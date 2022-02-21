Россия уничтожила 5 «украинских диверсантов» через границу: отчет

В понедельник российские военные заявили, что пятеро «диверсантов» из Украины были убиты при попытке проникнуть на территорию России.
Российские информационные агентства сообщают, что офицеры, военнослужащие и пограничники перехватили «диверсионно-шпионскую» группу, пытавшуюся пересечь границу.
Агентства также сообщили, что россияне уничтожили украинскую бронетехнику.
Украина отвергла обвинения и заявила, что на момент инцидента в Ростовской области России не было украинских сил.
Инцидент произошел на фоне растущих опасений возможного российского вторжения в Украину.
Россия последовательно отрицает, что у нее есть какие-либо планы нападения, несмотря на развертывание 150 000 военнослужащих по всем трем сторонам Украины в последние недели.
Украинские и западные официальные лица предупредили, что президент России Владимир Путин ищет предлог для вторжения.
В последние дни участились случаи обстрелов на линии фронта, разделяющей украинские силы и поддерживаемых Россией повстанцев на востоке Украины.
После войны президент Франции Эммануэль Макрон поспешил провести встречу между президентом Байденом и Путиным.
Но Кремль в понедельник заявил, что у него нет твердых планов относительно саммита с Байденом в Украине.
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