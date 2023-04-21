Россия усиливает свое опасное поведение в Сирии, выпустив «непрофессиональную» ракету по MQ-9

Россия усилила преследование американских сил в Сирии, пролетая над позициями США с вооруженными истребителями, приближаясь к американским истребителям на расстояние нескольких сотен футов, и, что, пожалуй, наиболее тревожно, российский зенитно-ракетный комплекс сбил американский беспилотник в ноябре. по данным Штатов.

Генерал-лейтенант Алексей. Гринкевич, командующий Центральным ВВС, выразил обеспокоенность действиями российских боевых самолетов, предупредив в своем заявлении, что они повышают «риск просчета».

По данным AFCENT, Россия регулярно совершала полеты в воздушном пространстве над Сирией. Две страны ранее договорились, что США будут контролировать ихИ его истребители приблизились к американским боевым самолетам в этом воздушном пространстве на расстояние 500 футов. С начала марта вооруженные российские военные самолеты пролетали над наземными объектами США более двадцати раз.

Даже российская ракета класса «земля-воздух» была выпущена по американскому беспилотнику над Сирией. 27 ноября аванпост SA-22 в восточной Сирии вступил в бой с американским MQ-9, сообщил официальный представитель США Air Force & Space. Ракета промахнулась. Это был первый случай Об этом сообщает «Вашингтон пост»..

Центральное управление ВВС заявило, что инциденты с российскими боевыми самолетами демонстрируют «опасную» модель для пилотов, которая угрожает почти 900 американским военнослужащим в Сирии, помогающим местным группам в борьбе с боевиками ИГИЛ, а также их американским партнерам. Россия в стране поддерживает режим Башара Асада.

«Этот тип непрофессионального и небезопасного поведения в Сирии не нов, но за последние два месяца он стал более частым и подвергает риску наши силы в воздухе и на земле», — сказал Air & Space представитель ЦЕНТКОМа полковник Джо Буччино. . Журнал Сил. «Такое поведение не то, что мы ожидаем от профессиональной электростанции».

Самый последний инцидент произошел 18 апреля, когда российский военный самолет влетел в воздушное пространство США на востоке Сирии. Воздушное пространство над Сирией регулируется соглашением, в соответствии с которым американские и российские силы должны держаться подальше друг от друга, в том числе в 34-мильной зоне деконфликтной ситуации вокруг аванпоста Аль-Танф. Две страны используют линию деконфликтной ситуации, предназначенную для предотвращения прямого столкновения двух армий.

В Центральных ВВС заявили: «Истребители ВВС США взлетели с авиабаз в регионе и перехватили российский истребитель». «Во время перехвата российский пилот непрофессионально маневрировал в пределах 2000 футов от американского самолета, нарушив существующие протоколы разрешения конфликтов». Рассекречено видео инцидента в США.

С 1 марта было совершено «всего 63 полета по состоянию на 19 апреля, из которых 26 были вооружены», — сообщила Воздушно-космическим силам официальный представитель AFC капитан Лорен Т. Линскотт.

на пенсии و Генерал Джеффри Л. Харригианкоторый был командиром AFCENT с 2016 по 2018 год, сказал, что количество недавних полетов российских самолетов было «значительным».

«Они знают, где наши ребята, потому что мы были там всегда», — сказал Харригиан журналу Air Force & Space Magazine. «Напрашивается более важный вопрос о том, какова их миссия, потому что вы просто ставите себя в ситуацию, когда кто-то с любой стороны может принять плохое решение, и последствия этого будут никому не нужны».

По словам Линскотта, 63 инцидента нарушили один или несколько протоколов, согласованных двумя странами: российские самолеты пролетели через районы, о которых Соединенные Штаты и Россия договорились уведомлять друг друга перед пересечением, и нарушили взаимно согласованные дистанции. авиации и сухопутных войск, а также совершал вооруженные облеты сухопутных войск.

«За всю свою карьеру я никогда не видел такого пренебрежения к согласованным протоколам и правилам неконфликтности», — сказал Гринкевич.

Инцидент 2 апреля вызвал особую обеспокоенность AFC. В этом столкновении российский Су-35 совершил то, что AFCENT назвал «небезопасным и непрофессиональным» обменом с американским F-16.

«Российский Су-35 еще не был демонтирован, когда он вошел в воздушное пространство», — сказал AFCENT. «Эти агрессивные действия российских экипажей демонстрируют некомпетентность и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации». Это также Видео этого противостояния было опубликовано.

Последние действия России произошли в тот момент, когда военнослужащие США уже столкнулись со смертельными воздушными ударами по базам в стране со стороны поддерживаемых Ираном групп ополченцев. Самая последняя атака на объект США произошла 10 апреля на северо-востоке Сирии, когда ракета упала вокруг объекта поддержки миссии Conoco.

Ранее Гринкевич говорил, что были спорадические периоды активности России, но в конце февраля ситуация начала налаживаться. Он сказал, что деятельность России в целом стала все более опасной после ее вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Российские Су-35 имели два известных столкновения с американскими самолетами чуть более чем за месяц. 14 марта два Су-35 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper, который вел наблюдение за Черным морем. Пентагон заявил, что один из российских самолетов подрезал винт MQ-9, что вынудило США сбить его из-за повреждений.

4 апреля, через два дня после инцидента с Су-35 и F-16, Гринкевич вылетел на F-16 из 77-й экспедиционной истребительной эскадрильи с боевой миссией над Сирией с авиабазы ​​​​Принц Султан в Саудовской Аравии в поддержку кампании. против ИГИЛ.

«Для меня как командира AFCENT крайне важно, чтобы вы как можно лучше знали о проблемах, с которыми наши истребители сталкиваются в воздухе», — сказал Гринкевич о миссии.

Военные США настаивают на том, что, несмотря на угрозу со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных групп, вмешательство России и Атаки Турции на курдские группировки, с которыми сотрудничают СШААмерика по-прежнему привержена искоренению ИГИЛ. Гринкевич сказал, что они готовы к силовой противовоздушной обороне в случае необходимости — что и сделали ВМС США, когда F/A-18 сбил сирийский Су-22 в 2017 году, хотя американские и российские самолеты никогда не сталкивались. Однако AFC был ограничен ограниченными ресурсами и изо всех сил пытается удовлетворить потребности двух с половиной эскадрилий. Недавно он получил устаревшие самолеты A-10, базирующиеся на авиабазе Аль-Дафра в Объединенных Арабских Эмиратах, чтобы обеспечить соответствие минимальным требованиям по вместимости.

«Мы видели, как российские самолеты приблизились к нашему самолету на расстояние 500 футов», — сказал Гринкевич. «Как профессиональные военно-воздушные силы, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить безопасный полет и действовать в соответствии с нашими собственными инструкциями. Однако, если какое-либо лицо угрожает безопасности и безопасности коалиционных сил в небе или на земле , мы предпримем быстрые действия, чтобы противостоять угрозе».