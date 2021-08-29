Россия хочет, чтобы альянс по безопасности ОДКБ укрепил сотрудничество по Афганистану Рейтер

МОСКВА (Рейтер). В субботу было процитировано заявление министра обороны России о том, что Москва будет более тесно сотрудничать с другими членами постсоветского альянса безопасности, поскольку вывод войск США из Афганистана повышает риски для региональной безопасности.
Уход США из Афганистана вызвал головную боль в сфере безопасности у Москвы, которая рассматривает бывшую советскую Среднюю Азию как часть своего южного оборонительного крыла и опасается распространения радикального ислама.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва активизировала свои контакты в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемого Москвой альянса, в который входят шесть бывших советских республик.
«Мы находимся в тесном контакте с членами Организации Договора о коллективной безопасности по Афганистану … поэтому наше взаимодействие внутри организации должно быть усилено», – цитирует Шойгу агентство РИА.
Он сказал, что опасность перехода афганских боевиков в соседние страны расширилась после быстрого захвата страны талибами в этом месяце с выводом американских войск.
Он добавил, что еще одной проблемой является контрабанда наркотиков.
В пятницу ОДКБ заявила, что с сентября по октябрь проведет военные учения в Кыргызстане и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих в связи с ситуацией в Афганистане.
Шойгу сказал, что текущая программа по перевооружению армий Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана будет продолжена.
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