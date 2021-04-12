Россия: феминистская активистка преследоваться по Порнография сборов | Нанаймо

Цветкова руководила детским театром и была открытой защитницей феминизма и прав геев. Она основала онлайн-группу под названием Vagina Monologues, чтобы побудить последователей бороться со стигмой и табу, окружающими женское тело, и распространять в нем искусство других.

Amnesty International назвала это дело, которое рассматривается за закрытыми дверями, на прошлой неделе “абсурдом Кафки” и призвала российские власти снять все обвинения с активистки, которая “свободно выражала свои взгляды через искусство”.

Мать Цветковой, Анна Худерева, поддержала это мнение в интервью Associated Press и сказала, что суд должен прекратить дело. . «Юлия всегда была против порнографии Она сказала: … защитники по правам женщин против порнографии, потому что это эксплуатация женского тела.

Цветкова была арестована в ноябре 2019 года и следующие четыре месяца провела под домашним арестом. Ее дом подвергся обыску, как и детская образовательная студия ее матери.

Активистка дважды была оштрафована за нарушение закона РФ о распространении гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Суд обязал Цветкову выплатить штраф в размере 50 000 рублей (780 долларов США) в декабре 2019 года за организацию онлайн-группы на тему ЛГБТ и еще 75 000 рублей (1060 долларов США) в июле 2020 года за отказ в поддержке ЛГБТ-семей. Второй штраф впоследствии был уменьшен до 50 000 рублей.

О ее поддержке заявили несколько общественных деятелей, в том числе ветеран государственного телевидения России Владимир Познер. Активисты по всей России протестовали против ее преследования, артисты разыгрывали ее, а онлайн-петиция с призывом к снятию обвинений собрала более 250 000 подписей.

Делегация Европейского союза в России заявила в твиттере на прошлой неделе, что блок «внимательно следит» за делом против Цветковой и что «очевидно, ее преследование связано с ее публичной позицией как активистки ЛГБТК». Делегация потребовала от властей России прекратить судебный процесс над активистом.

Последние два года были тяжелыми испытаниями как для Цветковой, так и для ее матери. По их словам, помимо давления со стороны властей, они получали угрозы смертью и неоднократно подвергались преследованиям со стороны незнакомцев. Детская образовательная студия Худыривы потеряла большое количество клиентов. Худерева сообщила, что детского театра в Цветковой больше нет – частые посещения правоохранительных органов очень беспокоили детей, и было решено закрыть его.

«Это ужасно. Я все еще смотрю на дверь даже сейчас», – сказала Худерева АР. «Полиция вмешивалась так много раз, что … я не готов впустить детей в эту неразбериху».

Дарья Литвинова, Associated Press