заявил, что поддерживает ходатайство гражданина о прекращении практики.

«В условиях полномасштабной российской оккупации поднятый вопрос является значимым и важным. Поддерживаю необходимость усиления ограничений на въезд граждан России», — сказал он.

Поскольку большая часть границы контролируется Россией, неясно, будет ли решение Желенского иметь практические последствия для войны.

4 часа назад (19:56 по Гринвичу)

Турция требует «конкретных шагов» от сторонников НАТО Швеции и Финляндии

Высокопоставленный турецкий чиновник после переговоров с представителями Швеции и Финляндии подчеркнул, что Турция не согласится присоединиться к странам Северной Европы, если не будут предприняты конкретные шаги для устранения возражений Анкары.

«Мы ясно дали понять, что этот процесс не будет продвигаться вперед, если интересы Турции в области безопасности не будут удовлетворены конкретными действиями в установленные сроки», — сказал Ибрагим Калин после примерно пятичасовых переговоров в Анкаре.

Турция обвинила обе европейские страны в укрывательстве «террористов», ссылаясь на Рабочую партию Курдистана (РПК) и движение Кулан.

Калин сказал, что предложение Анкары увеличить экспорт оружия в Турцию обеими странами было встречено «положительно». Он добавил, что Турция рассчитывает экстрадировать 28 подозреваемых в терроризме из Швеции и 12 из Финляндии.

Привет и добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры о войне в Украине.

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