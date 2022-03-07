Россия-Украина в прямом эфире: гражданские лица столкнулись с российскими бомбардировками | Новости войны России и Украины

В то время как обе стороны готовятся к третьему раунду мирных переговоров, который ожидается в понедельник, в нескольких украинских городах поступают сообщения о гибели людей и значительных разрушениях.

Правительство США рассматривает вопрос о запрете поставок нефти из России в попытке усилить давление на Москву с целью вторжения в Украину.

Стриминговая компания Netflix приостановила работу в России.

Президент Украины Владимир Желенский призвал Запад усилить санкции против России.

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41 минута назад (03:18 по Гринвичу)

Украина и Россия готовятся к третьему раунду мирных переговоров

Ожидается, что после почти двухнедельной войны Украина и Россия встретятся для третьего раунда переговоров, который, по словам обеих сторон, может состояться в понедельник. Место и точное время переговоров изначально не были ясны.

Две делегации в последний раз встречались на двух раундах мирных переговоров в Брестской области на западе Беларуси и договорились о создании гуманитарных коридоров в городах Мариуполь и Волновака для облегчения эвакуации мирных жителей.

Однако, по данным Кремля и Международного комитета Красного Креста, попытка эвакуации Мариуполя в воскресенье не удалась.

Россия и Украина обвиняют друг друга в несоблюдении договоренности о прекращении огня.

Россия стремилась отрезать Украине доступ к южной части Азовского моря. Взятие Мариуполя позволит России установить сухопутный путь в Крым, который был аннексирован в 2014 году.

1 час назад (02:54 по Гринвичу)

Золото поднимается выше $2000 на опасениях Украины

Золото в азиатской торговле подорожало более чем на 2000 долларов, так как инвесторы бежали в более безопасные убежища из-за опасений влияния войны на Украине на мировую экономику.

Драгоценный металл достиг исторического максимума в 2000,86 доллара, самого высокого уровня с сентября 2020 года.

Поскольку Россия продолжает оккупацию Украины, трейдеры были отправлены в безопасное убежище, что ударило по фондовым рынкам и подняло цены на нефть до 14-летнего максимума, усилив повышательное давление на и без того высокую инфляцию.

2 часа назад (01:48 по Гринвичу)

Конгресс США «изучит» нефтяное эмбарго в отношении России: Пелоси

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, заявила, что в зале «рассматривается» закон о запрете импорта российской нефти, и что на этой неделе Конгресс должен выделить Украине помощь в размере 10 миллиардов долларов в ответ на военное вторжение России в соседнюю страну.

«В настоящее время Палата представителей изучает вопрос о введении сильного законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики», — говорится в письме Пелоси.

«Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоносителей в Соединенные Штаты, отменит регулярные торговые отношения с Россией и Беларусью и сделает первый шаг к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию».

3 часа назад (01:20 по Гринвичу)

Российское вторжение выселило украинцев, покинувших конфликт на Донбассе

Саша и Настя медленно вдыхают сигаретный дым. Их пути прежде не пересекались, но когда они оба понимают, что принадлежат к Донбассу Украины, то обмениваются знакомыми взглядами в безмолвном понимании.

Женщины, назвавшие только свои имена, стоят перед главным железнодорожным вокзалом в приграничном польском городе Перемышль, куда ежедневно поездом из украинского Львова прибывают сотни беженцев.

Эти двое бежали из Украины после российского вторжения 24 февраля. Но общего у них больше.

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3 часа назад (00:33 по Гринвичу)

Две известные бухгалтерские фирмы покидают Россию

Две так называемые бухгалтерские фирмы «Большой четверки» — KPMG и PricewaterhouseCoopers — уходят из России из-за войны на Украине.

Обе компании заявили, что разорвут отношения со своими российскими компаниями-членами. KPMG также заявила, что покидает Беларусь.

В заявлении KPMG International говорится, что ее российским и белорусским компаниям было «невероятно сложно» покинуть сеть. В KPMG работает более 4500 сотрудников в обеих странах.

PricewaterhouseCoopers заявила, что в ее компании PwC в России работает 3700 сотрудников, и она работает над «реорганизацией» бизнеса.

4 часа назад (23:53 по Гринвичу)

Представитель Украины: Россия усилила ночные обстрелы городов

Советник президента Украины Алексей Аррестович заявил, что российские войска усилили обстрел украинских городов.

«Последние ракетные удары были нанесены с наступлением темноты», — сказал он украинскому телевидению.

Районы, подверженные сильным обстрелам, включают Киев на севере, Чернигов на юге, Николаев на юге и Харьков, второй по величине город страны.

Арастович описал «катастрофическую» ситуацию в киевских пригородах Пуча, Гостомель и Ирбин, попытки эвакуации жителей которых не увенчались успехом. В результате обстрелов также не удалось эвакуировать Мариуполь на юге и Волновоку на востоке.

5 часов назад (22:44 по Гринвичу)

Зеленский заявил, что санкций России недостаточно

Президент Украины Владимир Желенский призвал Запад усилить санкции против России.

В видеообращении Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они не отреагировали на более раннее заявление Минобороны России о том, что оно нанесет удар по военно-промышленному комплексу Украины.

«Я не слышу реакции на это ни одного мирового лидера», — сказал Желенский. «Агрессия оккупанта — это четкий сигнал о том, что санкций, введенных против России, недостаточно».

Зеленский также призвал «суд» привлечь к ответственности виновных в таких преступлениях. «Подумайте о чувствах оккупантов, не избежавших наказания, они могут заявить о таких спланированных зверствах», — сказал он.

Министерство обороны России заявило, что его силы намеревались атаковать военно-промышленный комплекс Украины с помощью «точного» оружия, и в заявлении, опубликованном российским государственным информационным агентством ТАСС, призвало сотрудников эвакуироваться.

6 часов назад (22:13 по Гринвичу)

США не верят в скорую атаку России на Одессу: чиновник

Соединенные Штаты не верят, что российская атака водопада в украинской Одессе или рядом с ней неизбежна, на фоне растущих опасений, что город может подвергнуться нападению, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

В анонимном разговоре с Reuters этот чиновник подсчитал, что с начала вторжения Россия выпустила около 600 ракет и разместила 95 процентов своих ранее существовавших военных сил на территории Украины.

Чиновник сказал, что российские силы продолжали наступление, пытаясь изолировать Киев, Харьков и Чернигов, и столкнулись с «сильным украинским сопротивлением».

6 часов назад (22:07 по Гринвичу)

Netflix приостанавливает работу в России

Стриминговая компания Netflix приостановила работу в России.

В заявлении компании упоминаются «основные условия» для ее решения приостановить обслуживание в России, но не приводится дополнительных подробностей.

Американская операционная система уже прекратила приобретение и производство оригинальных программ в России.

Ранее социальная сеть TikTok объявила, что прекратит публиковать весь видеоконтент из России, чтобы обезопасить своих сотрудников и соблюдать новые правила в стране.

Москва в пятницу подписала законопроект, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за то, что считается «фейковыми новостями» о российских вооруженных силах.

6 часов назад (21:58 по Гринвичу)

Большой кондуктор выходит после давления

Дуган Чокив, музыкальный руководитель и ведущий дирижер знаменитого московского Большого театра, объявил о своей отставке, сославшись на давление с целью осудить российскую оккупацию Украины.

В заявлении россиянина говорится, что он уходит со своего поста в Московском театре и французском оркестре Капитолия Тулузы «с немедленным вступлением в силу».

Прочтите полную историю здесь.

6 часов назад (21:45 по Гринвичу)

Российские войска вторглись на украинскую АЭС: МАГАТЭ

Ядерный наблюдатель ООН предупредил, что российские силы ужесточили контроль над атомной электростанцией в Джапоризии с тех пор, как они захватили ее в пятницу.

Рафаэль Крози, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал, что он «глубоко обеспокоен» тем, что сотрудники украинского агентства по атомной энергии на крупнейшем заводе в Украине сказали агентству, что им необходимо получить разрешение от российских сил. Для любой функции, даже обслуживания.

Подробнее об этой истории читайте здесь.

6 часов назад (21:38 по Гринвичу)

Число польских беженцев превысило миллион

Польские пограничники говорят, что более миллиона беженцев пересекли польскую границу из Украины с тех пор, как Россия начала свое вторжение.

«Сегодня в 8.00 [19:00 GMT] Количество иммигрантов из Украины в Польшу превысило миллион. Это миллион человеческих трагедий», — написали в Twitter Пограничной службы.

7 часов назад (21:19 по Гринвичу)

США планируют запретить импорт нефти из России

Правительство США ведет переговоры со своими европейскими союзниками о запрете импорта нефти из России.

«Сейчас мы ведем переговоры с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы рассмотреть возможность комплексного запрета на импорт российской нефти», — заявил CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

Дебаты вращались вокруг «обеспечения более адекватного предложения нефти на мировых рынках», сказал Блинген. «Это очень оживленная дискуссия, пока мы говорим».

Президент США Джо Байден прямо не отверг такой шаг.

Подробнее об этой разработке здесь.

Добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры об украинско-российском кризисе.

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