В четверг, 8 июня, Москва заявила, что ее силы уничтожили украинскую бронетехнику, наступавшую на российские войска под Орекиевым в Запорожской области, заявив, что Киев наконец начал контрнаступление на юго-востоке Украины.

Министерство обороны Украины Он сказал В воскресенье не будет публично объявлять о начале долгожданного контрнаступления. Однако об этом упомянул президент Владимир Зеленский в своем ночном обращении 8 июня. два сайта в Запорожской области, где высоко оценил усилия армии.

Storyful не проверил типы транспортных средств, которые были замечены на кадрах, опубликованных в четверг днем ​​Министерством обороны России. В министерстве их просто называли бронетехникой, но называли российской армией. Блогеры Владеет утверждал Как минимум один основной боевой танк Leopard был уничтожен.

российский военный корреспондент Саша КоутсВместе с русским Лидер В четверг генерал-майор Иван Попов сообщил, что в состав подразделений, воюющих в Запорожье, вошла новая украинская 47-я отдельная механизированная бригада. 47 было был обучен В Великобритании и на полях основные боевые танки Т-55, а также американские боевые машины пехоты M2 Bradley прошли модернизацию, сообщает бригада и сообщения украинских СМИ.

Министр обороны России Сергей Шойгу Он сказал В четверг Украина предприняла попытку прорвать российские позиции в Запорожье в 1:30 ночи, имея на борту 1500 человек и 150 единиц бронетехники. Россия утверждала, что сорвала все украинские события, но нет никаких независимых подтверждений каких-либо выводов.

Раньше это утверждал Эта контратака началась 4 июня.

Об этом во вторник сообщила аффилированная с Минобороны «Звезда». Он сказал Российские войска уничтожили танк «Леопард», но никакой дополнительной информации не предоставили.

Об этом во вторник заявил начальник штаба бригады «Азов» Богдан Крутевич. Предложение Назревала контратака, и он написал «Вы абсолютно правы» в ответ на очередной твит. Предоставлено: Министерство обороны России через Storyful