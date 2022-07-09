В пятницу Министерство иностранных дел России заявило, что несколько российских партнеров на встрече G20 указали на неприемлемость изоляции Москвы.

«Были трезвые оценки объективных причин экономических потрясений, которые носят многофакторный характер, включая индуцированную Западом инфляцию на фоне пандемии коронавируса, дестабилизацию трансграничных цепочек поставок и обострение геополитической ситуации. Ряд партнеров дали четкую «Это указание», — говорится в заявлении министерства по итогам встречи G20 с участием. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Недопустима изоляция России и что односторонние санкции имеют негативные последствия».

Лавров встретился на Бали с несколькими министрами иностранных дел, включая Индию, Китай, Турцию и Бразилию.



В ведомстве отметили, что в рамках нынешнего председательства Джакарты в «Группе двадцати» особое внимание на дипломатическом треке уделяется двум основным вопросам: укреплению многостороннего сотрудничества государств и совместному реагированию на вызовы в сфере продовольственной и энергетической безопасности. В МИД России заявили, что, несмотря на спровоцированное Западом противостояние в целом, была подчеркнута необходимость поиска «общего знаменателя» в решении социально-экономических проблем.

«Широкую поддержку получил тезис о необходимости укрепления полицентричной структуры глобальной системы и демократизации глобального управления, более широкого участия в диалоге на многосторонних площадках для решения проблем развивающихся стран», — говорится в заявлении.

«В выступлении Лаврова были обозначены основные методы выстраивания сотрудничества между странами на равноправной основе, на основе Устава ООН и международного права, эффективного использования потенциала «Группы двадцати» как представительного социально-экономического форума», — говорится в сообщении. «В свете искаженной интерпретации Западом событий на Украине подробно разъясняются причины кризиса в этой стране после государственного переворота 2014 года, который произошел при прямом вмешательстве США и Евросоюза. »

Россия подтвердила готовность «продолжать вносить существенный вклад в обеспечение доступа к продовольственным и энергетическим ресурсам», говорится в сообщении министерства.

«Была намечена постоянная диверсификация рынков сбыта ТЭК, планы по увеличению поставок зерна. На двустороннем уровне состоялись интенсивные контакты: отдельные встречи [Russian foreign] Министр провел встречу со своими коллегами из Азии, Африки и Латинской Америки. Министерская встреча стала важной вехой на пути к саммиту G20 на Бали 15-16 ноября».

«Не было [boycott] От нас, а не от наших практик. Бойкот со стороны Запада не удался, а организаторы сделали все возможное, чтобы митинг прошел на самом высоком уровне и чтобы он выполнил все [requirements] для обсуждения».

