Глава Олимпийского комитета России заявил в четверг, что Россия хочет использовать музыку композитора XIX века Петра Чайковского в качестве альтернативного гимна Олимпийских игр в Токио.

Это было название сборной России, ее флаг и национальный гимн. Забанен на два года Об олимпиаде и чемпионате мира в декабре.

Глава Олимпийского комитета России Станислав Бозденяков сказал, что официальные лица уже обсудили отрывки Чайковского с Международным олимпийским комитетом и ожидают утверждения. Та же музыка использовалась в некоторых соревнованиях по конькобежному спорту в этом году. В большинстве других видов спорта, проводимых на чемпионатах мира, вместо русской музыки использовались гимны организаторов соревнований.

Мы достигли компромисса для всех сторон. Мы надеемся, что Международный олимпийский комитет примет наше предложение в ближайшее время ». READ Абрамов подает в суд на издателя из-за книги Путина