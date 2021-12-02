Россия участвует в 7-й Хайнаньской выставке туризма и продуктов питания — Бизнес и экономика

Haiku, 1 декабря / ТАСС /. По сообщению организаторов форума, российские компании и общественные организации примут участие в 7-й Хайнаньской туристической и продовольственной ярмарке в Хайкоу (административный центр провинции Хайнань на юге Китая), которая пройдет с 9 по 12 декабря.

В рамках выставки при поддержке Генерального консульства России в Гуанчжоу будет представлена ​​тематическая фотовыставка «Крым — Китай: познакомимся» с целью повышения туристического потенциала страны. Фотовыставка подготовлена ​​общественной организацией «Крым-Чжунго» и включает около двадцати работ крымских фотографов с пейзажами и туристическими объектами полуострова.

Кубанский винный завод в России также предложит несколько видов вин Chateau Tamani, в том числе ряд сортов винограда, таких как Саперави, Мерло, Каберне, Шардоне, Мадейра и другие. Кроме того, на выставке будут представлены несколько видов розовых и десертных вин, а также шампанское.

7-я Хайнаньская ярмарка туризма и продуктов питания пройдет в Хайкоу с 9 по 12 декабря. Общая выставочная площадь составит 40 тысяч квадратных метров: на двух тысячах стендов разместятся более 800 брендов. Во время выставки также пройдут форумы и конференции по туризму, международному продовольственному снабжению и льготной политике свободного порта Хайнань.