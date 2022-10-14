Россия эвакуирует жителей Херсона по мере продвижения Украины

Киев, Украина (Associated Press) — В знак того, что продолжающиеся и устойчивые военные успехи Украины на южном фронте беспокоят Кремль, Россия обещает бесплатное жилье жителям частично оккупированной Херсонской области, которые хотят эвакуироваться в Россию.

Заместитель премьер-министра России Марат Хоснолин сделал это заявление вскоре после того, как поддерживаемый Россией лидер Херсонской области, одной из четырех областей Украины, незаконно аннексированных Москвой в прошлом месяце, попросил Кремль организовать эвакуацию из четырех городов региона.

«Города Херсонской области — Херсон, Новая Каховка, Хула Пристань и Чернобайвка — ежедневно подвергаются ракетным ударам», — сказал Владимир Сальдо в видео, размещенном в сети в четверг. «Эти ракетные удары наносят большой ущерб, в первую очередь, населению. Среди целей, поражаемых ракетами, гостиницы, многоквартирные дома, рынки — (места), где много мирного населения».

Сальдо сообщил, что принято решение об эвакуации жителей Херсона в Ростовскую, Краснодарскую и Ставропольскую области, а также в аннексированный Крым.

«Я хотел бы попросить вас помочь организовать этот процесс. Мы, жители Херсонщины, конечно знаем, что Россия не бросает свою страну, и Россия всегда оказывает помощь».

Его призыв прозвучал, когда украинские силы продвигают свою контратаку вглубь южной Херсонщины, хотя и более медленными темпами.

Этот шаг связан с тем, что украинские военные продолжают укреплять свои позиции на юге. Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий сообщило поздно вечером в четверг, что вооруженные силы Украины сообщают об устойчивых территориальных завоеваниях вдоль южного фронта, в том числе о восстановлении 75 населенных пунктов в Херсонской области в прошлом месяце.

На востоке ВСУ отбили 502 населенных пункта в Харьковской области, 43 в Донецкой области и семь в Луганской области, сообщили в ведомстве.

Заместитель Сальдо Кирилл Стримосов в своем заявлении попытался смягчить заявление, заявив: «Никто не сдерживает… Никто не собирается уезжать из Херсонской области».

Ранее в четверг британские военные заявили в Twitter, что «российские оккупационные власти, вероятно, отдали приказ о подготовке к эвакуации части мирных жителей из Херсона».

«Вероятно, они ожидают, что боевые действия перекинутся на сам Херсон», — заявили в британском Минобороны.

Рано утром в пятницу Россия продолжила свои целенаправленные атаки на критически важные объекты инфраструктуры по всей Украине, стратегия, которая началась в понедельник, когда, как сообщалось, была проведена массированная и скоординированная атака почти во всех регионах страны в ответ на взрыв в Москве. Финансовый мост. Он соединяет Крым с материковой частью России.

Многократные российские ракетные удары потрясли столицу Заворожской области за одну ночь, поскольку город продолжал оставаться в центре внимания, в то время как Украина активизировала свои контратаки на южном фронте.

Губернатор Запорожской области Александр Старух сообщил, что ночью в городе зафиксировано несколько взрывов на объектах инфраструктуры, в результате чего возникли пожары. В первоначальных отчетах не было никаких жертв, и никаких дополнительных подробностей о конкретных повреждениях не было. В последние дни и недели российские войска непрерывно бомбили столицу региона и его окрестности, что вызывает опасения по поводу безопасности близлежащей атомной электростанции.

Примерно в 100 милях от станции находится региональная столица, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Двумя днями ранее ему пришлось снова переключиться на дизель-генератор для обслуживания систем охлаждения реактора после того, как во время боевых действий в этом районе была потеряна атака на линию связи подстанции.

Ракеты, беспилотники и ракетные удары по Украине держали страну в состоянии боевой готовности из-за частых сирен воздушной тревоги, что создало повышенное чувство безотлагательности после того, как 19 человек были убиты и более 100 ранены, в том числе многие в столице, Киеве.