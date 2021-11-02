Россия: Федеральное агентство по правам человека наделяет сотрудников полномочиями по доступу к информации от криптоорганизаций

Нью-Дели: Стремясь обеспечить проведение антикоррупционных проверок в криптоиндустрии, главное правоохранительное ведомство России, Федеральное агентство безопасности (ФСБ) Российской Федерации, выпустило проект приказа, открытый для общественного обсуждения, Bitcoin.com отчеты.

Согласно проекту, опубликованному в пресс-релизе, ФСБ теперь сможет получать доступ к информации с криптовалютных платформ среди других организаций.

Агентство добавило, что новая мера последовала за изменениями в российском антикоррупционном законодательстве.

Согласно проекту приказа, ФСБ будет действовать следующим образом для доступа к криптографическим данным в России:

* Федеральная служба безопасности (ФСБ) теперь наделит своих сотрудников дополнительными полномочиями по получению информации от различных организаций и учреждений в целях борьбы с коррупцией.

* Агенты ФСБ получат разрешение на подачу информационных запросов в кредитные организации, налоговые органы и государственные органы, ответственные за регистрацию прав на недвижимость, во время антикоррупционных проверок.

* В проект приказа включены операторы информационных систем, в которых также размещены цифровые финансовые активы.

Новая инициатива вступила в силу после внесения изменений в российское антикоррупционное законодательство.

Указ президента Владимира Путина от декабря 2020 года о реализации закона о цифровых финансовых активах также подготовил почву для принятия нового закона о борьбе с коррупцией.

В январе 2021 года вступил в силу Закон о цифровых технологиях, согласно которому ФСБ может отправлять запросы на платформы цифровых активов.

Цифровые финансовые активы, такие как криптовалюты, находятся в собственности в России с 1 января 2021 года. Таким образом, информация о запасах криптовалюты должна отражаться в отчетах о прибылях и убытках.

Несколько государственных служащих в России были вынуждены раскрыть свои активы в криптовалюте после распоряжения Путина в прошлом году.

Граждане России должны были предоставить подробную информацию о стоимости цифровых активов и о том, где их купить.

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