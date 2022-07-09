«Были трезвые оценки объективных причин экономических потрясений, которые носят многофакторный характер, включая индуцированную Западом инфляцию на фоне пандемии коронавируса, дестабилизацию трансграничных цепочек поставок и обострение геополитической ситуации. Ряд партнеров дали четкую «Это указание», — говорится в заявлении министерства по итогам встречи G20 с участием. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Недопустима изоляция России и что односторонние санкции имеют негативные последствия».
Лавров встретился на Бали с несколькими министрами иностранных дел, включая Индию, Китай, Турцию и Бразилию.
В ведомстве отметили, что в рамках нынешнего председательства Джакарты в «Группе двадцати» особое внимание на дипломатическом треке уделяется двум основным вопросам: укреплению многостороннего сотрудничества государств и совместному реагированию на вызовы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. В МИД России заявили, что, несмотря на спровоцированное Западом противостояние в целом, была подчеркнута необходимость поиска «общего знаменателя» в решении социально-экономических проблем.
«Широкую поддержку получил тезис о необходимости укрепления полицентричной структуры глобальной системы и демократизации глобального управления, более широкого участия в диалоге на многосторонних площадках для решения проблем развивающихся стран», — говорится в заявлении.
«В выступлении Лаврова были обозначены основные методы выстраивания сотрудничества между странами на равноправной основе, на основе Устава ООН и международного права, эффективного использования потенциала «Группы двадцати» как представительного социально-экономического форума», — говорится в сообщении. «В свете искаженной интерпретации Западом событий на Украине подробно разъясняются причины кризиса в этой стране после государственного переворота 2014 года, который произошел при прямом вмешательстве США и Евросоюза. »
Россия подтвердила готовность «продолжать вносить существенный вклад в обеспечение доступа к продовольственным и энергетическим ресурсам», говорится в сообщении министерства.
«Была намечена постоянная диверсификация рынков сбыта ТЭК, планы по увеличению поставок зерна. На двустороннем уровне состоялись интенсивные контакты: отдельные встречи [Russian foreign] Министр провел встречу со своими коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки. Министерская встреча стала важной вехой на пути к саммиту G20 на Бали 15-16 ноября».
«Не было [boycott] От нас, а не от наших практик. Бойкот со стороны Запада не удался, а организаторы сделали все возможное, чтобы митинг прошел на самом высоком уровне и чтобы он выполнил все [requirements] для обсуждения».
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