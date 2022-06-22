Россия-Украина в прямом эфире: на Харьковщине погибли 15 человек | Новости войны России и Украины

По меньшей мере 15 мирных жителей были убиты в результате российского обстрела в Харьковской области во вторник, поскольку Россия активизировала атаки в этом регионе, в том числе пятеро в Харьковской области.

Президент Украины Владимир Желенский назвал обстрел Харькова «жестоким и гнусным».

Губернатор Луганской области сообщил, что защитники Украины продолжают занимать посты на химзаводе «Азот» в Шевролеонецке.

Глава военной администрации Северодонецкой области сообщил, что российские войска полностью захватили прифронтовые населенные пункты Тошковка под Северодонецком и Лисичанском.

Министр иностранных дел Италии Луиджи де Майо заявил, что покинет Движение пяти звезд, обвинив его в подрыве поддержки Украины.

Это последние обновления:

4 минуты назад (01:28 по Гринвичу)

Московскому депутату грозит до 10 лет за противодействие действиям России в Украине

Суд в российской столице продлил арест муниципального депутата, обвиняемого в клевете на вооруженные силы страны после критики военных действий России в Украине.

Мещанский районный суд Москвы принял решение о задержании Алексея Корино. Коринов, член московского Красноярского районного муниципального совета, находится в тюрьме с момента его ареста в апреле после того, как он выступил против российского вторжения на заседании совета в марте.

Выступая во вторник перед судом, Коринов отверг обвинения и настаивал на том, что выражает только свои политические взгляды, отметив, что «то, что я сказал, было моим личным мнением и убеждениями».

Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы или до 10 лет лишения свободы.

16 минут назад (01:16 по Гринвичу)

Он вышел из итальянской партии FM, заявив, что это подрывает поддержку Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи де Майо объявил, что уходит из движения «5 звезд», чтобы сформировать новый парламентский комитет для поддержки правительства премьер-министра Марио Траджи.

Этот шаг де Майо был предпринят после того, как он обвинил 5-звездного лидера и бывшего премьер-министра Джузеппе Конте в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и ослаблении позиций Рима в ЕС.

«Сегодня трудное решение, я никогда не думал, что мне придется его принять… но сегодня я и другие коллеги и друзья покидаем движение «5 звезд», — заявил на пресс-конференции бывший лидер звезд «5 мая» Де Майо. Вторник.

26 минут назад (01:06 по Гринвичу)

Россия существует только за счет нападения на других – киевский советник

Советник Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Россия существует только за счет расширения и нападения на другие государства.

«Они различными способами атакуют свои энергетические ресурсы, своих вооруженных сил, свою миграцию, использование продуктов питания в качестве оружия. В этом контексте Украина не может подписать соглашение с Россией», — сказал Ботолияк в интервью Jazeera.

На вопрос о передаче земли России, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и разрушения, Бодолияк сказал: «Если на украинской территории будет капитуляция, война будет продолжаться в большем масштабе и с большей интенсивностью».

«Мы хотим закончить эту войну правильным путем, что означает полное освобождение наших территорий и восстановление нашего суверенитета в рамках международно признанных границ».

39 минут назад (00:53 по Гринвичу)

Российские войска захватили село Донбасса – украинский чиновник

Российские силы продвигаются вглубь Донбасса, а украинские официальные лица объявляют о падении прифронтового села недалеко от стратегически важных городов Чевродонецк и Лычинск.

Роман Влаченко, глава Шевролеонецкого районного военного управления, заявил во вторник, что поселок Тошковка теперь «полностью контролируется русскими».

Довоенное население Тошиковки составляло около 5000 человек, и она расположена примерно в 25 км к югу от Северодонецка в Луганской области на востоке Украины.

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2 часа назад (00:01 по Гринвичу)

В Харьковской области после ракетного обстрела прорвало газопровод

Во вторник произошел крупный пожар на газоперерабатывающем заводе в Изюмском районе на востоке Украины после того, как на прошлой неделе он подвергся нескольким ракетным обстрелам со стороны России.

Губернатор Харькова Оле Синегубов подтвердил в субботу, что объект был атакован российскими войсками.

В процессоре обмена сообщениями Telegram он сказал, что некоторые другие здания также были повреждены.

Вдалеке была видна большая дымка дыма, поскольку огонь продолжал гореть во вторник.

2 часа назад (23:51 по Гринвичу)

Защитники Украины заняли пост на Азоте – Губернатор

Россия подожгла Луганск во вторник, при этом оппозиционные очаги отрицают полный военный контроль над Московской областью.

«Сегодня горит все, что можно сжечь», — заявил Ассошиэйтед Пресс губернатор Луганской области Сергей Гайдой.

В городе Северодонецке украинские гвардейцы захватили химический завод «Азот» в промышленной окраине. Он сказал, что российские силы превращают этот район в «руины».

«Это полная катастрофа», — сказал он AP в письменном комментарии о заводе в Хайдай. «Наши позиции обстреливаются из гаубиц, систем залпового огня, массированными артиллерийскими и ракетными ударами».

568 мирных жителей, в том числе 38 детей, укрылись на заводе, сказал Хайдои по телевидению. Москва контролирует около 95 процентов Луганской области.

2 часа назад (23:39 по Гринвичу)

Луганск: «Сейчас самое сложное»: Зеленский

Президент Украины Владимир Желенский назвал Луганскую область, которая была ареной боев в главном городе Шевроле Донецке и его окрестностях, «самым сложным районом сейчас».

«С помощью тактических ходов украинские военные усиливают оборону в Луганской области, которая сейчас на самом деле является очень сложной зоной», — заявил Зеленский в своем ночном выступлении, добавив, что россияне также «сильно давят» на Донецк. .

«В Харьковской области идет жестокий и злобный обстрел российской артиллерии. Это ничего оккупантам не даст, но российская армия глуха к любой рациональности. Она просто уничтожает, просто убивает — это показывает ее командованию, что оно не стоит на месте таким образом», — добавил Зеленский.

В Харькове погибли не менее 15 человек – губернатор

По меньшей мере 15 мирных жителей погибли в результате обстрела российскими войсками Харьковской области во вторник, сообщил губернатор области.

В Харькове погибли пять человек, 11 получили ранения, сообщил в телеграмме Оле Синегубов, добавив, что среди погибших есть восьмилетняя девочка.

По его словам, еще шестеро погибли в Сухуе, в 40 км к юго-востоку от Харькова, и трое в Солочах, в 40 км к северо-западу от города.

Российские войска приближаются ко второму по величине городу Украины, Харькову, который в начале войны подвергался сильным артиллерийским обстрелам и пытается превратить его в «ведущий город», заявил ранее в этом месяце представитель МВД Украины. Местная полиция обвинила Россию в использовании нескольких реактивных гранатометов.

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