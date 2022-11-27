Рост Бритни Гренье 6 футов 8 дюймов может сработать против нее в российской тюрьме

Скандальная звезда WNBA Бриттни Гринер проведет девять долгих изнурительных лет в одной из самых суровых тюрем в мире. Новостные сообщения по всему миру недавно подтвердили, что Гринер была переведена в исправительную колонию ИК-2 в Мордовии.

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Нечеловеческий рабочий день, враждебно настроенные заключенные, оскорбительные охранники и другие неблагоприятные условия, характерные для российских исправительных колоний, могли преследовать Грейнер во время ее пребывания. Вдобавок к ее проблемам, ее сексуальность и сексуальность могут заставить других заключенных относиться к ней по-другому. Более того, согласно недавнему отчету, основанному на выводах российского исследователя, ее рост может быть проблемой в ужасной исправительной колонии.

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У Бритни Гринер будут проблемы из-за того, что она отличается от других.

С тех пор, как она училась в Бэйлорском университете, Бритни Гринер Она очень гордилась своей сексуальностью. Чаще всего это доставляло ей неприятности, но никогда не обескураживало.

С аналогичными проблемами она столкнется, готовясь отбыть девять лет в России. Ранее в этом году официальные лица задержали ее, когда обнаружили в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. После этого российский суд приговорил звезду «Феникса Меркьюри» к девяти годам лишения свободы.

Согласно приведенному выше отчету, к Гринер будут относиться по-разному из-за ее пола, национальности и даже статуса. Отчет читать, По словам Паллота и Зеленевой, было трудно предсказать, как сокамерники отреагируют на Грейнер, высокую черную женщину со странными взглядами. «Она точно будет выглядеть странным человеком», — сказала Зеленева.

Хотя ее рост помог ей стать одним из лучших игроков WNBA, он также мог создать проблемы для Гринер в тюрьме. В любой тюрьме мира всегда желательно сливаться с заключенными и не выделяться. Тем не менее, будучи афроамериканкой-геем ростом 6 футов 8 дюймов, 32-летней женщине было бы почти невозможно избежать внимания.

Телосложение Гринер помогло ей возглавить WNBA.

Бритни Гринер была предназначена для величия еще до того, как она дебютировала в WNBA. При росте 6 футов 8 дюймов она доминировала на корте. Неудивительно, что она была выбрана под первым номером на драфте WNBA 2013 года.

За девять сезонов она семь раз становилась участником Матча звезд. она Средний 17,7 очка, 1,8 передачи и 7,6 подбора за девять сезонов за «Финикс Меркьюри».

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