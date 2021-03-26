Россия хочет музыку Чайковского к гимну на Олимпийских играх в Токио | Buffalo Sports

Глава Олимпийского комитета России заявил в четверг, что Россия хочет использовать музыку композитора XIX века Петра Чайковского в качестве альтернативного гимна Олимпийских игр в Токио.
Это было название сборной России, ее флаг и национальный гимн. Забанен на два года Об олимпиаде и чемпионате мира в декабре.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Бозденяков сказал, что официальные лица уже обсудили отрывки Чайковского с Международным олимпийским комитетом и ожидают утверждения. Та же музыка использовалась в некоторых соревнованиях по конькобежному спорту в этом году. В большинстве других видов спорта, проводимых на чемпионатах мира, вместо русской музыки использовались гимны организаторов соревнований.
Мы достигли компромисса для всех сторон. Мы надеемся, что Международный олимпийский комитет примет наше предложение в ближайшее время ».
Спортивный арбитражный суд в этом месяце Заблокировано Первый в России олимпиадный отбор, патриотическая народная песня «Катюша». Она процитировала пункт декабрьского постановления, согласно которому команда не может использовать «какой-либо гимн, связанный с Россией».