Россия утверждает, что Украина и ее союзники используют хакерские сайты для распространения пропаганды * TorrentFreak

Российская охранная компания сообщила об увеличении количества регистраций доменов, связанных с фильмами и телешоу. Некоторые считают, что пираты покупают домены, чтобы воспользоваться образовавшейся дырой на рынке, когда в конце месяца истекает срок действия голливудских лицензий. Регулятор связи Роскомнадзор утверждает, что Украина и ее союзники используют хакерские сайты в пропагандистских целях.

С 28 февраля 2023 года ожидается снижение доступности западного контента на российских порталах легального вещания.

После вторжения в Украину год назад из российских кинотеатров и онлайн-площадок исчез новый видеоконтент крупных западных компаний. Старый контент, охватываемый существующими лицензионными соглашениями, оставался в силе, но в течение нескольких дней срок действия многих из этих соглашений истекает.

Местные отчеты показывают, что не менее 200 фильмов, принадлежащих Disney, Sony и другим голливудским студиям, исчезнут с лицензированных потоковых платформ, включая лидера рынка «Кинопоиск».

На этом фоне эксперты предполагают, что клиенты «Кинопоиска» перейдут на нелегальные сайты, которые предлагают все бесплатно. Местные компании по кибербезопасности считают, что подготовка к удовлетворению спроса уже ведется.

Бум регистрации доменных имен

По данным российской компании по кибербезопасности Ангара Секьюрити, количество регистраций доменных имен, связанных с темой фильма или телепередачи, резко увеличилось в начале месяца. И компания говорит, что только с 1 по 10 февраля количество регистраций выросло на 64% по аналогичным зачислениям за весь январь.

«По нашим данным, подавляющее большинство вновь создаваемых сайтов принадлежит хакерам. Такая активность связана с тем, что злоумышленники внимательно следят за контентной повесткой и используют ее в своих целях», — сообщает Виктория Варламова из Angara Security. ИЗ На этой неделе.

Меньше легального контента, больше пиратов и больше пиратских сайтов

Когда фирму по кибербезопасности R-Vision попросили прокомментировать сообщение об увеличении, она ответила более конкретно. Компания связала все большее количество пиратских веб-сайтов напрямую с санкциями и ограничила доступ к лицензионному контенту.

«Действительно, на фоне санкционных ограничений в последнее время наблюдается рост количества пиратских сайтов с фильмами и сериалами, так как из легальных онлайн-кинотеатров удаляется все больше популярного иностранного контента», — заявил Петр Куценко из «Р-Вижн». .

Ни одно из высказанных до сих пор мнений не считается особенно необычным. Хотя нам не удалось подтвердить избыточное число регистраций «пиратских» доменов в начале февраля, домены, зарегистрированные только за последние 48 часов, включают большое количество мгновенно узнаваемых «пиратских» товарных знаков в большом количестве TLD.

С понижением рейтинга в поисковых системах, блокировкой сайтов и другими мерами по борьбе с пиратством это само по себе не является чем-то необычным. Хакеры перемещаются между доменами с беспрецедентной скоростью, и вполне возможно, что некоторые из них заметили возможность и намереваются ее использовать.

Российское правительство заявляет, что все это является частью западного заговора.

Роскомнадзор обвиняет Украину и другие недружественные страны

Те, кто изначально сообщал об увеличении количества регистраций доменов, обвиняли в этом обычных хакеров, но дальше этого не пошли. Российскому телекоммуникационному регулятору Роскомнадзору было что сказать.

«Эти пиратские видеосервисы создаются и распространяются среди российской публики с территории Украины при поддержке ряда недружественных стран, от которых претензий о нарушении авторских прав при распространении контента не поступало», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Заявление о том, что некоторые люди в Украине причастны к взлому веб-сайтов, не вызывает особого шока; Известно не менее 20 лет. Но предположить, что Украина вступает в сговор с западными союзниками для продвижения пиратского контента к российской аудитории через пиратские сайты, потому что правообладатели перестали присылать жалобы на нарушение авторских прав в России? менее разумно.

Пиратская пропаганда

Поскольку российские пираты вполне способны обслуживать отечественную аудиторию без иностранной помощи, неясно, что могут сделать в России недружественные пираты. Но у Роскомнадзора есть своя теория, которая выходит за рамки показа нелегальных фильмов и сериалов. По данным надзорного органа телекоммуникаций, поддерживаемые Западом хакерские сайты, работающие с территории Украины, также играют роль в войне.

Как сообщают «Известия», Роскомнадзор утверждает, что эти хакерские сайты «целенаправленно используются для антироссийской пропаганды и распространения фейковых материалов», связанных с ситуацией в Украине.

Роскомнадзор сообщает, что с февраля 2022 года более 4000 «пиратских интернет-ресурсов» были заблокированы интернет-провайдерами «за распространение рекламных баннеров, содержащих фейковые материалы о спецоперации».

Для правообладателей, у которых нет идей по борьбе с пиратством, шансы заблокировать веб-сайты не становятся меньше.