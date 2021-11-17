Россия S400 Индия: США выражают озабоченность по поводу поставок Россией в Индию ракетной системы С-400. Новости Индии

Вашингтон: Соединенные Штаты выразили «озабоченность» по поводу поставок систем противоракетной обороны С-400 «Триумф» из России в Индию, но еще не решили, что делать с этой сделкой, сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

С-400 известен как самая передовая в России система противоракетной обороны большой дальности.

Дмитрий Шухев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) в России, сообщил агентству Sputnik на прошлой неделе, что, хотя у ВВС Индии нет официального мнения о распределении, поставка ракет идет по плану.

На пресс-конференции в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что обеспокоен тем, насколько министерство обороны заинтересовано в получении первого в Индии SC. -400с.

Стало известно, что некоторые части ракетных систем начали распространение, а все основные части еще не достигли Индии.

Кирби, однако, указал, что Соединенные Штаты еще не решили, как проводить транзакцию между Индией и Россией.

«У нас, конечно, есть опасения по поводу этой системы, но у меня нет обновлений для вас», — сказал он.

Во время визита в Индию в прошлом месяце госсекретарь США Венди Шерман заявила, что любое решение любой страны использовать ракеты С-400 «опасно» и не отвечает чьим-либо оборонным интересам.

В то же время он выразил надежду, что США и Индия смогут разрешить разногласия в отношении закупок. Сообщается, что по этому поводу ведутся переговоры между Индией и США.

В октябре 2018 года Индия подписала с Россией сделку на 5 миллиардов долларов на покупку пяти единиц зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на предупреждения тогдашней администрации Трампа о том, что продвижение сделки может потребовать санкций США.

Администрация Байдена пока не уточнила, введет ли она санкции против Индии в соответствии с положениями Закона о борьбе с коррупцией США (CAATSA) за закупку ракетных комплексов С-400.

CAATSA, введенный в 2017 году, предусматривает карательные меры против любой страны, которая участвует в сделках с российской службой обороны и разведки.

Соединенные Штаты уже ввели санкции против Турции в рамках CAATSA в связи с покупкой ею систем противоракетной обороны С-400 у России.

После введения США санкций против Турции в связи с закупкой ею ракетных систем С-400 возникли опасения, что Вашингтон может наложить аналогичные санкции на Индию.

Россия была одним из основных поставщиков оружия и боеприпасов в Индию.

Индия и Россия достигли финальной стадии переговоров по соглашению о логистической поддержке, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время.

В октябре два влиятельных сенатора США — демократ Марк Уорнер и республиканец Джон Корнин — призвали президента Байдена не вводить правила CAATSA против Индии для покупки ракетной системы С-400 в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов. .

«Мы настоятельно призываем вас предоставить Индии освобождение от CAATSA на закупку зенитно-ракетного комплекса С-400« Триумф ».

Уорнер, председатель Постоянного специального комитета Сената по расследованию, и Уип Корн, меньшинство в Сенате от Большой Старой партии (Республиканская партия), являются сопредседателями влиятельной фракции Сената Индии, единственной страны в Сенате США.

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