В субботу следователи сообщили, что в результате ночной лавины на горнолыжном курорте «Отельная кора» на севере России в результате ночной лавины погибли три человека.

Местное время схода лавины возле Норильска, самого северного города в мире (17:30 UTC, пятница), было сообщено властям в 00:30.

Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины по имени Владимир Попов, его 38-летнего партнера и их 18-месячного ребенка.

Старшего сына пары, 14-летнего мальчика, нашли живым и «доставили в больницу с серьезными травмами», включая обледенение.

Началась поисково-спасательная операция с участием более 200 человек и волонтеров.

Что мы знаем на данный момент?

По сообщениям российских СМИ, в «Отельной Коре» от четырех до шести хижин были засыпаны снегом.

Началась поисково-спасательная операция с участием более 200 человек и 29 автомобилей.

Утром в субботу отделение МЧС по Красноярскому краю Сибири, включая Норильск, объявило в Instagram, что все пропавшие найдены.

Он сказал, что остановит поисково-спасательную операцию.

По сообщениям российских СМИ, двое мужчин добрались до безопасного места.

14-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами

Большинство зданий не пустуют

Агентство AFP сообщило, что во время схода лавины все здания, кроме одного, не пустовали, со ссылкой на волонтера-спасателя Максима Иникова.

«У нас очень сильная метель, поэтому очень мало людей приехали сегодня на курорт на отдых», – сказал Иников телеканалу «Росия-24».

Российские СМИ сообщили, что два человека выжили при сходе лавины

Риск схода высоких лавин

Сибирский Норильскафтон пережил сильные метели, в том числе в прошлом месяце метель, когда скорость ветра поднялась до 27 метров в секунду.

Экстренные службы предупредили о новых сходах лавин.

Региональным отделением следственной комиссии РФ возбуждено уголовное дело о смерти по факту халатности в результате нарушения безопасности.

кмм / ав (AFP, dpa)