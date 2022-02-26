Россия усиливает цензурную кампанию и оказывает давление на технологических гигантов

16 февраля представитель Роскомнадзора заявил, что компаниям, не выполнившим требования до конца месяца, грозят штрафы. Согласно закону, помимо штрафов и возможных отключений или замедлений, штрафы могут нарушить продажи рекламы, работу поисковых систем, сбор данных и платежи.

Для тех компаний, которые не приступили к «десантным» мероприятиям, мы рассмотрим вопрос о применении мер до конца текущего месяца, сообщил российский парламент замглавы Роскомнадзора Вадим Соботин, сообщают российские СМИ.

Группы по защите прав человека и свободы слова заявили, что разочарованы тем, что некоторые технологические компании, которые в России часто считаются менее обязанными правительству, соблюдают закон без общественного протеста.

сказала Джоанна Шиманска, эксперт по российской интернет-цензуре в ARTICLE 19, общественной общественной организации, базирующейся в Лондоне.

Г-н Чехов, который представлял компании, в том числе Telegram, в делах против российского правительства, сказал, что в прошлом году встречался с Facebook, чтобы обсудить его политику в отношении России. Он сказал, что руководители Facebook обращались за советом по поводу ухода из России, включая ограничение доступа к Facebook и Instagram. Вместо этого компания соблюдала законы.

Г-н Чехов призвал технологические компании выступить против требований России, даже если это приведет к запрету, чтобы создать более широкий прецедент по борьбе с цензурой.

«Были времена, когда крупные технологические компании были лидерами не только в области технологий, но и в области гражданских свобод, свободы слова и конфиденциальности», — сказал он. «Теперь они ведут себя как крупные транснациональные корпорации, которые защищают свои коммерческие интересы».

Антон Трояновский И Олег Мацнев Участие в подготовке отчетов.