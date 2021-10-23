Россия установила новый рекорд, осуществив 70 безаварийных запусков космического пространства за три года.

По данным информационного агентства Sputnik, российское космическое агентство Роскосмос установило новый рекорд, выполнив до 70 успешных запусков без происшествий в течение трех лет подряд. После неудачного запуска корабля «Союз» 11 октября 2018 года Россия успешно запустила 32 спутника с Байконура, 21 с космодрома Плесецк, семь с космодрома Восточный и семь с космического центра Куру во Французской Гвиане. Все они были успешно запущены без каких-либо инцидентов.

Между тем, 22 сценария чрезвычайных ситуаций произошли во время космических запусков другими странами за тот же период времени. Sputnik сообщил, что их девять в Китае, пять в США, три в Иране, два во Франции, два в Новой Зеландии и один в Индии.

Россия успешно запустила ракету-носитель “Союз-2.1б” с 36 спутниками связи OneWeb из Великобритании с космодрома Восточный в мае 2020 года, установив новую веху для постсоветской эпохи с 59-м запуском в космос. Здесь следует отметить, что в период с января 1983 года по ноябрь 1984 года Советский Союз установил самый впечатляющий рекорд по безаварийным запускам в космос, совершив 185 успешных запусков подряд, по данным Sputnik.

Между тем, 5 октября Российское космическое агентство успешно запустило трех космонавтов на борту космического корабля “Союз МС-19”. Ракета с космонавтом Антоном Шкаплеровым, российской актрисой Юлией Пересильд и продюсером Климом Шипенко вылетела с космодрома Байконур в Казахстане.

Россия стала первой страной, запустившей в космос представителей киноиндустрии

Благодаря этому историческому запуску Россия стала первой страной, запустившей в космос представителей киноиндустрии. Шипенко и Пересильд проведут 12 дней в космосе для съемок своего амбициозного космического фильма соревнование, которую они подвергали тщательной подготовке около года. Пересильд сказал Associated Press, что изучение конструкции и управления космическим кораблем было одним из самых сложных аспектов его подготовки.

Кроме того, российская часть Международной космической станции (МКС) более загружена, чем американская, что, по данным информационного агентства, может создать проблемы для экипажа. Примечательно, что Роскосмос находится в Москве, с его основным центром управления полетами в Королеве и Центром подготовки космонавтов Юрия Гагарина в Звездном городке Московской области. Космодром Байконур в Казахстане, первый и самый большой космодром в мире, и космодром Восточный в Амурской области, Дальний Восток России, входят в число стартовых площадок.

Фото: Twitter / @ROSCOSMOS