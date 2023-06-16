Россия, Южная Африка и «переработанный мировой порядок»

- Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках африканского турне.
- Дипломатические аналитики заявили CNBC, что этот тур в первую очередь является подтверждением того, что Россия не «изолирована».
- Стивен Гросс из Южноафриканского института международных отношений заявил CNBC, что время совместных военных учений с Россией, приуроченное к годовщине украинского вторжения, «может быть преднамеренным».
ПРЕТОРИЯ, ЮАР — 23 января 2023 г.: Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор (справа) во время его официального визита в Преторию.
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Россия и Южная Африка на этой неделе обязались активизировать двусторонние отношения и в следующем месяце проведут совместные военные учения, приуроченные к годовщине вторжения на Украину.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках своего второго африканского турне после вторжения, в рамках которого, как сообщается, он также посетит Ботсвану, Анголу и Эсватини.
Дипломатические аналитики заявили CNBC, что этот тур является прежде всего подтверждением того, что Россия «не изолирована», посылая сигнал о том, что, несмотря на западные санкции и усилия по изгнанию ее с мировой арены, ключевые стратегические альянсы сохраняются.
24 февраля 2022 года, вскоре после украинского вторжения, ЮАР призвала Россию немедленно вывести свои войска с Украины. Но с тех пор тон изменился. Южная Африка была одной из 15 африканских стран, воздержавшихся на последующем голосовании в ООН в марте, чтобы осудить агрессивную войну России.
На совместной пресс-конференции с Лавровым в понедельник министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что было бы «упрощенно и по-детски» требовать вывода России во время их встречи, и намекнула на «массовую передачу оружия», которая произошла с тех пор с Запада. . Полномочия поддерживать военные усилия Украины.
Пандор также высоко оценил «растущие двусторонние экономические отношения» между Преторией и Москвой, а также «политическое, экономическое, социальное сотрудничество, сотрудничество в области обороны и безопасности».
Она подчеркнула многостороннюю ответственность блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) ведущих стран с развивающейся экономикой в меняющемся глобальном ландшафте.
В этом году БРИКС будет принимать Южную Африку, и правящий Африканский национальный конгресс предположил, что Претория может использовать свое президентство для принятия новых членов, чтобы расширить присутствие блока, бросив вызов гегемонии мировых сверхдержав.
«Нынешняя глобальная геополитическая напряженность ясно указывает на необходимость создания институциональных механизмов привилегированной формы и глобального доверия для продвижения и поддержки глобального мира и безопасности — страны БРИКС должны играть активную роль в возникающих процессах и обеспечивать их участие в глобальной перестройке. — сказал Пандор.
Хотя он призывал к «мирному прекращению войны путем дипломатии и переговоров», прямого осуждения вторжения не было.
Время проведения совместных военно-морских учений могло быть выбрано намеренно
В период с 17 по 27 февраля Южная Африка проведет совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. страны-партнеры.
Стивен Гросс, председатель Африканской программы управления и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений, заявил CNBC во вторник, что сроки совместных учений, получивших название «Моси», что означает «дым» на языке тсвана, «привлекут внимание на международном уровне». . Он также выразил сомнения в том, что это «могло быть преднамеренным».
«Очевидно, что можно выбрать время для этих вещей и выбрать время, которое будет подходящим для годовщины, может быть, это способ Южной Африки сказать: «Послушайте, мы независимая суверенная страна, и мы будем проводить нашу внешнюю политику так, как мы считаем нужным, так, как это продвигает наши интересы, и нам никто не скажет и нас никто не сломает», — сказал Гросс.
Западные партнеры оказали давление на Южную Африку, чтобы она присоединилась к оппозиции вторжению в Украину, и категорически отказалась от «запугивания», по словам Пандора, чтобы заставить ее принять чью-либо сторону.
Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила в понедельник, что «Соединенные Штаты обеспокоены любой страной… играющей с Россией, в то время как Россия ведет жестокую войну против Украины».
Аналитики подчеркивают, что центральное место в привлекательности России для многих африканских стран занимает ее способность продвигать себя как антиимпериалистическую политику, извлекая выгоду из народного недовольства таких, как США, Великобритания и Франция, историей западного угнетения на континенте.
Элеонора Таворо, старший научный сотрудник Центра России, Кавказа и Центральной Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI), заявила CNBC во вторник, что, несмотря на небольшие торговые отношения с африканским континентом по сравнению с ЕС, Россия смогли извлечь выгоду из предполагаемых «антиимпериалистических настроений» и «фанатических настроений» Запада.
Основываясь на «антиколониальных» настроениях
В своем вступительном слове в понедельник Пандор указала на поддержку Российской Федерацией 30 лет назад — тогда еще в составе Советского Союза — движения против апартеида в Южной Африке, которое впоследствии станет базой АНК.
«По иронии судьбы именно этот элемент играет на руку Кремлю, чтобы оправдать эту агрессивную войну против Украины», — сказал Таворо, отметив отсутствие сочувствия среди африканских народов к украинцам как к жертвам империализма.
«Я думаю, что Россия очень умело использует информацию и пропаганду, чтобы построить этот нарратив, но этот нарратив работает, потому что в таких странах, как Южная Африка, действительно существует глубокая культура антизападных настроений, и это связано с их историей жертв империализма. ».
Растущее влияние России стало очевидным в последние недели во время протестов в Буркина-Фасо, где демонстранты осудили Францию и региональный блок ЭКОВАС, размахивая российскими флагами.
УАГАДУГУ, Буркина-Фасо — 20 января 2023 г.: Знамя президента России Владимира Путина видно во время демонстрации в поддержку президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре и с требованием ухода посла Франции и вооруженных сил.
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Гроссе объяснил, что «нет сомнений в том, что в ее бывших дворах растет недовольство Францией и что Россия процветает в условиях хаоса, а ее институты заполняют пробел с упадком Франции».
Он также отметил, что российские операции в социальных сетях, наряду с продвижением прокремлевских сообщений, также были построены на «существующих линиях разлома, таких как антифранцузские или антигейские настроения» и соперничестве между политическими блоками.
«Такие страны, как Южная Африка, действительно купились на российскую версию о том, что это антиколониальная держава, что она поддерживает маленького человека, что иметь одну сверхдержаву и иметь такой сверхдержавой, как Соединенные Штаты, нехорошо для мира, что должно быть многополярность, что должны быть альтернативные источники». Энергия и энергораспределение.
«Это резонирует, это сильно резонирует и сильно резонирует в странах, которые также были маргинализированы Западом».
Африканские страны не являются «ареной соперничества великих держав»
Буквально в прошлом месяце Лавров, новый министр иностранных дел Китая Чен Ган и министр финансов США Джанет Йеллен отправились в поездку по Африке, а на этой неделе Йеллен должна встретиться с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шульц также посетили континент в прошлом году, а президент США Джо Байден провел в декабре американо-африканский саммит, который был воспринят как попытка восстановить часть влияния Вашингтона. потерял. в Китай за последнее десятилетие или более.
И Таворо, и Грозд отмечают, что всплеск дипломатической активности не следует рассматривать как «борьбу за Африку», поскольку переговорная сила континента означает, что теперь у него есть место за столом переговоров.
«Я думаю, что с африканской точки зрения мы предпочитаем не просто классифицироваться как область, где соревнуются великие державы, но признать, что африканские правительства и африканские общества действуют сами по себе, поэтому они не являются пешками в чьих-то руках. кто просто игроки, сидящие за доской», — сказал Гросс.
Остров Гори, Сенегал — 21 января 2023 г.: Министр финансов США Джанет Йеллен (справа) получает диплом от юриста и мэра Гори Огюстена Сенгора (слева) во время визита на остров Гори у побережья Гори. Дакар, 21 января 2023 года.
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Таворо также утверждал, что сравнение с холодной войной или упрощение дипломатических визитов с конкуренцией за ресурсы упускают из виду происходящее в настоящее время серьезное изменение парадигмы.
«Иногда мы просто забываем, что у этих африканских стран есть собственное агентство, и, в конечном счете, им решать, стоит ли поддерживать отношения с Китаем, Турцией или Россией и выгодно ли им поддерживать, скажем, сбалансированный подход, например, в отношениях с Со всеми, кто хочет иметь дело.
«Они также должны формировать свои отношения с этими внешними игроками».
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