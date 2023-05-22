Россия-Украина последние новости сегодня: Владимир Путин поставил цель «окружить» российские войска в Пакмуте

Саммит G7: Зеленский и Фумио Кисида возложили венок к Мемориальному парку мира в Хиросиме

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Украина стремится окружить российские войска в Багмуте, а президент Владимир Зеленский отвергает заявления Владимира Путина о том, что он наконец захватил город после девяти месяцев самых кровопролитных боев в Европе за последние десятилетия.

Путин поздравил свои войска после того, как группа Вагнера заявила, что ее наемники захватили город Донецк в субботу днем ​​«практически без помощи» российских военных.

Но г-н Зеленский, выступая с саммита G7 в Хиросиме, настаивал на том, что Бахмут, где, по словам президента США Джо Байдена, за последние месяцы погибло 100 000 российских военнослужащих, «не был захвачен Москвой».

Генерал Александр Чирский, командующий сухопутными войсками Украины, заявил, что киевские войска наступают на российские войска в пригородах и приближаются к «тактическому окружению» города.

Вторя этим утверждениям, заместитель министра обороны Кита Ханна Малиар сказала: «Наши силы окружили город в полуокружении, что дает нам возможность уничтожить врага… [who] Ему предстоит защищаться в той части города, которую он контролирует.