Россия-Украина последние новости сегодня: Владимир Путин поставил цель «окружить» российские войска в Пакмуте

Саммит G7: Зеленский и Фумио Кисида возложили венок к Мемориальному парку мира в Хиросиме
Украина стремится окружить российские войска в Багмуте, а президент Владимир Зеленский отвергает заявления Владимира Путина о том, что он наконец захватил город после девяти месяцев самых кровопролитных боев в Европе за последние десятилетия.
Путин поздравил свои войска после того, как группа Вагнера заявила, что ее наемники захватили город Донецк в субботу днем «практически без помощи» российских военных.
Но г-н Зеленский, выступая с саммита G7 в Хиросиме, настаивал на том, что Бахмут, где, по словам президента США Джо Байдена, за последние месяцы погибло 100 000 российских военнослужащих, «не был захвачен Москвой».
Генерал Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины, заявил, что киевские войска наступают на российские войска в пригородах и приближаются к «тактическому окружению» города.
Вторя этим утверждениям, заместитель министра обороны Кита Ханна Малиар сказала: «Наши силы окружили город в полуокружении, что дает нам возможность уничтожить врага… [who] Ему предстоит защищаться в той части города, которую он контролирует.
«Ситуация сложная» в Багмуте
Украина опровергла претензии России, но предупредила, что ситуация в главном городе Багмуте «критическая».
Министр обороны Украины Анна Маляр опровергла заявление Евгения Пригожа о том, что наемники из его группы Вагнера захватили город в обеденное время.
«Тяжелые бои в Пакмуте. Ситуация сложная», — сказал он в приложении для обмена сообщениями Telegram.
«Сейчас наши защитники контролируют некоторые промышленные и инфраструктурные объекты в районе и в частном секторе».
Мэтт Мазерс20 мая 2023 15:28
По имеющимся данным, на Запорожской АЭС восстановлено электроснабжение.
Восстановлено внешнее электроснабжение Запорожской АЭС в Украине после перехода на режим резервного и аварийного электроснабжения.
Украинский государственный производитель электроэнергии «Энергоатом» заявил в понедельник, что отключение Запорожской АЭС было вызвано обстрелом Россией внешней линии электропередач.
Украинская государственная телерадиокомпания «Саспольное» сообщает, что на атомную электростанцию вернулось электричество. В Telegram было опубликовано: «Энергетики восстановили ЛЭП, питающую ЗАЭС. Украинко сообщило, что станция переходит на питание от энергосистемы Украины.
Марта Мсарди22 мая 2023 10:54
Дания хочет провести в июле саммит о том, как найти мир между Украиной и Россией, сообщило в понедельник информационное агентство Ritsau со слов министра иностранных дел Ларса Лёкке Расмуссена.
Марта Мсарди22 мая 2023 10:30
СМОТРЕТЬ: Лидер российской группы Вагнера утверждает, что захватил Бакмута
СМОТРЕТЬ: Лидер российской группы Вагнера утверждает, что захватил Бакмута
Марта Мсарди22 мая 2023 10:29
Пакмут — «мышеловка» для российских сил, считает украинский депутат
Украинский депутат назвал город Пакмут на востоке Украины «мышиной ловушкой» для российских сил.
Об этом заявил депутат от партии «Колос» Андрей Осачук. Новости неба Что Киев преуспел в том, что не позволил московским силам «вглубь» проникнуть на украинскую территорию.
Г-н Осадчук заявил, что украинские силы не позволяли российским силам «углубляться» на украинскую территорию.
Он сказал: «С самого начала войны Кремлю нужны были победы, у них не было побед, у них были только потери. Они создали этот миф о Багмуте, который был для них очень важен.
«С самого начала мы понимали, что Багмут не большой город с технической точки зрения.
«В конце концов, Пакмут — это мышеловка для российских войск на юго-востоке Украины, и, конечно, военные Украины продолжат свою операцию, потому что наша цель очень проста — нам нужно ликвидировать как можно больше их сил. возможный.»
Марта Мсарди22 мая 2023 10:03
Киев заявляет, что украинские войска продвигаются вокруг Пакмута, поскольку Россия вводит дополнительные войска
Украинские войска продолжают наступление на флангах разрушенного города Бахмут, хотя «интенсивность» их движения снизилась и Россия вводит дополнительные войска, заявила в понедельник заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
В телевизионных выступлениях Украина заявила, что у нее есть небольшой плацдарм в городе, снова опровергнув заявление России о том, что она установила полный контроль над Багмутом.
Марта Мсарди22 мая 2023 09:45
Советник президента Украины говорит, что единственный способ остановить российскую агрессию — это освободить Крым с помощью военной силы.
Освобождение Крыма «военной силой» — единственный способ остановить «российскую агрессию», заявил советник президента Украины, поскольку посол России в США предостерег от нападения Украины на Крым.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что любое нападение Украины на Крым будет считаться нападением на Россию.
«Важно, чтобы США полностью осознавали ответ России», — сказал Антонов в сообщении в Telegram.
На Крымском полуострове, который Россия присоединила к Украине в 2014 году, Украина активизировала свои атаки на объекты, контролируемые Россией.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на иск.
Он написал в Твиттере: «Крым — бесспорная и неделимая часть Украины. Было, есть и будет. Освобождение Крыма любой военной силой и средствами — единственный рациональный способ остановить «российскую агрессию» и вернуть мир к международному праву. Это прямая обязанность Украины и сегодняшняя потребность…»
Антонов также предупредил, что передача США истребителей F-16 Украине поставит вопрос о роли НАТО в конфликте.
Президент США Джо Байден в пятницу одобрил планы по обучению украинских пилотов истребителям F-16, а президент Украины Владимир Зеленский заверил Байдена, что самолеты не будут использоваться для полетов на территорию России.
«В Украине нет инфраструктуры для эксплуатации F-16, необходимого количества пилотов и обслуживающего персонала», — сказал Антонов.
Что будет, если истребители США взлетят с аэродромов НАТО, контролируемых иностранными «добровольцами»?»
Марта Мсарди22 мая 2023 09:38
Группа Вагнера утверждает, что захватила Багмут.
Евгений Пригожин, глава российской группы наемников «Вагнер», заявил вчера, что его войска захватили город Бахмут на востоке Украины после девяти месяцев боев.
Пригожин сказал, что его войска покинут Багмут 25 мая.
«Вагнер не добился прогресса. Сегодня Вагнер не захватил ни одной территории. Мы захватили все территории, которые обещали захватить, вплоть до последнего сантиметра», — сказал Пригожин в аудиосообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram в воскресенье.
«Как мы сказали вчера, мы сдаем свои позиции Министерству обороны (России) и 25 (мая) покидаем зону конфликта.
Это произошло после того, как вчера на саммите G7 в Японии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с воскресенья Пакмут больше не оккупирован Российской Федерацией.
«Бахмут до сих пор не оккупирован Российской Федерацией. Двух-трех трактовок этих слов не существует», — сказал он.
Марта Мсарди22 мая 2023 09:20
На фото: Разрушение Пакмут
На кадрах видны разрушения в городе Бахмут на востоке Украины.
Россия утверждает, что оккупировала город, но вчера на саммите G7 в Японии президент Украины Владимир Зеленский заявил: «Бахмут до настоящего времени не был оккупирован Российской Федерацией. Эти слова не имеют двух или трех интерпретаций.
Марта Мсарди22 мая 2023 09:13
ICYMI: «Путин не сломит нашу решимость», — сказал Джо Байден G7
Джо Байден настаивал на том, что президент России Владимир Путин «не сломит нашу решимость», поскольку он пообещал, что США продемонстрируют «непоколебимую» приверженность Украине на саммите G7.
Выступая в последний день саммита в Японии, президент США призвал к «миру, уважающему суверенитет и территориальную целостность Украины».
Сравасти Дасгупта22 мая 2023 09:00
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