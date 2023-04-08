Россия утроила срок контракта для военнопленных на Украине

Российские заключенные теперь подписали контракты с Министерством обороны России, чтобы дольше воевать в Украине, война президента России Владимира Путина может затянуться еще на год, по словам российской правозащитницы Ольги Романовой.

Романова, директор группы по защите прав заключенных «Россия за решеткой», написала в Telegram в субботу, что Минобороны с февраля вербует заключенных для участия в боевых действиях в Украине. Раньше новобранцы подписывали контракты с министерством на шесть месяцев, но теперь этот срок продлен до 18 месяцев, сказала Романова со ссылкой на сообщения Свердловской и Ярославской областей России.

«Новое о вербовке заключенных. С февраля этим занималось в основном Минобороны. Сообщают из двух областей, Свердловской и Ярославской: начали подписывать контракты с заключенными на 6 месяцев, до этого было 18. То есть они рассчитываю драться и в следующем году», — написал активист в Telegram.

Newsweek Независимая проверка того, была ли продолжительность контрактов продлена, невозможна.

Боец 10-го горнострелкового полка Украины смотрит на горизонт перед тем, как открыть огонь по российским войскам в Донецкой области на востоке Украины 2 марта. Российские заключенные теперь подписали контракты с Министерством обороны России, чтобы дольше воевать в Украине, война президента России Владимира Путина может затянуться еще на год, по словам российской правозащитницы Ольги Романовой. Фото Джона Мура / Getty Images

«Это вечная война России», — написал в субботу в Твиттере Фрэнсис Скар, наблюдательный журналист Би-би-си, поделившись публикацией Романовой.

Путин начал свою «специальную военную операцию» на Украине в феврале прошлого года, надеясь, что его страна одержит быструю победу над своими восточноевропейскими соседями. Однако Украина ответила более сильными, чем ожидалось, оборонительными усилиями, подпитываемыми в основном западной помощью, которые заблокировали российские военные цели и ограничили их продвижение. Спустя более года после вторжения в восточных регионах Украины все еще бушуют бои, где, по словам аналитиков, зимнее наступление России в значительной степени провалилось.

В то время как боевые действия бушевали в крупных украинских городах, включая Киев, Одессу, Херсон и совсем недавно в Багмуте, российские военные потерпели ряд неудач, в том числе нехватку боеприпасов и отсутствие надлежащего руководства и войск.

Однако российских военных поддерживает поддерживаемая Кремлем группа Вагнера, основанная союзником Путина Евгением Пригожиным. В прошлом месяце Пригожин объявил, что более 5000 бывших заключенных были освобождены с лета прошлого года после выполнения своих контрактов с группой, сообщил независимый новостной сайт Medusa. Между тем, по данным «России за решеткой», к зиме 2022 года группа Вагнера завербовала более 50 000 заключенных.

В феврале Пригожин заявил, что группа Вагнера больше не берет русских военнопленных.

«Вербовка заключенных частной военной компанией Вагнера полностью прекращена», — сказал он тогда информационному агентству Live24. «Теперь мы выполняем все обязательства перед теми, кто у нас работает».

В прошлом месяце министерство обороны Украины объявило о наборе новых заключенных и о заключении за решетку при поддержке России. В министерстве заявили, что «женщин-преступниц» везли в поезде для участия в боях в Донецкой области.

«В условиях массовых потерь личного состава в боевых действиях противник использует альтернативные источники пополнения живой силы», — говорится в телеграмме министерства в начале прошлого месяца. «На прошлой неделе было отмечено движение поезда с вагонами первого класса для перевозки заключенных в сторону Донецкой области. В одном из вагонов находились женщины-заключенные».

Набор происходит на фоне большого количества смертей среди российских военнослужащих. В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что менее чем за неделю в городе Багмут было убито более 1100 российских солдат. В том же месяце представитель украинских военных Александр Штубун заявил, что 1090 российских боевиков погибли за один день, что, по мнению некоторых, может стать самым смертоносным днем ​​в России с начала войны.

Newsweek В Минобороны России обратились за комментариями по электронной почте.