Россия утверждает, что захватила деревню под Пакмутом

КИЕВ, Украина (AP) — В пятницу Россия заявила, что захватила деревню в ходе интенсивного многомесячного наступления. Пакмут — город на востоке Украины.Военные аналитики предупреждают, что танки, направляемые западными союзниками Киева, не станут волшебной палочкой в ​​войне, длящейся почти 11 месяцев.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил на очередном брифинге для СМИ, что село Клишовка в девяти километрах к югу от Пакмута «освобождено».

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Утверждение не могло быть проверено независимо, и украинские официальные лица не дали немедленных комментариев по этому утверждению.

Взятие Клишовки было бы небольшим шагом вперед, но Кремль жаждет хороших новостей с поля боя после нескольких месяцев неудач.

Бакмут, с другой стороны, может быть отличным подарком. Это может позволить России нарушить украинские пути снабжения на восток и создать угрозу для других контролируемых Украиной городов в окружающем регионе.

По словам военных аналитиков, бои велись в основном постоянно в зимние месяцы, за исключением нескольких горячих точек, таких как Пакмут и близлежащий Соледар.

Кремлевские силы ведут дальний обстрел украинских целей, нанося удары по ключевым объектам инфраструктуры и гражданским районам, а также прощупывая украинскую оборону на востоке.

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По меньшей мере пятеро мирных жителей погибли и шестеро получили ранения за сутки в результате обстрела российскими войсками семи районов на юге и востоке страны, сообщила в пятницу офис президента Украины.

Украинские войска отразили атаки российских войск вблизи нескольких населенных пунктов на востоке Донецкой и Луганской областей, говорится в сообщении Генштаба Украины.

Джон Лафф, научный сотрудник программы России и Евразии аналитического центра Chatham House в Лондоне, сказал, что ситуация на поле боя на Украине «неубедительна», поскольку весной ожидается возобновление сопротивления России.

Война «очень точно настроена», сказал он Ассошиэйтед Пресс.

Президент Украины Владимир Зеленский Он обратился к западным союзникам Послать танки, чтобы помочь прорвать позиции русских, и западные страны обсудили эту возможность на встрече в Германии в пятницу. На прошлой неделе Великобритания заявила, что примет поставку танков Challenger 2.

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Марина Мирон из Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона сказала, что танки могут быть полезны, но необходимо учитывать множество факторов.

Эти факторы включают в себя, сколько танков будет отправлено, в каком они состоянии, как будут обучаться украинские экипажи, когда танки будут доставлены и как украинцы будут их поставлять.

Мирон сказал AP, что отправка танков была «политическим жестом», а не чем-то, что изменит характер войны.