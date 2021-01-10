Россия: 3 человека погибли в результате схода лавины на курорте Sky Resort | Новости | Д.В.

В субботу следователи сообщили, что в результате ночной лавины на горнолыжном курорте «Отельная кора» на севере России в результате ночной лавины погибли три человека.
Местное время схода лавины возле Норильска, самого северного города в мире (17:30 UTC, пятница), было сообщено властям в 00:30.
Спасатели обнаружили тела 45-летнего мужчины по имени Владимир Попов, его 38-летнего партнера и их 18-месячного ребенка.
Старшего сына пары, 14-летнего мальчика, нашли живым и «доставили в больницу с серьезными травмами», включая обледенение.
Началась поисково-спасательная операция с участием более 200 человек и волонтеров.
Что мы знаем на данный момент?
По сообщениям российских СМИ, в «Отельной Коре» от четырех до шести хижин были засыпаны снегом.
Началась поисково-спасательная операция с участием более 200 человек и 29 автомобилей.
Утром в субботу отделение МЧС по Красноярскому краю Сибири, включая Норильск, объявило в Instagram, что все пропавшие найдены.
Он сказал, что остановит поисково-спасательную операцию.
По сообщениям российских СМИ, двое мужчин добрались до безопасного места.
14-летний мальчик попал в больницу с тяжелыми травмами
Большинство зданий не пустуют
Агентство AFP сообщило, что во время схода лавины все здания, кроме одного, не пустовали, со ссылкой на волонтера-спасателя Максима Иникова.
«У нас очень сильная метель, поэтому очень мало людей приехали сегодня на курорт на отдых», – сказал Иников телеканалу «Росия-24».
Российские СМИ сообщили, что два человека выжили при сходе лавины
Риск схода высоких лавин
Сибирский Норильскафтон пережил сильные метели, в том числе в прошлом месяце метель, когда скорость ветра поднялась до 27 метров в секунду.
Экстренные службы предупредили о новых сходах лавин.
Региональным отделением следственной комиссии РФ возбуждено уголовное дело о смерти по факту халатности в результате нарушения безопасности.
кмм / ав (AFP, dpa)