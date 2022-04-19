Россия «фильтрует» эвакуацию телохранителей Мариуполя для последнего боя

По словам советника мэра города Педро Андриющенко, в Мариуполе в понедельник шли ожесточенные бои.

Он сказал, что российские силы начали выдавать разрешения на въезд в город, объявив в понедельник, что пути въезда и выезда будут закрыты, и предупредил, что оставшиеся в городе люди будут «отфильтрованы».

Это заявление не удалось проверить независимо, но Андриющенко и другие украинские официальные лица заявили, что российские войска разбомбили завод «Азовсталь», который находится под контролем Украины и является одним из последних оплотов города. Российские военные говорят, что они осадили там украинские войска.

Подсудимые внутри заявили CNN, что они «готовы к ожесточенной оппозиции» Михаилу Вершину, начальнику патрульной полиции Мариуполя.

«Они знают, как сложится их судьба, но сдаваться никто не собирается. Вчера (россияне) дали нам «коридор», они хотели безоружными выйти через пункты фильтрации и потом сдаться», — сказал он. CNN о голосовых и текстовых сообщениях.

«Никто на это не соглашался. Никто не уйдет без оружия», — добавил он.

‘Ад на земле’

Металлургический комбинат «Азовстел» — крупный промышленный комплекс, расположенный в юго-восточной части Мариуполя. Кампус занимает площадь более четырех квадратных миль и использовался для работы более 10 000 человек. Неясно, сколько еще украинских военнослужащих все еще находится на заводе.

Вершин сказал, что 1000 мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, укрылись внутри станции.

«Они обустроили там свои средства к существованию и обеспечивали их пищей и водой», — сказал он. «Эти люди не хотят выходить и до сих пор не хотят… Они знали, что здесь у них больше шансов выжить».

Командир бригады «Азов», одной из силовых структур города, заявил, что российские силы «намеренно» открыли огонь по станции, поскольку сотни людей укрылись внутри станции.

«Российские оккупационные силы и марионеточное население Донецкой Республики/Донецка осведомлены и готовы вести огонь по заводу. Они используют свободнопадающие бомбы, ракеты, дзоты и все виды артиллерии. Сказано в телеграмме .

«На что, черт возьми, будет похож ад на земле», — сказал Мариуполь, командир украинской дивизии морской пехоты в городе.

«В [Azovstal] Женщины живут в бункерах с растением, младенцами и детьми. В голоде и холоде. Каждый день цель вражеской авиации. Раненые умирают каждый день от нехватки лекарств, воды и еды», — заявил в понедельник на сайте «Украинской правды» в открытом письме командующий 36-м отрядом специального назначения Сергей Волина на имя Папы Римского Франциск.

«На молитву времени не хватает», — добавил он. Папа осудил папу и призвал к миру в своем пасхальном благословении в воскресенье.

Марк Хертлинг, генерал-лейтенант в отставке и военный аналитик CNN, сказал, что Мариуполь является важным логистическим центром. Его стратегическое положение на берегу Азовского моря делает его главной целью. Его получение позволит России построить ряд сухопутных мостов от незаконно присоединенного в 2014 году полуострова Донбасс к Крыму.

«Здесь есть не только дороги, но также железные дороги и порты», — сказал Хертлинг. «Он имеет дороги во всех направлениях, с востока до Донского Ростова в России, на север и северо-восток до Луганска и Донецка, на северо-запад до Сафориции и на юг до портового города Бердянск.

«Следующая фаза войны будет битвой за логистику. Таким образом, Мариуполь — очень важный город в восточном регионе. Все они воюют. Обе стороны борются за контроль над дорогами. когда ты поедешь на север».

Президент Украины Владимир Желенский назвал ситуацию в Мариуполе «бесчеловечной» и «стремится уничтожить всех в Мариуполе».

В беседе с CNN на прошлой неделе он сказал, что никто не знает, сколько мирных жителей погибло в Мариуполе. «Тысячи, десятки тысяч человек были вынуждены бежать в сторону Российской Федерации, мы не знаем, где они находятся, никаких документов они не оставили», — сказал Желенский.

Поскольку боевые действия в Мариуполе продолжаются, в других частях страны они усиливаются. Украинские официальные лица в Харьковской и Луганской областях объявили о тяжелых бомбардировках со стороны российских войск в понедельник, согласившись отступить из ключевого города, но заявили, что они успешно отразили российские атаки в других местах.

Тем временем западный город Львов, который считался безопасным убежищем из-за близости к границе, в понедельник подвергся нападению. Командующий Львовской областной армией Максим Козицкий заявил, что три ракетных удара были нанесены по неиспользуемым военным складам и четвертому шиномонтажному цеху. По его словам, семь человек погибли.

Стратегический город почти исчез

Мариуполь стал символом ужасающей жестокости неспровоцированного нападения России на Украину. Но это признак ожесточенного противодействия украинцев перед очень сильным противником.

Он никогда не был особенно красивым городом, и в его небе преобладают сталелитейные заводы, химические заводы и порт с верфью. Но в последние годы он видел большие улучшения. Денег стало больше, а качество жизни улучшилось. Парки были недавно благоустроены, а маленькие карманы превратились в прохладные городские тусовки.

С модернизацией пришла гордость среди его жителей. Город процветал. За несколько недель до того, как президент России Владимир Путин отдал приказ о вторжении, Такие люди, как Мариуполь Нервничали, но не верили, что их родному городу угрожает реальная опасность, а может, и не хотели.

Теперь все это ушло.

Большая часть южного города была разрушена или сильно повреждена. На фотографиях и съемках с беспилотников видно, что нет ни одной улицы, которую не коснулась бы война. Беспощадные бомбардировки сделали его пригодным для проживания людей.

Многие достопримечательности, такие как знаменитый театр, который в прошлом месяце сровняли с землей российские бомбы, исчезли. Его улицы замусорены мусором и пылью, поскольку начинают появляться маленькие кофейни и модные рестораны.

В Мариуполе и его ближайших окрестностях проживает около 100 000 человек. У них нет выхода.