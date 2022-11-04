На государственном Первом канале ведущий стоял перед рисунками российского подводного атомного беспилотника и обещал быть Европой»Сияющая пустыняОн добавил: «Если Москва решит нанести удар — решение, которое может быть принято через несколько дней, если страна этого захочет. надлежащим образом угрожали.

Эта риторика оставалась в основном неизменной, пока продолжалась война.

Тяжелые бои вокруг Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе, вызвали опасения, что неисправный артиллерийский снаряд может привести к утечке радиации в окрестности. После того, как российские войска захватили электростанцию, Москва обвинила Украину в том, что она рискует расплавить ядерный реактор, продолжая борьбу.

Тем временем российское телевидение превратило Запорожье в красную черту, пригрозив, что в случае «повреждения завода и возникновения катастрофы в ваши центры принятия решений приземлятся сразу две ракеты», заявил обозреватель Юрий Кот:Один в Вашингтоне, один в Лондоне. Летом и осенью некоторые критики российского государственного телевидения говорили о возможности ядерной войны — она будет.дни или неделяДо ядерной войны, сказал кто-то.

Степаненко говорит, что Москва развернула очень похожую пропагандистскую кампанию по поводу предполагаемых «биолабораторий» в Украине. С самого начала войны Кремль обвинял Украину в управлении Объекты биологического оружия, финансируемые США, что указывает на то, что Киев был на грани распространения смертельного вируса на население России. Россия неоднократно предъявляла эти обвинения в ООН.

Степаненко говорит, что резкий рост этих нарративов за последние восемь месяцев стал следствием успехов Украины.

Она говорит, что сейчас крайне важно напомнить общественности о силе России, учитывая количество солдат, в том числе призванных в ходе недавней путинской «частичной мобилизации», которые «возвращаются в гробах». В то время как телеведущие получают тезисы от путинского правительства, у них достаточно свободы, чтобы играть свою собственную драматическую роль.

Запугивание Запада было особой целью с самого начала войны, но до сих пор оказалось относительно неэффективным. Западные правительства в значительной степени остались едины в своем решении ввести беспрецедентные санкции против России и продолжить поставки крупных вооружений.

Но расходящиеся голоса становятся все громче. Сильвио Берлускони, бывший премьер-министр Италии, который сейчас является младшим партнером в новом правом правительстве Италии, считается другом Путина. Немецкое левоцентристское правительство отказалось от своей приверженности делу. Но в США проявился самый высокий уровень скептицизма в отношении вооружения и поддержки Украины — и Прогрессивное объединение демократов, и правое крыло Республиканской партии критиковали поддержку Киева президентом Джо Байденом, часто ссылаясь на угрозу ядерной войны.

Кто-то верит рекламе?

У российских СМИ был свой любимый общенациональный коллега: Такер Карлсон. Когда Москва раздувала теорию заговора болабов, Карлсон радостно рассказывал эту историю в нескольких эпизодах своего шоу. Его сообщение настолько тесно совпадало с нарративом Кремля, что российским государственным СМИ было дано указание ретранслировать отрывки из шоу Карлсона.

В четверг прошла серия ракетно-ядерных испытаний, как рассказал ведущий американского поставщика новостного контента «Первый канал».Они практиковали уничтожение США… и бывшей Великобритании«послал четкий сигнал о том, что Россия готова уничтожить Запад, считают критики. «Совершенно замечательный Такер Карлсон был первым, кто прочитал наш сигнал, еще до того, как мы его запустили», — сказала ведущая шоу Ольга Скапева.