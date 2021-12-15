Россия упрощает обмен цифровых рублей на иностранную валюту

Центральный банк России (ЦБ РФ) объявил, что предоставит иностранцам доступ к цифровой валюте центрального банка. Он раскрыл свой план облегчить обмен цифровых рублей на иностранную валюту и позволить пользователям, находящимся за пределами его территориальной юрисдикции, открывать и использовать цифровые рублевые кошельки. Эти цели ЦБ поставил в своем отчете «Основные тенденции цифровизации финансового рынка на 2022–2024 годы», сообщает cbr.ru 10 декабря 2021 года.

Трехлетний план представляет собой четкий план дальнейшей оцифровки финансового рынка, а также другие цели до 2024 года:

* Для улучшения доступа к финансовым продуктам и услугам для физических и юридических лиц.

* Программа CBR выделила стратегические направления развития FinTech.

* Регулирование обмена данными, экосистем и небанковских организаций, предоставляющих платежные услуги, среди других ключевых целей.

* Для повышения эффективности онлайн-взаимодействия между участниками рынка, государством, частными лицами и бизнесом.

В отчете подчеркиваются следующие важные наблюдения и задачи по внедрению CBDC с иностранцами:

* CBR намерен завершить прототип платформы к концу декабря 2021 года и начать испытания с CBDC в январе.

* Центральный банк будет приглашать кредитные организации и проводить операции «от потребителя к потребителю» на первом этапе испытаний в 2022 году.

* На втором этапе Федеральное казначейство присоединится к финансовым посредникам, таким как небанковские поставщики платежных услуг, фондовые биржи, брокеры, торговые площадки и страховые компании.

* Планы по постепенному расширению круга участников и типов транзакций, сообщает Bitcoin.com.

— Здесь также будут представлены варианты конвертации цифровых рублей в иностранную валюту, смарт-контракты и офлайн-платежи.

— Банк России считает, что косвенная оплата цифрового рубля повысит доступность финансовых услуг для населения.

Более того, в отчете утверждается, что единая комиссия снизит транзакционные издержки.

* Платформа также будет использоваться для адресных платежей гражданам и бизнесу.

В июне 2021 года ЦБ РФ сформировал пилотную группу цифрового рубля, состоящую из десятка банков и других заинтересованных сторон.

(Следите за последними новостями о криптовалюте и советами по инвестированию на нашем веб-сайте. Страница криптовалюты А для обновлений цен на криптовалюту в реальном времени, кликните сюда .)

«Любитель алкоголя. Дружелюбный вебоголик. Пожизненный телеведущий. Гордый интроверт». READ Радио Свободная Европа подает на Россию в Европейский суд по иску "иностранного агента"