Россия-Украина в прямом эфире: лидер НАТО говорит, что Украина может выиграть войну | Новости войны России и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве, из-за ослабления позиций России на востоке Украины.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве, и призывает к военной поддержке.
- Россия атакует позиции на востоке Украины, стремясь окружить украинские силы в войне за Донбасс.
- Всего за несколько часов до того, как правящая партия Швеции поддержала планы вступления в Трансатлантический альянс, Финляндия объявила о своем намерении стать членом НАТО.
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Солдаты Москвы «возвращают зло в Россию»: Желенский
Зеленский осудил обстрел нескольких украинских городов в воскресенье, заявив, что «жестокость, которую Украина испытывает каждый день, приведет к тому, что оставшиеся российские солдаты вернут это зло в Россию».
Он отметил ракетные удары по Львову и обстрелы городов и населенных пунктов в Гуляйполе, Северодонецке, Лисичанске, а также Донецкой области.
«Вернут, потому что отступят. Так закончатся все лихорадочные операции российской армии, которые мы видим сейчас», — сказал он.
Россияне зашли в тупик, считает Желенский
Президент Украины Владимир Желенский заявил, что российские войска «зашли в тупик» в конфликте с Украиной.
Его ночная речь звучит в тот момент, когда Украина заявляет, что остановила российские атаки на востоке, а западные военные заявляют, что кампания там замедлилась после того, как Москве не удалось захватить столицу Киева.
Желенский сказал, что обязательно наступит время, когда Россия в полной мере заставит «украинский народ» признать правду.
Украина по-прежнему владеет 10 процентами в Луганске – губернатор
Украинские военные, по словам губернатора, продолжают контролировать десятую часть восточной части Луганска, несмотря на массированные атаки России.
Губернатор Сергей Кайтой заявил в воскресенье, что русские еще не захватили пригороды Рубиное, Северодонецк и Лисичанск.
На прошлой неделе Москва объявила, что пророссийские сепаратисты продвигаются к административным границам Луганскина с помощью российских военных. Кайдай сказал, что претензии были «воображаемыми».
Украина заявила, что Россия пытается сосредоточить свои силы на Донбассе
Россия контролирует позиции на востоке Украины, заявило ее министерство обороны, стремясь окружить украинские силы в войне за Донбасс и предотвратить контратаки вокруг стратегически контролируемого Россией города Исит.
Россия заявляет, что обстреляла ракетами украинские позиции на востоке, нацелившись на командные базы и арсеналы, поскольку ее силы пытаются окружить украинские дивизии между Изюмом и Донецком.
Объединенная оперативная группа Украины сообщает, что ее войска отразили 17 атак и уничтожили 11 единиц российской техники, а средства ПВО сбили два российских вертолета и пять беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Донбассе «очень сложная» и что российские силы пытались добиться какой-то победы в пострадавшем от конфликта регионе с 2014 года. «Они не прекращали своих усилий», — сказал он.
Лидер НАТО заявил, что Украина может выиграть войну, и требует военной поддержки
На встрече в Германии глава Организации Североатлантического договора (НАТО) заявил, что Украина может выиграть войну и что заявки Финляндии и Швеции на присоединение к военной поддержке и союзу требуют быстрого одобрения.
«Война России на Украине пошла не так, как планировалось в Москве», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По оценкам британской военной разведки, в феврале Россия потеряла около трети своих сухопутных войск. Его атака на Донбасс «значительно отстала от графика», и, по оценке, вряд ли удастся добиться быстрых улучшений в ближайшие 30 дней.
Привет и добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры о войне в Украине.
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