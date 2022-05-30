Россия-Украина в прямом эфире: Москва называет «освобождение» Донбасса приоритетом | Новости войны России и Украины

Комментарии министра иностранных дел России усиливают наступление вокруг главного города Москвы, Севердонецка, в ситуации, которую Зеленский называет «неописуемо сложной».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «освобождение» украинского Донбасса является «безусловным приоритетом» для Москвы, и что другие украинские территории должны сами определять свое будущее.

Украинские силы выдержали сильный артиллерийский огонь, предотвратив попытки России захватить Северодонецк, при этом власти утверждали, что Луганск, крупнейший город Украины, все еще находится под контролем.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые войска в раздираемой войной северо-восточной Харьковской области Украины, что стало его первым официальным появлением за пределами столицы Киева с начала войны.

С началом российского вторжения президент Украины в Харькове уволил главу службы безопасности за «неучастие в обеспечении безопасности города».

Официальный представитель ЕС сообщил агентству Рейтер, что между членами ЕС не было достигнуто соглашения о запрете на поставку российской нефти.

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2 часа назад (22:07 по Гринвичу)

Сербия подтвердила договоренность с Путиным о поставках газа

Президент Сербии Александр Вуй объявил, что он подтвердил «очень благоприятное» трехлетнее соглашение о поставках природного газа с Россией на фоне усилий Европейского союза по поэтапному отказу от поставок энергоресурсов из России.

«Что я могу вам сказать, так это то, что мы признаем ключевые элементы, которые наиболее благоприятны для Сербии», — сказал президент Сербии после заключения соглашения во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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3 часа назад (20:57 по Гринвичу)

В ЕС еще нет соглашения о эмбарго на российскую нефть; Больше разговоров в понедельник

Правительства ЕС не достигли соглашения о запрете на поставку российской нефти, но переговоры продолжатся в понедельник утром, сообщил Reuters официальный представитель ЕС.

Ожидается, что предложение, которое в настоящее время обсуждается странами ЕС, запретит поставки российской нефти в ЕС к концу этого года, но исключит нефть, поставляемую по российскому трубопроводу Трушпа в Венгрию, Словакию и Чехию.

3 часа назад (20:54 по Гринвичу)

Высокого харьковчанина уволили за защиту города: Зеленский

Зеленский говорит, что уволил главу харьковской службы безопасности за то, что он «не работал на безопасность города» с начала российского вторжения.

«Я приехал, нашел и уволил начальника службы безопасности Украины в (Харьковской) области за то, что он не служил в обороне города с первых дней полномасштабной войны, а думал о себе», — сказал Желенский. в своей ежедневной национальной речи.

Он говорил после посещения истерзанного войной востока России впервые после вторжения России.

3 часа назад (20:49 по Гринвичу)

В Севердонецке уничтожена вся важная инфраструктура: Зеленский

После неудачной попытки окружить стратегический город российские войска атаковали Севердонецк, создав ситуацию, которую украинские власти назвали Желенским «чрезвычайно трудно поддающейся описанию». Он сказал, что безжалостный огонь российской артиллерии разрушил жизненно важную инфраструктуру города и повредил 90 процентов его зданий.

«Захват Северодонецка — главная задача оккупационных сил», — сказал Зеленский, добавив, что россиян не беспокоят потери.

Ухудшение условий вызвало опасения, что следующим Мариуполем может стать город Севердонецк на Азовском море, находившийся в осаде почти три месяца до капитуляции последних украинских бойцов.

4 часа назад (20:43 по Гринвичу)

Украинский Донбасс является «безусловным приоритетом» для Москвы – Лавров

Информационное агентство РИА цитирует министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил, что «освобождение» украинского Донбасса является «безусловным приоритетом» для Москвы, а другие украинские территории должны сами определять свое будущее.

«Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых стран, является безусловным приоритетом», — заявил Лавров французскому телеканалу TF1.

Он сказал, что в других частях Украины «люди в этих районах должны сами определить свое будущее».

Добро пожаловать в сериал Аль-Джазиры о российско-украинской войне.

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