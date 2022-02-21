Россия-Украина: новые разведданные усиливают опасения США, что Россия готовится к военным действиям

Разведка, связанная с командованием тактических командиров и разведывательных оперативников, является одним из многих показателей, на которые обращают внимание Соединенные Штаты, чтобы оценить, вступила ли российская подготовка к возможному вторжению в завершающую стадию.

Согласно некоторым источникам, другие показатели, такие как электронная перегруженность и массовые кибератаки, пока не замечены. Источники предупредили, что приказы всегда могут быть отозваны или дезинформированы, чтобы сбить с толку Соединенные Штаты и их союзников.

Разведка была обнародована на прошлой неделе, и президент Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинген сделали комментарии, сказал другой официальный представитель США.

В пятницу Байден заявил, что, по его мнению, Путин «решил» вторгнуться — комментарий, поддержанный вице-президентом Камалой Харрис и Блингеном в воскресенье. Блинген сказал, что российская спортивная книга «движется вперед». «Мы надеемся, что это решение принял президент Путин», — сказал Блинкен в воскресенье в интервью программе CNN State of the Union. Он продолжил: «Но пока танки действительно катятся, а самолеты летают, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, чтобы посмотреть, сможет ли дипломатия остановить президента Путина от продвижения вперед». Вашингтон пост Первое сообщение В изданных приказах. В воскресенье Байден созвал заседание Совета национальной безопасности, чтобы обсудить ситуацию в Украине, со своими главными советниками, в том числе Блингеном, Харрисом, министром обороны Ллойдом Остином и советником по национальной безопасности Джеком Салливаном. . Чтобы справиться с кризисом. «Как сказал президент, мы считаем, что Путин принял решение», — сказал Харрис журналистам CNN в Мюнхене в воскресенье. Харрис подчеркнул, что США и их союзники все еще пытаются урегулировать кризис дипломатическим путем, но путь «узкий». «Они не отступают и теперь готовы нанести удар», — сказал Остин в заявлении из Литвы в субботу, добавив, что войска «выдвигаются на правильную позицию для проведения атаки». К опасениям, что Россия может планировать крупномасштабное наступление, добавляет резкое увеличение количества нарушений режима прекращения огня на востоке Украины в последние дни, ответственность за которые Украина возлагает на поддерживаемые Россией силы в украинском Донбассе. В свою очередь, Россия заявила, что Украина планирует начать широкомасштабное наступление в Донбассе, что требует большего пророссийского военного присутствия там. READ Россия кричит о «саботаже» после того, как Словакия поставила под сомнение качество вакцины Sputnik Недавняя эскалация на востоке Украины является «частью драмы создания уже ложных провокаций, а затем мы должны ответить на эти провокации и, в конечном итоге, начать новую агрессию против Украины», — заявил Блинген на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу. Ранее в воскресенье Белый дом неожиданно объявил, что Байден направляется в Уилмингтон, где он будет на празднике, посвященном Дню президента. Но поездка была внезапно отменена, по словам представителя Белого дома, после того, как президент в течение 15 минут разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном в воскресенье днем. История была обновлена ​​​​в воскресенье с дополнительной информацией.

Кэти Бо Лиллис и Памела Браун из CNN внесли свой вклад в этот отчет.