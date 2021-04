Россия ускоряет политику дедолларизации, предпочитая ограничивать экспорт евро

. В частности, только 48% российского экспорта было продано в долларах в 4 квартале по сравнению с 61% в 4 квартале 2019 года. Это означает, что доллар США не доминирует в большинстве экспортных операций России. Евро выигрывает от этого изменения: доля операций в евро выросла до 36% в 4 квартале прошлого года по сравнению с 21% в 4 квартале 2019 года. Толчком для этого изменения является торговля России с Китаем, который в настоящее время является основной валютой для торговли по отношению к евро. По данным Bloomberg, более трех четвертей товарооборота России с Китаем сейчас осуществляется в евро. Президент России Владимир Путин настаивает на дедолларизации, чтобы лишить США влияния в России. Россия пострадала от последнего раунда санкций США, когда администрация Байдена ввела ограничения на покупку нового российского суверенного долга в апреле. США выслали 10 российских дипломатов и допустили несколько компаний и частных лиц. Он отвечал на сообщения о вмешательстве России в прошлогодние выборы в США, особенно на массовый взлом “Solar Winds”. Помимо использования доллара США в экспортных операциях, российский центр все чаще держит золото и евро в своих международных резервах.

