Россия, Южная Африка и «переработанный мировой порядок»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках африканского турне.

Дипломатические аналитики заявили CNBC, что этот тур в первую очередь является подтверждением того, что Россия не «изолирована».

Стивен Гросс из Южноафриканского института международных отношений заявил CNBC, что время совместных военных учений с Россией, приуроченное к годовщине украинского вторжения, «может быть преднамеренным».

ПРЕТОРИЯ, ЮАР — 23 января 2023 г.: Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) встретился с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор (справа) во время его официального визита в Преторию. Ихсан Хафечи/Агентство Анадолу через Getty Images

Россия и Южная Африка на этой неделе обязались активизировать двусторонние отношения и в следующем месяце проведут совместные военные учения, приуроченные к годовщине вторжения на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Преторию в рамках своего второго африканского турне после вторжения, в рамках которого, как сообщается, он также посетит Ботсвану, Анголу и Эсватини. Дипломатические аналитики заявили CNBC, что этот тур является прежде всего подтверждением того, что Россия «не изолирована», посылая сигнал о том, что, несмотря на западные санкции и усилия по изгнанию ее с мировой арены, ключевые стратегические альянсы сохраняются. 24 февраля 2022 года, вскоре после украинского вторжения, ЮАР призвала Россию немедленно вывести свои войска с Украины. Но с тех пор тон изменился. Южная Африка была одной из 15 африканских стран, воздержавшихся на последующем голосовании в ООН в марте, чтобы осудить агрессивную войну России. На совместной пресс-конференции с Лавровым в понедельник министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила, что было бы «упрощенно и по-детски» требовать вывода России во время их встречи, и намекнула на «массовую передачу оружия», которая произошла с тех пор с Запада. . Полномочия поддерживать военные усилия Украины. Пандор также высоко оценил «растущие двусторонние экономические отношения» между Преторией и Москвой, а также «политическое, экономическое, социальное сотрудничество, сотрудничество в области обороны и безопасности».

Она подчеркнула многостороннюю ответственность блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) ведущих стран с развивающейся экономикой в ​​меняющемся глобальном ландшафте. В этом году БРИКС будет принимать Южную Африку, и правящий Африканский национальный конгресс предположил, что Претория может использовать свое президентство для принятия новых членов, чтобы расширить присутствие блока, бросив вызов гегемонии мировых сверхдержав. READ Планируйте вперед: сделайте русскую куклу «Нынешняя глобальная геополитическая напряженность ясно указывает на необходимость создания институциональных механизмов привилегированной формы и глобального доверия для продвижения и поддержки глобального мира и безопасности — страны БРИКС должны играть активную роль в возникающих процессах и обеспечивать их участие в глобальной перестройке. — сказал Пандор. Хотя он призывал к «мирному прекращению войны путем дипломатии и переговоров», прямого осуждения вторжения не было. Время проведения совместных военно-морских учений могло быть выбрано намеренно В период с 17 по 27 февраля Южная Африка проведет совместные военно-морские учения с Россией и Китаем. страны-партнеры. Стивен Гросс, председатель Африканской программы управления и дипломатии в Южноафриканском институте международных отношений, заявил CNBC во вторник, что сроки совместных учений, получивших название «Моси», что означает «дым» на языке тсвана, «привлекут внимание на международном уровне». . Он также выразил сомнения в том, что это «могло быть преднамеренным». «Очевидно, что можно выбрать время для этих вещей и выбрать время, которое будет подходящим для годовщины, может быть, это способ Южной Африки сказать: «Послушайте, мы независимая суверенная страна, и мы будем проводить нашу внешнюю политику так, как мы считаем нужным, так, как это продвигает наши интересы, и нам никто не скажет и нас никто не сломает», — сказал Гросс.

Западные партнеры оказали давление на Южную Африку, чтобы она присоединилась к оппозиции вторжению в Украину, и категорически отказалась от «запугивания», по словам Пандора, чтобы заставить ее принять чью-либо сторону. Пресс-секретарь Белого дома Карен Жан-Пьер заявила в понедельник, что «Соединенные Штаты обеспокоены любой страной… играющей с Россией, в то время как Россия ведет жестокую войну против Украины». Аналитики подчеркивают, что центральное место в привлекательности России для многих африканских стран занимает ее способность продвигать себя как антиимпериалистическую политику, извлекая выгоду из народного недовольства таких, как США, Великобритания и Франция, историей западного угнетения на континенте. Элеонора Таворо, старший научный сотрудник Центра России, Кавказа и Центральной Азии Итальянского института международных политических исследований (ISPI), заявила CNBC во вторник, что, несмотря на небольшие торговые отношения с африканским континентом по сравнению с ЕС, Россия смогли извлечь выгоду из предполагаемых «антиимпериалистических настроений» и «фанатических настроений» Запада. READ Сделать Китай ответственным за действия Талибана Основываясь на «антиколониальных» настроениях В своем вступительном слове в понедельник Пандор указала на поддержку Российской Федерацией 30 лет назад — тогда еще в составе Советского Союза — движения против апартеида в Южной Африке, которое впоследствии станет базой АНК. «По иронии судьбы именно этот элемент играет на руку Кремлю, чтобы оправдать эту агрессивную войну против Украины», — сказал Таворо, отметив отсутствие сочувствия среди африканских народов к украинцам как к жертвам империализма. «Я думаю, что Россия очень умело использует информацию и пропаганду, чтобы построить этот нарратив, но этот нарратив работает, потому что в таких странах, как Южная Африка, действительно существует глубокая культура антизападных настроений, и это связано с их историей жертв империализма. ». Растущее влияние России стало очевидным в последние недели во время протестов в Буркина-Фасо, где демонстранты осудили Францию ​​и региональный блок ЭКОВАС, размахивая российскими флагами.

УАГАДУГУ, Буркина-Фасо — 20 января 2023 г.: Знамя президента России Владимира Путина видно во время демонстрации в поддержку президента Буркина-Фасо капитана Ибрагима Траоре и с требованием ухода посла Франции и вооруженных сил. ОЛИМПИЯ ДЕ МЕСМОН / AFP через Getty Images

Гроссе объяснил, что «нет сомнений в том, что в ее бывших дворах растет недовольство Францией и что Россия процветает в условиях хаоса, а ее институты заполняют пробел с упадком Франции». Он также отметил, что российские операции в социальных сетях, наряду с продвижением прокремлевских сообщений, также были построены на «существующих линиях разлома, таких как антифранцузские или антигейские настроения» и соперничестве между политическими блоками. «Такие страны, как Южная Африка, действительно купились на российскую версию о том, что это антиколониальная держава, что она поддерживает маленького человека, что иметь одну сверхдержаву и иметь такой сверхдержавой, как Соединенные Штаты, нехорошо для мира, что должно быть многополярность, что должны быть альтернативные источники». Энергия и энергораспределение. READ «Как в сказке» - путешествие украинского режиссера из русской тюрьмы на Венецианский фестиваль. «Это резонирует, это сильно резонирует и сильно резонирует в странах, которые также были маргинализированы Западом». Африканские страны не являются «ареной соперничества великих держав» Буквально в прошлом месяце Лавров, новый министр иностранных дел Китая Чен Ган и министр финансов США Джанет Йеллен отправились в поездку по Африке, а на этой неделе Йеллен должна встретиться с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. Госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шульц также посетили континент в прошлом году, а президент США Джо Байден провел в декабре американо-африканский саммит, который был воспринят как попытка восстановить часть влияния Вашингтона. потерял. в Китай за последнее десятилетие или более. И Таворо, и Грозд отмечают, что всплеск дипломатической активности не следует рассматривать как «борьбу за Африку», поскольку переговорная сила континента означает, что теперь у него есть место за столом переговоров. «Я думаю, что с африканской точки зрения мы предпочитаем не просто классифицироваться как область, где соревнуются великие державы, но признать, что африканские правительства и африканские общества действуют сами по себе, поэтому они не являются пешками в чьих-то руках. кто просто игроки, сидящие за доской», — сказал Гросс.

Остров Гори, Сенегал — 21 января 2023 г.: Министр финансов США Джанет Йеллен (справа) получает диплом от юриста и мэра Гори Огюстена Сенгора (слева) во время визита на остров Гори у побережья Гори. Дакар, 21 января 2023 года. Виолончель / AFP через Getty Images