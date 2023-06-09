Россия уничтожила свою первую украинскую боевую машину Bradley

По данным разведывательной группы из открытых источников Oryx, на снимке видно, как украинские силы сбрасывают четыре M2 Bradley, танк Leopard 2A6 и машину разминирования БМР-2 во время атаки в Запорожской области. Система каталогизирует уничтоженные, поврежденные и захваченные транспортные средства с обеих сторон и публикует только ту информацию, которую может подтвердить визуально.

Аннотированный вид поврежденных автомобилей Bradley и других транспортных средств. (Канал Telegram Warrior DV)

Как сообщает телеграм-канал «Русский воин ТВ», машины были повреждены при попытке прорыва обороны российских войск южнее города Малая Докмачка.

Изучив видео инцидента, Оливер Александер, независимый исследователь с открытым исходным кодом, сказал, что после потери четырех Bradley, Panther и бронированной машины разминирования BMR-2 в том же месте «похоже, что еще 4 M2A2 Bradley ODS-SA Подъехали БМП, чтобы взять на себя потери.

Аналитик Роб Ли сказал Зона боевых действий Некоторые автомобили на снимке, похоже, подорвались на минах. Пентагон отказался комментировать повреждение или уничтожение «Брэдли» или рассуждать о том, какие проблемы могут возникнуть, если Россия его захватит. Конечно, учитывая характер этого конфликта, его нужно рассмотреть до того, как Брэдли будут награждены.

«Экспортный вариант Bradley, предоставленный Украине, аналогичен другим видам помощи в сфере обороны», — сказал представитель Пентагона. Зона боевых действий.

Появляется больше видео и фотографий поврежденных автомобилей Bradley в Украине. Российские Telegram-каналы сделали непроверенные заявления о том, что в ходе операции в бою было уничтожено не менее шести Bradley.

Не должно вызывать удивления то, что мы видим фотографии этих транспортных средств, поврежденных или уничтоженных. Украина атакует без поддержки с воздуха, русские знали о возможном векторе и месяцами готовились к такому наступлению, включая мины и укрепления. Хотя эти машины более эффективны, чем что-либо другое в украинском арсенале, они не являются непобедимыми, особенно в таких условиях. И независимо от ускоренного обучения, ошибки будут сделаны, а уроки будут усвоены на раннем этапе. Ближайшие дни покажут, является ли эта тенденция полностью опасной или нет.

Неясно, были ли автомобили на этом снимке брошены или спасены Украиной. Однако, как только машины остаются позади, они могут быть убраны противником с поля боя или уничтожены.

Из-за своей огневой мощи, маневренности и долговечности «Брэдли» считались одним из основных участников стремления Украины вернуть себе регион. Узнайте больше о том, что они приносят на стол, в нашем глубоком погружении Здесь.

США поставили 109 вариантов M2A2-ODS Bradley и четыре варианта B-FIST. Американские военные обучают украинский персонал эксплуатации и обслуживанию «Брэдли» на полигоне Графенвёр в Германии. По крайней мере с февраля В этом году. В том же месяце торговое грузовое судно The целостность ARC, прибыл в эту страну с более чем 60 автомобилями Bradley и в конечном итоге отправился в Украину. Сколько сейчас в Украине, неизвестно.