Россия утверждает, что США ослабляют экономику Европы. Фото: miron82/Shutterstock.com

Сенатор от Российской Федерации Алексей Пушков утверждает, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из ухудшающейся экономики Европы и ослабляют ее.

Сенатор России Алексей Пушков написал в телеграм Канал того, что США намерены ослабить экономику Европы и что это «играет им на руку».

Комментируя публикацию Wall Street Journal, в которой говорилось, что европейские компании, спасающиеся от энергетического кризиса, начали массово переезжать в США, Пушков сказал:

Упадок Европы и ее экономики в пользу США.

«Предотвращая любой диалог между Европой и Россией, в том числе через так называемых «младоевропейцев», США намеренно ослабляют Европу, все глубже и глубже заталкивая ее в положение американской прислуги».

Пушков отметил, что на прошлой неделе Business Insider писал, что Европа впадет в жесточайшую рецессию из-за инфляции и слабой экономики, а также сообщил, что в прошлом месяце Bank of America прогнозировал «плохую» газовую ситуацию в Европе.

С другой стороны, Global Times сообщила, что Европа может быть втянута в конфликт из-за антироссийской политики, сказал он.

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