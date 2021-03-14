Россия установила гигантский космический телескоп на Байкале – наука и технологии

В субботу российские ученые запустили один из крупнейших в мире подводных космических телескопов, чтобы исследовать Вселенную из чистых вод озера Байкал.

Глубоководный подводный телескоп, строящийся с 2015 года, предназначен для наблюдения нейтрино, мельчайших частиц, известных в настоящее время.

Телескоп, получивший название Байкал-ГВД, был погружен на глубину 750-1300 метров (2500-4300 футов), примерно в четырех километрах от берега озера.

Обнаружить нейтрино очень сложно, и вода – эффективный способ сделать это.

Плавучая обсерватория состоит из струн с прикрепленными к ним стеклянными сферами и элементами из нержавеющей стали.

В субботу ученые заметили, что агрегаты осторожно опускали в ледяную воду через прямоугольную дыру во льду.

«Прямо под нашими ногами находится нейтринный телескоп размером в полкубометра», – сказал AFP Дмитрий Наумов из Объединенного института ядерных исследований, стоя на замерзшей поверхности озера.

Наумов сказал, что в течение нескольких лет телескоп будет расширен до одного кубического километра.

Он добавил, что байкальский телескоп будет конкурировать с Ice Cube, гигантской нейтринной обсерваторией, похороненной под антарктическим льдом на американской исследовательской станции в Антарктиде.

Российские ученые говорят, что телескоп является крупнейшим детектором нейтрино в Северном полушарии, а озеро Байкал – крупнейшее пресноводное озеро в мире – идеально подходит для размещения плавучей обсерватории.

«Конечно, Байкал – единственное озеро, в котором можно разместить нейтринный телескоп из-за его глубины», – сказал Пер Шибунов из Объединенного института ядерных исследований. Агентство Франс Пресс.

«Пресная вода тоже важна, также важна прозрачность воды. Тот факт, что существует ледяная шапка на два-два с половиной месяца, также очень важен».

Телескоп – результат сотрудничества ученых из Чехии, Германии, Польши, России и Словакии.