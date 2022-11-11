Россия «SMS бомбит» украинские войска с помощью БПЛА «Орлан-10»; Претензии перехватывают разговоры и позиции противника

10 ноября Минобороны России опубликовало видео, на котором беспилотники «Орлан-10» ведут боевые действия, которые оно охарактеризовало как «специальную военную операцию».

Министерство сообщило, что страна использует беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» для отправки SMS-сообщений военнослужащим Вооруженных сил Украины с призывом сдаться.

Дроны уже доказали свою эффективность для российских военных в плане сбора разведывательных данных. Кроме того, считается, что беспилотный летательный аппарат является основой российского арсенала беспилотных летательных аппаратов для целей наблюдения и разведки.

с Выпуск новых представленийМинистерство подробно рассказало о возможностях беспилотника «Орлан-10». По данным ведомства, беспилотник может вести радиоразведку, перехватывать сообщения противника, следить за позициями украинских военных и отправлять SMS-сообщения с призывом сдаться.

В министерстве также подчеркнули, что могут собирать качественные разведывательные данные из различных источников. При обнаружении радиосигналов или перехвате разговоров на место может быть отправлен дрон, оснащенный видеоаппаратурой, для фото- и видеосъемки и идентификации объектов противника.

Выявленные координаты военных объектов, огневых позиций и опорных пунктов личного состава затем передаются назначенным артиллерийским частям для нанесения ударов. Недавние кадры показывают растущие возможности «Орлана-10» и стремление России вести психологическую войну.

Орлан-10, оснащенный камерами и другими датчиками, вступил в строй в 2010 году; В 2020 году он получил новую модернизацию с лазерным целеуказателем. Модульная конструкция дрона позволяет изменять полезную нагрузку для размещения нового оборудования.

Беспилотник является одним из самых заметных беспилотных летательных аппаратов на поле боя с российской стороны. Однако Россия потеряла многие из этих беспилотников в продолжающемся конфликте.

ой9 ноября российский беспилотный летательный аппарат «Арлан-10». был сбит с ног украинскими десантниками в Донецкой области.

«В рамках боевых действий подвижные боевые группы 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ Украины сбили российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10». сказал Воздушно-десантные войска ВСУ в Telegram.

Россия потеряла 92 БПЛА-разведчика «Орлон-10» и 3 БПЛА-постановщика помех «Орлон-10». Согласно с Oryxspioenkop, веб-сайт анализа безопасности с открытым исходным кодом и группа военных исследований, задокументировали эту информацию на основе визуальных доказательств.

Беспилотники Орлан-10

Москва часто использует свои беспилотники вместе с тяжелым вооружением, чтобы быстро подавить артиллерийский шквал. Арлан-10 хорошо подходят для таких задач и широко используются в российской дальнобойной артиллерии.

Дроны наблюдения также были развернуты в Сирии, Армении и Украине. Орлан-10 — это небольшой самолет с размахом крыльев в десять футов, который может летать до 18 часов со скоростью 80 миль в час.

Говорят, что Орлан-10 полностью сделан в России. Однако украинские силы захватили один в 2016 году, а затем один внимательное изучение, Киев обнаружил, что многие компоненты системы связи и наведения беспилотника были получены от американских компаний.

Помимо этого видео Опубликовано Через несколько месяцев после начала продолжающейся войны трофейный «Орлан-10» был показан в разобранном виде, в отсеке полезной нагрузки которого была обнаружена серийная потребительская камера Canon.

Беспилотник имеет модульную конструкцию с высокой формой крыла, а его хвостовая часть состоит из хвостового оперения и вертикального оперения. Дрон высвобождается с помощью складной стропы и поднимается с помощью парашютного посадочного механизма.

Он оснащен гиростабилизированной камерой, которая установлена ​​под фюзеляжем и состоит из камеры дневного света, тепловизионной камеры, видеокамеры и радиопередатчика. Камеры обеспечивают 3D-картографирование, отслеживание, разведку в реальном времени и воздушное наблюдение за наземными целями.

Беспилотник обладает возможностями радиоэлектронной борьбы и может различать каналы связи, используемые союзниками и противниками. Он может создавать зоны для глушения сотовой связи и развертывать мешающие передатчики.

«Орланом-10» можно управлять дистанционно с помощью связанной с ним наземной станции управления на базе командно-штабной машины MP32M1. Наземный блок, изготовленный российской государственной компанией «Росэлектроника», может одновременно обслуживать до четырех самолетов.

БПЛА может летать над пересеченной местностью на максимальной высоте до пяти километров в любых погодных условиях. Он может работать при температуре от -30°C до 40°C и скорости ветра 10 м/с.