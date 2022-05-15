Россия-Украина в прямом эфире: лидер НАТО говорит, что Украина может выиграть войну | Новости войны России и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве, из-за ослабления позиций России на востоке Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве, и призывает к военной поддержке.

Россия атакует позиции на востоке Украины, стремясь окружить украинские силы в войне за Донбасс.

Всего за несколько часов до того, как правящая партия Швеции поддержала планы вступления в Трансатлантический альянс, Финляндия объявила о своем намерении стать членом НАТО.

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13 минут назад (23:13 по Гринвичу)

Солдаты Москвы «возвращают зло в Россию»: Желенский

Зеленский осудил обстрел нескольких украинских городов в воскресенье, заявив, что «жестокость, которую Украина испытывает каждый день, приведет к тому, что оставшиеся российские солдаты вернут это зло в Россию».

Он отметил ракетные удары по Львову и обстрелы городов и населенных пунктов в Гуляйполе, Северодонецке, Лисичанске, а также Донецкой области.

«Вернут, потому что отступят. Так закончатся все лихорадочные операции российской армии, которые мы видим сейчас», — сказал он.

20 минут назад (23:06 по Гринвичу)

Россияне зашли в тупик, считает Желенский

Президент Украины Владимир Желенский заявил, что российские войска «зашли в тупик» в конфликте с Украиной.

Его ночная речь звучит в тот момент, когда Украина заявляет, что остановила российские атаки на востоке, а западные военные заявляют, что кампания там замедлилась после того, как Москве не удалось захватить столицу Киева.

Желенский сказал, что обязательно наступит время, когда Россия в полной мере заставит «украинский народ» признать правду.

1 час назад (22:22 по Гринвичу)

Украина по-прежнему владеет 10 процентами в Луганске – губернатор

Украинские военные, по словам губернатора, продолжают контролировать десятую часть восточной части Луганска, несмотря на массированные атаки России.

Губернатор Сергей Кайтой заявил в воскресенье, что русские еще не захватили пригороды Рубиное, Северодонецк и Лисичанск.

На прошлой неделе Москва объявила, что пророссийские сепаратисты продвигаются к административным границам Луганскина с помощью российских военных. Кайдай сказал, что претензии были «воображаемыми».

3 часа назад (20:51 по Гринвичу)

Украина заявила, что Россия пытается сосредоточить свои силы на Донбассе

Россия контролирует позиции на востоке Украины, заявило ее министерство обороны, стремясь окружить украинские силы в войне за Донбасс и предотвратить контратаки вокруг стратегически контролируемого Россией города Исит.

Россия заявляет, что обстреляла ракетами украинские позиции на востоке, нацелившись на командные базы и арсеналы, поскольку ее силы пытаются окружить украинские дивизии между Изюмом и Донецком.

Объединенная оперативная группа Украины сообщает, что ее войска отразили 17 атак и уничтожили 11 единиц российской техники, а средства ПВО сбили два российских вертолета и пять беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе «очень сложная» и что российские силы пытались добиться какой-то победы в пострадавшем от конфликта регионе с 2014 года. «Они не прекращали своих усилий», — сказал он.

3 часа назад (20:47 по Гринвичу)

Лидер НАТО заявил, что Украина может выиграть войну, и требует военной поддержки

На встрече в Германии глава Организации Североатлантического договора (НАТО) заявил, что Украина может выиграть войну и что заявки Финляндии и Швеции на присоединение к военной поддержке и союзу требуют быстрого одобрения.

«Война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По оценкам британской военной разведки, в феврале Россия потеряла около трети своих сухопутных войск. Его атака на Донбасс «значительно отстала от графика», и, по оценке, вряд ли удастся добиться быстрых улучшений в ближайшие 30 дней.

Привет и добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры о войне в Украине.

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