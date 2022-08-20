Россия: Украинские удары могут замедлить прогресс России

В пятницу украинские вооруженные силы углубили боевые действия на территорию, контролируемую Россией, отточив стратегию, чтобы попытаться ослабить боевые возможности России, нанося удары по складам боеприпасов и линиям снабжения в оккупированном Крыму и других районах, которые Кремль долгое время считал безопасными.

Крым, ключевой плацдарм для российского вторжения, находится под жестким контролем Кремля с тех пор, как Россия незаконно аннексировала его в 2014 году. Но в последнее время он подвергся нескольким нападениям, некоторые из которых были совершены тайными украинскими боевиками, действующими в тылу врага. Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности Украины, заявил в пятницу, что Киев нанесет удары по объектам в Крыму в рамках «поэтапной демилитаризации полуострова с последующей деоккупацией».

В ночь на пятницу взрывы произошли в военном аэропорту под Севастополем, крупнейшем городе Крыма, где базируется российский Черноморский флот; Русские позже сказали, что взрыв был звуком успешного зенитного огня. Также сообщалось о громком взрыве над мостом через Керченский пролив, единственное сухопутное сообщение между Россией и Крымом. Судя по всему, мост не был поврежден, и Россия заявила, что эти взрывы также были результатом зенитного огня.



По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, крупный пожар произошел и на складе боеприпасов в самой России, в Белгородском приграничном районе, что вынудило эвакуироваться два села.

Взрывы произошли менее чем через две недели после того, как в результате украинского налета на российскую авиабазу в Крыму было уничтожено восемь истребителей. А на этой неделе на российском складе боеприпасов в Крыму прогремели мощные взрывы, которые высокопоставленный украинский чиновник приписал элитным украинским воинским частям.

Российские официальные лица признали, что на объектах были взрывы, и заявили, что расследуют их причины.

Остается неясным, является ли недавняя активность Украины на территории, контролируемой Россией, просто изолированной волной или, как заявили украинские официальные лица, ранними стадиями продолжающихся усилий по сокращению военного потенциала России.

Неясно также, сможет ли даже успешная диверсионная кампания преодолеть подавляющее превосходство русской армии в численности и вооружении. Россия потерпела унизительное поражение на севере Украины в первые дни войны, но смогла перегруппироваться и начать кампанию на востоке, которая проникла в Луганскую область и до сих пор медленно продвигается.

Угрожая российским путям снабжения и подчеркивая слабую власть России над Крымом, удары по Крыму носили «и практический, и символический характер», — сказала Паула Дж. Добрянски, бывший американский дипломат, специализирующаяся на вопросах национальной безопасности.

Кристофер Миллер, адъюнкт-профессор международной истории в Школе Флетчера Университета Тафтса, сказал, что удары могут также представлять собой преднамеренную стратегию не только для нарушения логистики и линий снабжения России, но и для того, чтобы вернуть войну во внутреннюю политическую повестку дня России.

«Российская точка зрения заключалась в том, что вопрос о Крыме закрыт, и хотя тот факт, что Россия де-факто контролирует его, бесспорен, это уже не так», — сказал он. «Украина, безусловно, не угрожает немедленным возвращением Крыму», — добавил он, но Украина показала, что регион уязвим для нападения.

Взрывы произошли на фоне растущей напряженности вокруг крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции, где Россия и Украина обвиняют друг друга в планировании атаки, которая может привести к ядерной катастрофе.

Президент России Владимир Путин в своих первых публичных комментариях о боях, разгоревшихся вокруг ядерного комплекса, в пятницу обвинил украинских военных в том, что они рискуют «крупномасштабной катастрофой» из-за бомбардировки станции.

Замечания, перефразированные сайтом президента Кремля, прозвучали во время телефонного разговора, инициированного президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кремль заявил, что два президента договорились работать над организацией визита делегации Международного агентства по атомной энергии, Международного агентства по атомной энергии ООН. Украина также заявила, что будет приветствовать делегацию Международного агентства по атомной энергии. В пятницу Международное агентство по атомной энергии заявило, что ведет «активные консультации со всеми сторонами», чтобы направить инспекторов «как можно скорее». Но остается неясным, как будет организован визит в условиях ожесточенных боев в этом районе.

Украина в пятницу выразила новые опасения по поводу другой проблемы с безопасностью на Запорожской АЭС, предупредив, что Россия готовится отключить линии электропередач станции от украинской сети. Сложный и рискованный процесс может лишить подконтрольные правительству территории власти и превратить их в Крым и Россию.

Русским придется заглушить реакторы на АЭС, чтобы перенаправить электричество. Это означает, что энергия, необходимая для поддержания работы систем охлаждения завода, будет поступать от дизельных генераторов, что увеличивает риск аварии на объекте, где рабочие работали в условиях принуждения.

Во время визита в украинский город Одесса в пятницу Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что недавнее соглашение, разрешающее поставки зерна из порта на Черном море, является символом того, чего может достичь мир, когда страны работают вместе для общего блага. .

Но Гутерриш также выразил обеспокоенность тем, что Россия может готовиться к отключению линий электропередач на Запорожской АЭС.

«Очевидно, что электричество из Запорожья — это украинское электричество, и оно необходимо, особенно зимой, для украинского народа, и этот принцип нужно полностью соблюдать», — сказал он. Гутерриш призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг завода — идея, которую Россия отвергла.

Заявления Украины о намерениях России не могли быть проверены независимо, и у Москвы не было немедленных комментариев.

Поскольку война приближается к шести месяцам, Пентагон в пятницу объявил о новой поставке оружия и снаряжения на сумму до 775 миллионов долларов, чтобы помочь Украине начать контратаку против российских войск на юге.

Последняя партия включает 40 бронированных машин с гигантскими катками для разминирования перед любой наземной операцией в Украине, а также 50 «Хамви» с бронетранспортером, 1500 ракет TOW и 1000 противотанковых ракет Javelin.

«Разминирование — действительно хороший пример того, как украинцам понадобятся такие возможности, чтобы иметь возможность продвигать свои силы вперед и отвоевывать территории», — заявил журналистам высокопоставленный чиновник Минобороны.

В пакет также входят 16 105-мм гаубиц и 36 000 единиц боеприпасов, а также 15 беспилотников ScanEagle, помогающих идентифицировать российские цели. Минобороны также продолжит направлять ракеты на платформы HIMARS, которым приписывают уничтожение российских командных пунктов и складов боеприпасов.

В настоящее время Соединенные Штаты ограничили количество пусковых установок HIMARS, отправленных на Украину, до 16, опасаясь, что поставка большего количества ракет может истощить арсенал ракет со спутниковым наведением Пентагона и в конечном итоге поставить под угрозу боеготовность Америки.

Высокопоставленный представитель Пентагона, который говорил на условиях анонимности для обсуждения оперативных вопросов, отказался комментировать другие атаки и взрывы в Крыму за последние две недели. Но этот чиновник, похоже, подтверждает эффективность недавних усилий Украины по срыву военных действий России.

«На данный момент я бы сказал, что вы видите полное отсутствие прогресса на поле боя со стороны русских», — сказал чиновник. «Вы видите этот сброс российских войск в Украине».

Под давлением журналистов чиновник признал, что украинцы также не добились больших успехов, не имея достаточных сил и боевой мощи, чтобы вытеснить русских с оборонительных позиций.

«Мы не наблюдаем значительного территориального восстановления, но мы видим значительное ослабление позиций России в различных местах», — сказал чиновник.

