Россия утверждает, что взяла под полный контроль Мариуполь

Россия заявила, что в пятницу захватила Мариуполь, что станет ее крупнейшей победой в войне с Украиной после почти трехмесячной осады, которая оставила большую часть стратегического портового города в руинах и опасалась гибели более 20 000 мирных жителей.

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о «полном освобождении» сталелитейного завода «Азовсталь» в Мариуполе — последнего оплота украинского сопротивления — и города в целом, сообщил пресс-секретарь Игорь Конашенков.

Немедленного подтверждения из Украины не поступало.

Всего с понедельника сдались 2439 украинских боевиков, укрывавшихся на сталелитейных заводах, в том числе более 500 боевиков в пятницу, цитирует министерство РИА Новости.

При сдаче войска попали в плен к русским, и как минимум часть из них была переведена в бывшую уголовную колонию. Сообщается, что остальные были госпитализированы.

Оборону сталелитейного завода возглавил украинский полк «Азов», чьи крайне правые активы были захвачены Кремлем в попытке представить свое вторжение как борьбу против нацистского влияния в Украине. Россия заявила, что командира «Азова» вывезли с завода на бронетранспортере.

Российские власти пригрозили расследовать и предать суду некоторых защитников сталелитейного завода за военные преступления, назвав их «нацистами» и преступниками. Это вызвало обеспокоенность международного сообщества по поводу их судьбы.

Металлургические заводы площадью 11 квадратных километров уже несколько недель являются местом ожесточенных боев. Сокращающаяся группа превосходящих истребителей выстояла, провоцируя удары российской авиации, артиллерийский и танковый огонь, прежде чем их правительство приказало им отказаться от обороны завода и спастись.

Полный захват Мариуполя дает Путину столь необходимую победу в войне, которую он начал 24 февраля — конфликте, который должен был стать блицкригом Кремля, но вместо этого привел к провалу захвата столицы Киева, что привело к отход для переориентации на восток Украины, потопление головного корабля Черноморского флота России.

Военные аналитики говорили, что взятие Мариуполя на данный момент имеет в основном символическое значение, так как город уже находился под контролем Москвы, и большая часть российских сил, скованных там боями, уже ушла.

Что касается других событий, то в пятницу Запад начал вливать в Украину дополнительные миллиарды помощи, а боевые действия бушевали на Донбассе, промышленном центре на востоке Украины, который Путин намеревается захватить.

Украинские власти заявили, что российские войска разбомбили жизненно важное шоссе и продолжили атаки на крупный город в Луганской области, в том числе по школе. Луганск входит в состав Донбасса.

Кремль стремился получить контроль над Мариуполем, чтобы завершить сухопутный коридор между Россией и Крымом, который он захватил у Украины в 2014 году, и высвободить войска для участия в более крупной битве на Донбассе. Потеря города также лишает Украину жизненно важного морского порта.

Мариуполь перенес одни из самых тяжелых страданий войны и стал символом неповиновения во всем мире. По оценкам, 100 000 человек остались за пределами довоенного населения в 450 000 человек, многие из которых остались без еды, воды, отопления или электричества. Постоянные обстрелы оставляли ряды разрушенных или выдолбленных зданий.

9 марта в результате авиаудара российской авиации был нанесен смертоносный удар по родильному дому, что привело к тревожным кадрам эвакуации беременных женщин. Неделю спустя около 300 человек погибли в результате взрыва театра, где укрывались мирные жители, хотя реальное число погибших может быть ближе к 600.

На спутниковых снимках, сделанных в апреле, видно, что за пределами Мариуполя были массовые захоронения, где местные власти обвинили Россию в сокрытии резни, похоронив до 9000 мирных жителей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что эвакуация его войск из тоннелей и бункеров под «Азовсталью» была осуществлена ​​для спасения жизней бойцов.

Ранее в этом месяце сотни мирных жителей, эвакуированных со станции во время гуманитарного прекращения огня, рассказали об ужасах непрекращающихся бомбардировок, влажных подземных условиях и страхе, что они не смогут выжить.

По мере того, как на «Азовстали» приближается конец, жены бойцов, уцелевших на сталелитейных заводах, рассказывают, что, как они опасаются, их последний контакт с мужьями станет последним.

Ольга Бойко, жена морского пехотинца, вытерла слезы, сказав, что муж написал ей в четверг: «Здравствуйте. Мы сдаемся, я не знаю, когда свяжусь с вами и свяжусь ли вообще. Я тебя люблю. целую. Прощание. «Каждый дюйм этой дороги смертелен». Она сказала, что два дня назад ее муж сообщил, что из 32 солдат, с которыми он служил, выжили только восемь, причем большинство серьезно.

В то время как Россия назвала уход войск с сталелитейного завода массовой капитуляцией, украинцы назвали это выполненной миссией. По их словам, боевики связали силы Москвы и помешали их попытке захватить восток.

Михаил Подоляк, советник Зеленского, назвал оборону Мариуполя «Фермопилами двадцать первого века», имея в виду одно из самых славных поражений в истории, когда 300 спартанцев успешно отразили гораздо более крупные персидские силы в 480 году до нашей эры. Он наконец сдается.

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