Россия, Южная Африка и «переосмысленный глобальный порядок»

ПРЕТОРИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА – ЯНВ. 23 октября 2023 г.: Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) встречается с министром иностранных дел ЮАР Наледи Бандор (справа) во время его официального визита в Преторию.
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Россия и ЮАР обязались укреплять двусторонние связи на этой неделе и в следующем месяце начнут совместные военные учения в ознаменование годовщины вторжения на Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках своего африканского турне, второго после вторжения, в рамках которого, как сообщается, он посетит Ботсвану, Анголу и Исватини.
Дипломатические аналитики сообщили CNBC, что тур в первую очередь представляет собой акцент на «неизоляционизме» России, свидетельствующий о том, что ключевые стратегические альянсы остаются в силе, несмотря на западные санкции и усилия по ее изоляции от мировой арены.
24 февраля 2022 года ЮАР призвала Россию немедленно вывести свои войска из Украины после вторжения в Украину. Однако с тех пор тон изменился. Была Южная Африка ООН является одной из 15 африканских стран Марш протеста против агрессивной войны России.
На совместной пресс-конференции с Лавровым в понедельник министр иностранных дел ЮАР Наледи Бондор заявила, что призывать Россию к выводу войск во время их встречи «упрощенно и по-детски», и сослалась на «массовые поставки оружия» с Запада. Державы, поддерживающие военные усилия Украины.
Бандор также высоко оценил «растущие экономические двусторонние отношения» между Преторией и Москвой и «политическое, экономическое, социальное сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обороны».
Он подчеркнул многостороннюю ответственность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) группы ведущих развивающихся экономик в меняющемся глобальном ландшафте.
Южная Африка примет у себя БРИКС в этом году, и ее правящий Африканский национальный конгресс (АНК) использует президентство Претории, чтобы попытаться привлечь новых членов и бросить вызов гегемонии мировых держав.
«Нынешняя глобальная геополитическая напряженность ясно показывает необходимость развития институциональных механизмов высокой формы и глобального доверия для продвижения и поддержки глобального мира и безопасности — БРИКС должен играть активную роль в возникающих процессах и обеспечивать измененное глобальное присутствие. Порядок», — сказал Пандор. сказал.
Хотя он призывал к «мирному завершению войны путем дипломатии и переговоров», прямого осуждения вторжения не последовало.
Время совместных военно-морских учений «может быть преднамеренным»
Южная Африка проведет совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в период с 17 по 27 февраля, и Бандор отмахнулся от опасений, заявив, что проведение таких мероприятий с «друзьями» является частью «естественных отношений». Представление о том, что только определенные страны являются приемлемыми партнерами.
Время проведения совместных учений, известных как «моси», что на языке тсвана означает «дым», «привлечет международное внимание», — заявил Стивен Крост, глава Африканской программы управления и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений. сказал CNBC во вторник. », и вызвало сомнения, что это «могло быть преднамеренным».
«Очевидно, что кто-то выбирает время для этих вещей и выбирает время, чтобы быть подходящим для годовщины, возможно, способ Южной Африки сказать: «Послушайте, мы суверенная свободная страна, мы будем проводить нашу внешнюю политику так, как мы посчитаем нужным, а как мы продвигаем свои интересы, и пусть нам никто не говорит.Не будет и не будет гореть.
Западные партнеры оказали давление на Южную Африку, чтобы те выступили против вторжения в Украину, и, по словам Бандора, категорически отрицают, что над ней «запугивают».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в понедельник, что «Соединенные Штаты обеспокоены любой страной… сотрудничеством с Россией, которая ведет жестокую войну против Украины».
Центральное место в привлекательности России для многих африканских стран занимает ее способность позиционировать себя как антиимпериалистическую, используя народное недовольство таких стран, как США, Великобритания и Франция, из-за ее истории западного угнетения на континенте.
Элеонора Дафуро, старший научный сотрудник Центра Центральной Азии при Институте международных политических исследований России, Кавказа и Италии (ISBI), заявила CNBC во вторник, что, несмотря на небольшие торговые отношения с африканским континентом по сравнению с Европейским союзом, Россия способных использовать «антиимпериалистические настроения» и с Запада.
Создание «антиколониальных» настроений
В своем вступительном слове в понедельник Бандор отметил 30 лет назад поддержку Российской Федерацией — тогда входившей в состав Советского Союза — движения против апартеида в Южной Африке, которое станет основой АНК.
«Забавно, что этот конкретный элемент используется в интересах Кремля, чтобы оправдать эту агрессивную войну против Украины», — сказал Дафуро, отметив отсутствие сочувствия среди африканских народов к украинцам, таким же жертвам империализма.
«Я думаю, что Россия очень умело использует информацию и пропаганду для создания этого нарратива, но этот нарратив успешен, потому что такие страны, как Южная Африка, уже имеют глубокую культуру антизападных настроений, и это связано с их собственной историей. Жертвы империализма».
Влияние России стало очевидным в последние недели во время протестов в Буркина-Фасо, где демонстранты размахивали российскими флагами и осуждали Францию и региональный блок ЭКОВАС.
УАГАДУГУ, Буркина-Фасо, январь. 20 сентября 2023 г.: Знамя президента России Владимира Путина видно во время акции протеста в поддержку президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Дрейера и с требованием вывода посла Франции и вооруженных сил.
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«Нет никаких сомнений в том, что растущее недовольство Францией на ее бывших игровых площадках, в России растет беспорядок, а ее институты заполняют пробел по мере отступления Франции», — подчеркнул Грост.
Он отметил, что активность российских социальных сетей способствовала распространению прокремлевских сообщений и создала «текущие линии разлома, такие как антифранцузские настроения или настроения против геев» и соперничество между политическими группами.
«Такие страны, как Южная Африка, действительно поверили российскому нарративу о том, что Россия настроена против колоний, что она поддерживает маленького человека, что иметь одну сверхдержаву, а такой сверхдержавой, являющейся Соединенными Штатами, нехорошо для мира, и что должно быть несколько полярностей. , что должны быть альтернативные источники питания и энергоснабжения», — пояснил Груст.
«Это резонирует, сильно резонирует и сильно резонирует со странами, маргинализированными Западом».
Африканские страны не являются «территорией для конкурирующих великих держав».
В прошлом месяце Лавров, новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган и министр финансов США Джанет Йеллен отправились в турне по Африке, при этом Йеллен должна встретиться с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в среду.
Госсекретарь США Энтони БлинкенПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетили континент в прошлом году, а президент США Джо Байден провел в декабре саммит США-Африка, который рассматривается как попытка восстановить влияние, которое Вашингтон уступил Китаю за последнее десятилетие. или больше.
И Дафуро, и Краст отметили, что всплеск дипломатической активности не следует рассматривать как «борьбу за Африку», потому что переговорная сила континента теперь занимает прочное место за столом переговоров.
«С африканской точки зрения, я не думаю, что нас можно классифицировать как ландшафт, где соревнуются великие державы, но африканские правительства и африканские общества действуют сами по себе, поэтому они не чьи-то пешки. Игра, они игроки. сидят вокруг доски», — сказал Груст.
Остров Кори, Сенегал, январь. 21 сентября 2023 г .: Министр финансов США Джанет Йеллен (справа) получает награду Кори за великое паломничество от поверенного и мэра Кори Августина Сенгора (слева) во время визита на остров Кори у побережья Кори. Дакка, 21 января 2023 г.
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Тафуро также утверждал, что упрощение дипломатических визитов в период холодной войны или конкуренции за ресурсы упускает из виду происходящее в настоящее время серьезное изменение парадигмы.
«Иногда мы забываем, что у этих африканских стран есть свои институты, и в конце концов им приходится решать, выгодны ли отношения с Китаем, Турцией или Россией, например, выгоден ли им сбалансированный подход. бизнес со всеми, кто хочет заниматься бизнесом», — сказал он.
«Они также должны формировать свои отношения с этими внешними игроками».
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