Россия хочет, чтобы альянс по безопасности ОДКБ укрепил сотрудничество по Афганистану Рейтер

© Reuters. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия 2021» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Московской области, Россия, 23 августа 2021 года. Sputnik / Рамиль Ситдиков / Кремль через



МОСКВА (Рейтер). В субботу было процитировано заявление министра обороны России о том, что Москва будет более тесно сотрудничать с другими членами постсоветского альянса безопасности, поскольку вывод войск США из Афганистана повышает риски для региональной безопасности.

Уход США из Афганистана вызвал головную боль в сфере безопасности у Москвы, которая рассматривает бывшую советскую Среднюю Азию как часть своего южного оборонительного крыла и опасается распространения радикального ислама.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва активизировала свои контакты в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, возглавляемого Москвой альянса, в который входят шесть бывших советских республик.

«Мы находимся в тесном контакте с членами Организации Договора о коллективной безопасности по Афганистану … поэтому наше взаимодействие внутри организации должно быть усилено», – цитирует Шойгу агентство РИА.

Он сказал, что опасность перехода афганских боевиков в соседние страны расширилась после быстрого захвата страны талибами в этом месяце с выводом американских войск.

Он добавил, что еще одной проблемой является контрабанда наркотиков.

В пятницу ОДКБ заявила, что с сентября по октябрь проведет военные учения в Кыргызстане и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих в связи с ситуацией в Афганистане.

Шойгу сказал, что текущая программа по перевооружению армий Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана будет продолжена.