По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики России Алексея Чиконкова, будущее треста «Арктикуголь» — развитие международной научной станции в Арктике совместно с партнерами по БРИКС.

Об этом Чекунков сообщил в Telegram на прошлой неделе, сообщает Российское информационное агентство. ТАСС.

БРИКС — это форум сотрудничества Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки.

Посол России в Арктике заявил в марте, что многие страны, в том числе страны БРИКС, выразили заинтересованность в сотрудничестве с Россией в Арктике. Посол заявил, что Москва сама считает важным укреплять сотрудничество в регионе с неарктическими странами, когда ожидается ослабление действующих формул сотрудничества в Арктике, таких как Арктический совет.

В России есть исследовательский центр в шахтерском городке Баренцбург, который находится в ведении треста «Арктикуголь». Видимо, именно это, по мнению министра Чиконкова, и следует развивать.

Ранее в этом году Россия также пригласила страны в Латинская Америка и Персидский залив, Рядом Вьетнам, Исследовательское сотрудничество в российской Арктике. Об этом также сообщает ТАСС.

Китай и Индия уже участвуют в исследовательской деятельности на Шпицбергене через исследовательскую станцию ​​в Ни-Эльсунде, которой управляет норвежская компания Kings Bay AS.