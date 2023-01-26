Россия, Южная Африка и «переосмысленный глобальный порядок»

ПРЕТОРИЯ, ЮЖНАЯ АФРИКА – ЯНВ. 23 октября 2023 г.: Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) встречается с министром иностранных дел ЮАР Наледи Бандор (справа) во время его официального визита в Преторию. Ихсан Хафиджи/Агентство Анатолу через Getty Images

Россия и ЮАР обязались укреплять двусторонние связи на этой неделе и в следующем месяце начнут совместные военные учения в ознаменование годовщины вторжения на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках своего африканского турне, второго после вторжения, в рамках которого, как сообщается, он посетит Ботсвану, Анголу и Исватини. Дипломатические аналитики сообщили CNBC, что тур в первую очередь представляет собой акцент на «неизоляционизме» России, свидетельствующий о том, что ключевые стратегические альянсы остаются в силе, несмотря на западные санкции и усилия по ее изоляции от мировой арены. 24 февраля 2022 года ЮАР призвала Россию немедленно вывести свои войска из Украины после вторжения в Украину. Однако с тех пор тон изменился. Была Южная Африка ООН является одной из 15 африканских стран Марш протеста против агрессивной войны России. На совместной пресс-конференции с Лавровым в понедельник министр иностранных дел ЮАР Наледи Бондор заявила, что призывать Россию к выводу войск во время их встречи «упрощенно и по-детски», и сослалась на «массовые поставки оружия» с Запада. Державы, поддерживающие военные усилия Украины. Бандор также высоко оценил «растущие экономические двусторонние отношения» между Преторией и Москвой и «политическое, экономическое, социальное сотрудничество, сотрудничество в области безопасности и обороны».

Он подчеркнул многостороннюю ответственность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) группы ведущих развивающихся экономик в меняющемся глобальном ландшафте. Южная Африка примет у себя БРИКС в этом году, и ее правящий Африканский национальный конгресс (АНК) использует президентство Претории, чтобы попытаться привлечь новых членов и бросить вызов гегемонии мировых держав. «Нынешняя глобальная геополитическая напряженность ясно показывает необходимость развития институциональных механизмов высокой формы и глобального доверия для продвижения и поддержки глобального мира и безопасности — БРИКС должен играть активную роль в возникающих процессах и обеспечивать измененное глобальное присутствие. Порядок», — сказал Пандор. сказал. READ Женские хоккейные маршруты США Россия, командные драки на зимних Олимпийских играх 2022 года Хотя он призывал к «мирному завершению войны путем дипломатии и переговоров», прямого осуждения вторжения не последовало. Время совместных военно-морских учений «может быть преднамеренным» Южная Африка проведет совместные военно-морские учения с Россией и Китаем в период с 17 по 27 февраля, и Бандор отмахнулся от опасений, заявив, что проведение таких мероприятий с «друзьями» является частью «естественных отношений». Представление о том, что только определенные страны являются приемлемыми партнерами. Время проведения совместных учений, известных как «моси», что на языке тсвана означает «дым», «привлечет международное внимание», — заявил Стивен Крост, глава Африканской программы управления и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений. сказал CNBC во вторник. », и вызвало сомнения, что это «могло быть преднамеренным». «Очевидно, что кто-то выбирает время для этих вещей и выбирает время, чтобы быть подходящим для годовщины, возможно, способ Южной Африки сказать: «Послушайте, мы суверенная свободная страна, мы будем проводить нашу внешнюю политику так, как мы посчитаем нужным, а как мы продвигаем свои интересы, и пусть нам никто не говорит.Не будет и не будет гореть.

Западные партнеры оказали давление на Южную Африку, чтобы те выступили против вторжения в Украину, и, по словам Бандора, категорически отрицают, что над ней «запугивают». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в понедельник, что «Соединенные Штаты обеспокоены любой страной… сотрудничеством с Россией, которая ведет жестокую войну против Украины». Центральное место в привлекательности России для многих африканских стран занимает ее способность позиционировать себя как антиимпериалистическую, используя народное недовольство таких стран, как США, Великобритания и Франция, из-за ее истории западного угнетения на континенте. Элеонора Дафуро, старший научный сотрудник Центра Центральной Азии при Институте международных политических исследований России, Кавказа и Италии (ISBI), заявила CNBC во вторник, что, несмотря на небольшие торговые отношения с африканским континентом по сравнению с Европейским союзом, Россия способных использовать «антиимпериалистические настроения» и с Запада. READ Спутниковые снимки подтверждают уход российских войск из аэропорта Антонов под Киевом Создание «антиколониальных» настроений В своем вступительном слове в понедельник Бандор отметил 30 лет назад поддержку Российской Федерацией — тогда входившей в состав Советского Союза — движения против апартеида в Южной Африке, которое станет основой АНК. «Забавно, что этот конкретный элемент используется в интересах Кремля, чтобы оправдать эту агрессивную войну против Украины», — сказал Дафуро, отметив отсутствие сочувствия среди африканских народов к украинцам, таким же жертвам империализма. «Я думаю, что Россия очень умело использует информацию и пропаганду для создания этого нарратива, но этот нарратив успешен, потому что такие страны, как Южная Африка, уже имеют глубокую культуру антизападных настроений, и это связано с их собственной историей. Жертвы империализма». Влияние России стало очевидным в последние недели во время протестов в Буркина-Фасо, где демонстранты размахивали российскими флагами и осуждали Францию ​​и региональный блок ЭКОВАС.

УАГАДУГУ, Буркина-Фасо, январь. 20 сентября 2023 г.: Знамя президента России Владимира Путина видно во время акции протеста в поддержку президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Дрейера и с требованием вывода посла Франции и вооруженных сил. Олимпия де Месмон / AFP через Getty Images

«Нет никаких сомнений в том, что растущее недовольство Францией на ее бывших игровых площадках, в России растет беспорядок, а ее институты заполняют пробел по мере отступления Франции», — подчеркнул Грост. Он отметил, что активность российских социальных сетей способствовала распространению прокремлевских сообщений и создала «текущие линии разлома, такие как антифранцузские настроения или настроения против геев» и соперничество между политическими группами. «Такие страны, как Южная Африка, действительно поверили российскому нарративу о том, что Россия настроена против колоний, что она поддерживает маленького человека, что иметь одну сверхдержаву, а такой сверхдержавой, являющейся Соединенными Штатами, нехорошо для мира, и что должно быть несколько полярностей. , что должны быть альтернативные источники питания и энергоснабжения», — пояснил Груст. «Это резонирует, сильно резонирует и сильно резонирует со странами, маргинализированными Западом». READ Россия решила предложить бесплатные банки спермы солдатам, воюющим на Украине Африканские страны не являются «территорией для конкурирующих великих держав». В прошлом месяце Лавров, новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган и министр финансов США Джанет Йеллен отправились в турне по Африке, при этом Йеллен должна встретиться с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в среду. Госсекретарь США Энтони БлинкенПрезидент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц посетили континент в прошлом году, а президент США Джо Байден провел в декабре саммит США-Африка, который рассматривается как попытка восстановить влияние, которое Вашингтон уступил Китаю за последнее десятилетие. или больше. И Дафуро, и Краст отметили, что всплеск дипломатической активности не следует рассматривать как «борьбу за Африку», потому что переговорная сила континента теперь занимает прочное место за столом переговоров. «С африканской точки зрения, я не думаю, что нас можно классифицировать как ландшафт, где соревнуются великие державы, но африканские правительства и африканские общества действуют сами по себе, поэтому они не чьи-то пешки. Игра, они игроки. сидят вокруг доски», — сказал Груст.

Остров Кори, Сенегал, январь. 21 сентября 2023 г .: Министр финансов США Джанет Йеллен (справа) получает награду Кори за великое паломничество от поверенного и мэра Кори Августина Сенгора (слева) во время визита на остров Кори у побережья Кори. Дакка, 21 января 2023 г. СЕЙЛЛУ / AFP через Getty Images